Это иллюзия! С каждым выписавшимся членом семьи уменьшается и размер субсидии на величину, пропорциональную числу выписавшихся. В итоге,если у вас нормальная квартира, а не маленький хрущ, платить за услуги ЖКХ придётся больше.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:02
Это иллюзия! С каждым выписавшимся членом семьи уменьшается и размер субсидии на величину, пропорциональную числу выписавшихся. В итоге,если у вас нормальная квартира, а не маленький хрущ, платить за услуги ЖКХ придётся больше.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:18
Смысл ему (условному водителю троллейбуса) было 40 лет баранку крутить и платить налоги? Смысл сегодняшнему заробитчанину платить налоги, если само собой разумеется содержит родителей
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:30
Субсидия будет даваться тогда тому, кто останется прописан на установленную норму, площадь сверх нормы оплачивается полностью. Заробитчанин может прописаться у родственников или друзей, которые не получают субсидию, ведь если у них стоят счётчики, то лишний человек у них не повлияет на сумму в платёжке, или он может оплатить разницу если увеличится. Зато его родители пенсионеры будут с субсидией. Скажите, кто в курсе, если пенсионер припишет к себе внука, маленького ребёнка, то какой доход берётся для ребенка для расчёта субсидии?
Додано: Вів 19 чер, 2018 23:41
На сколько я знаю ребенка до 10 лет прописуют только к родителям. По субсидии..пенсионеру нужно будет в декларации указать его маму и папу и их доходы с пометкой "не проживает" По новым правилам комиссия прийдет, расспросит - чё так, и примет решение
Додано: Вів 19 чер, 2018 23:45
Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..
Тоесть это нормально, что мои родители пару раз съездив на отдых в Турцию/Египет, проживая вдвоем в 4-х комнатной квартире, получат деньги от условного водителя троллейбуса? По бумагам у них пенсии, а я официально не працюю.
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