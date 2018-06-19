В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Сер 20 чер, 2018 07:22

Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)[/quote]Что значит вынужден уехать? Работу и у нас найти можно. А если таки поехал в Польшу - значит хочет зарабатывать больше. Он, значит, накопит себе денег на заработках, а мы компенсируем расходы на содержание его же (тут не забываем про наследство) квартиры здесь. А ничего не треснет?[/quote]Нуда!"Ходить на работу"можно и в Украине." Не говорите мне как надо работать, лучше научитесь платить"Кто-же Вам запрещает поехать на заработки в Польшу, а чтобы Вы от зависти не треснули, надо отменить субсидии ВСЕМ. Все пусть платят одинаково к чему эта трехходовая афера?[/quote]Вы вообще адекватный?1.Давайте все поедем в Польшу. Здесь тогда кто останется?2.Субсидии действительно надо отменить всем кто не работает или работает неофициально с целью сокрытия своего истинного финансового положения. Выставлять рыночный счет за услуги и, если не платят - накладывать арест на имущество и продавать с аукциона.3.Если этому "дедушке" в свое время досталась на шару квартира, которая в последствии перейдет по наследству его сыну (тот тем временем работает в Польше), то почему содержание этой ШАРОВОЙ квартиры должно перекладываться на людей, платящих налоги (а значит и не имеющих субсидии).p.s. Напоминаю, что непосильное по квадратуре имущество всегда можно продать и купить небольшую квартирку, прописаться там одному или вдвоем пенсионерам и получать свою законную субсидию.