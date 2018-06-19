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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:02

  Moimir написав:Кстати, если эти дети выпишутся из родительской квартиры ( окончательно плюнут на эту страну), то субсидия старику будет

Это иллюзия! С каждым выписавшимся членом семьи уменьшается и размер субсидии на величину, пропорциональную числу выписавшихся. В итоге,если у вас нормальная квартира, а не маленький хрущ, платить за услуги ЖКХ придётся больше.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:18

  Славик написав:Moimir, мне как заробитчанину не сложно подкинуть чуть-чуть денег в месяц МОИМ родителям у которых я прописан, что бы они не переживали за субсидию. Был бы я жлобом и хотел бы обворовать тех кто платит налоги в Украине, то конечно бы возмущался. А так...

Смысл ему (условному водителю троллейбуса) было 40 лет баранку крутить и платить налоги? Смысл сегодняшнему заробитчанину платить налоги, если само собой разумеется содержит родителей
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:30

  warlamp написав:
  Moimir написав:Кстати, если эти дети выпишутся из родительской квартиры ( окончательно плюнут на эту страну), то субсидия старику будет

Это иллюзия! С каждым выписавшимся членом семьи уменьшается и размер субсидии на величину, пропорциональную числу выписавшихся. В итоге,если у вас нормальная квартира, а не маленький хрущ, платить за услуги ЖКХ придётся больше.

Субсидия будет даваться тогда тому, кто останется прописан на установленную норму, площадь сверх нормы оплачивается полностью. Заробитчанин может прописаться у родственников или друзей, которые не получают субсидию, ведь если у них стоят счётчики, то лишний человек у них не повлияет на сумму в платёжке, или он может оплатить разницу если увеличится. Зато его родители пенсионеры будут с субсидией. Скажите, кто в курсе, если пенсионер припишет к себе внука, маленького ребёнка, то какой доход берётся для ребенка для расчёта субсидии?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:41

  1007qwert написав: Субсидия будет даваться тогда тому, кто останется прописан на установленную норму, площадь сверх нормы оплачивается полностью. Заробитчанин может прописаться у родственников или друзей, которые не получают субсидию, ведь если у них стоят счётчики, то лишний человек у них не повлияет на сумму в платёжке, или он может оплатить разницу если увеличится. Зато его родители пенсионеры будут с субсидией. Скажите, кто в курсе, если пенсионер припишет к себе внука, маленького ребёнка, то какой доход берётся для ребенка для расчёта субсидии?

На сколько я знаю ребенка до 10 лет прописуют только к родителям. По субсидии..пенсионеру нужно будет в декларации указать его маму и папу и их доходы с пометкой "не проживает" По новым правилам комиссия прийдет, расспросит - чё так, и примет решение
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:45

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  Moimir написав:Смысл ему (условному водителю троллейбуса) было 40 лет баранку крутить и платить налоги?

Тоесть это нормально, что мои родители пару раз съездив на отдых в Турцию/Египет, проживая вдвоем в 4-х комнатной квартире, получат деньги от условного водителя троллейбуса? По бумагам у них пенсии, а я официально не працюю.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:22

Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)[/quote]

Что значит вынужден уехать? Работу и у нас найти можно. А если таки поехал в Польшу - значит хочет зарабатывать больше. Он, значит, накопит себе денег на заработках, а мы компенсируем расходы на содержание его же (тут не забываем про наследство) квартиры здесь. А ничего не треснет?[/quote]

Нуда!
"Ходить на работу" :mrgreen: можно и в Украине.
" Не говорите мне как надо работать, лучше научитесь платить" :mrgreen:
Кто-же Вам запрещает поехать на заработки в Польшу, а чтобы Вы от зависти не треснули, надо отменить субсидии ВСЕМ. Все пусть платят одинаково к чему эта трехходовая афера?[/quote]

Вы вообще адекватный?
1.Давайте все поедем в Польшу. Здесь тогда кто останется?
2.Субсидии действительно надо отменить всем кто не работает или работает неофициально с целью сокрытия своего истинного финансового положения. Выставлять рыночный счет за услуги и, если не платят - накладывать арест на имущество и продавать с аукциона.
3.Если этому "дедушке" в свое время досталась на шару квартира, которая в последствии перейдет по наследству его сыну (тот тем временем работает в Польше), то почему содержание этой ШАРОВОЙ квартиры должно перекладываться на людей, платящих налоги (а значит и не имеющих субсидии).

p.s. Напоминаю, что непосильное по квадратуре имущество всегда можно продать и купить небольшую квартирку, прописаться там одному или вдвоем пенсионерам и получать свою законную субсидию.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03

  Viktor написав:....

p.s. Напоминаю, что непосильное по квадратуре имущество всегда можно продать и купить небольшую квартирку, прописаться там одному или вдвоем пенсионерам и получать свою законную субсидию.


Наконец-то единственный адекватный комментарий...во всем цивилизованном мире именно так и происходит, а все эти субсидии это путь в никуда.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:12

Это каким же нужно быть идиотом, чтобы платить в пенсионный фонд живые деньги для будущей мифической возможности получать пенсию. Ведь с пенсионным фондом все просто - платишь сегодня вполне конкретную сумму, получаешь потом столько, сколько будет у государства на тот момент... с учетом того, что повышенные пенсии судьям, прокурорам, депутатам и т.д. будут браться из того же общего корыта.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:12

  MGVP написав:А що, там де ці заробітчани працюють, податки не утримуються, чи подвійне оподаткування запроваджуємо?
В ПФ нет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:13

  Cactus написав:бред!! т.е. если ты безработный значит ты заробитчанин, тогда можно считать, если ты депутат - значит вор и должен сидеть.

В данном случае пример на показателен, так как про депутата - правда.
nalim
 
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