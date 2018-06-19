Это иллюзия! С каждым выписавшимся членом семьи уменьшается и размер субсидии на величину, пропорциональную числу выписавшихся. В итоге,если у вас нормальная квартира, а не маленький хрущ, платить за услуги ЖКХ придётся больше.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:02
Это иллюзия! С каждым выписавшимся членом семьи уменьшается и размер субсидии на величину, пропорциональную числу выписавшихся. В итоге,если у вас нормальная квартира, а не маленький хрущ, платить за услуги ЖКХ придётся больше.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:18
Смысл ему (условному водителю троллейбуса) было 40 лет баранку крутить и платить налоги? Смысл сегодняшнему заробитчанину платить налоги, если само собой разумеется содержит родителей
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:30
Субсидия будет даваться тогда тому, кто останется прописан на установленную норму, площадь сверх нормы оплачивается полностью. Заробитчанин может прописаться у родственников или друзей, которые не получают субсидию, ведь если у них стоят счётчики, то лишний человек у них не повлияет на сумму в платёжке, или он может оплатить разницу если увеличится. Зато его родители пенсионеры будут с субсидией. Скажите, кто в курсе, если пенсионер припишет к себе внука, маленького ребёнка, то какой доход берётся для ребенка для расчёта субсидии?
Додано: Вів 19 чер, 2018 23:41
На сколько я знаю ребенка до 10 лет прописуют только к родителям. По субсидии..пенсионеру нужно будет в декларации указать его маму и папу и их доходы с пометкой "не проживает" По новым правилам комиссия прийдет, расспросит - чё так, и примет решение
Додано: Вів 19 чер, 2018 23:45
Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..
Тоесть это нормально, что мои родители пару раз съездив на отдых в Турцию/Египет, проживая вдвоем в 4-х комнатной квартире, получат деньги от условного водителя троллейбуса? По бумагам у них пенсии, а я официально не працюю.
Додано: Сер 20 чер, 2018 07:22
Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)[/quote]
Что значит вынужден уехать? Работу и у нас найти можно. А если таки поехал в Польшу - значит хочет зарабатывать больше. Он, значит, накопит себе денег на заработках, а мы компенсируем расходы на содержание его же (тут не забываем про наследство) квартиры здесь. А ничего не треснет?[/quote]
Нуда!
"Ходить на работу" можно и в Украине.
" Не говорите мне как надо работать, лучше научитесь платить"
Кто-же Вам запрещает поехать на заработки в Польшу, а чтобы Вы от зависти не треснули, надо отменить субсидии ВСЕМ. Все пусть платят одинаково к чему эта трехходовая афера?[/quote]
Вы вообще адекватный?
1.Давайте все поедем в Польшу. Здесь тогда кто останется?
2.Субсидии действительно надо отменить всем кто не работает или работает неофициально с целью сокрытия своего истинного финансового положения. Выставлять рыночный счет за услуги и, если не платят - накладывать арест на имущество и продавать с аукциона.
3.Если этому "дедушке" в свое время досталась на шару квартира, которая в последствии перейдет по наследству его сыну (тот тем временем работает в Польше), то почему содержание этой ШАРОВОЙ квартиры должно перекладываться на людей, платящих налоги (а значит и не имеющих субсидии).
p.s. Напоминаю, что непосильное по квадратуре имущество всегда можно продать и купить небольшую квартирку, прописаться там одному или вдвоем пенсионерам и получать свою законную субсидию.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03
Наконец-то единственный адекватный комментарий...во всем цивилизованном мире именно так и происходит, а все эти субсидии это путь в никуда.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:12
Это каким же нужно быть идиотом, чтобы платить в пенсионный фонд живые деньги для будущей мифической возможности получать пенсию. Ведь с пенсионным фондом все просто - платишь сегодня вполне конкретную сумму, получаешь потом столько, сколько будет у государства на тот момент... с учетом того, что повышенные пенсии судьям, прокурорам, депутатам и т.д. будут браться из того же общего корыта.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:12
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:13
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