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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:27

  antikkristall написав:
  Viktor написав:....

p.s. Напоминаю, что непосильное по квадратуре имущество всегда можно продать и купить небольшую квартирку, прописаться там одному или вдвоем пенсионерам и получать свою законную субсидию.


Наконец-то единственный адекватный комментарий...во всем цивилизованном мире именно так и происходит, а все эти субсидии это путь в никуда.

Во всем цивилизованном мире нет нормы 13 кв. м (или 21 кв. м общей площади)на человека.
А субсидии - зло, только монетизированные льготы для небольшого процента населения.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:28

  1007qwert написав:Скажите, кто в курсе, если пенсионер припишет к себе внука, маленького ребёнка, то какой доход берётся для ребенка для расчёта субсидии?

Ребенок до 12 лет может быть зарегистрирован в квартире обязательно с одним из родителей.
Прописать только маленького внука не получится. :!:
l66
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:33

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:38

  MGVP написав:А що, там де ці заробітчани працюють, податки не утримуються, чи подвійне оподаткування запроваджуємо?

Вот пусть там где "працюють" и оформляют субсидию. :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:40

  Moimir написав:
  Pegasmaster написав: а как вы хотели? зарабатывать, не платить налоги, еще и субсидию получать? учитывая еще и что пенсия этому пенсионеру платится со взносов работающих в стране людей.

Трудоспособный и активный, с большим желание работать, получать з/п, позволяющую жить и строить планы его семье, платить налоги в своей стране, не требующий под радой пiльг заробитчанин оставил своих детей, родителей, исключительно по вине власти, перечислил только из Польши $$ в размере до 4% ВВП И на этом основании эта власть лишила гос поддержки стариков, честно отработавших по 40 лет, оказавшись после этих 40 трудовых лет, исключительно по вине власти, в нищите

"нечего на зеркало пинять..." опять вам все должны... :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:43

  nalim написав:
  antikkristall написав:
  Viktor написав:....

p.s. Напоминаю, что непосильное по квадратуре имущество всегда можно продать и купить небольшую квартирку, прописаться там одному или вдвоем пенсионерам и получать свою законную субсидию.


Наконец-то единственный адекватный комментарий...во всем цивилизованном мире именно так и происходит, а все эти субсидии это путь в никуда.

Во всем цивилизованном мире нет нормы 13 кв. м (или 21 кв. м общей площади)на человека.
А субсидии - зло, только монетизированные льготы для небольшого процента населения.


Вот именно. Субсидии только тем у кого минимальная площадь жилья на человека. С какого перепуга за бюджетные деньги должны компенсироваться лишние квадраты? Не говоря уже о том, что подавляющее большинство квартир не покупались, а достались на шару.
В таком случае, современному работающему гражданину, который приобрел квартиру за свои кровные, будет вдвойне обидно. А тем и квартира на шару и лишние квадраты, видите ли, оплачиваются с налогов этого же работающего гражданина.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:43

Viktot, какие доходы "во всем цивилизованном мире"? Фактически каждый сегодняшний пенсионер самостоятельно откладывал себе "на пенсию". Судьбу этих вкладов в единственном на тот момент госбанке вы знаете? (Украина до сих пор имеет обязательства перед вкладчиками ликвидированного после развала СССР Сбербанка на 107,65 млрд гривен.
Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года)
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:45

  otg написав:Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.


Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:54

  Moimir написав:Viktot, какие доходы "во всем цивилизованном мире"? Фактически каждый сегодняшний пенсионер самостоятельно откладывал себе "на пенсию". Судьбу этих вкладов в единственном на тот момент госбанке вы знаете? (Украина до сих пор имеет обязательства перед вкладчиками ликвидированного после развала СССР Сбербанка на 107,65 млрд гривен.
Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года)


1. Пенсионерам никто не предлагает отменять субсидию. Но только, если нет лишних квадратов и нет прописанных взрослых детей.
2. Если есть лишние квадраты и пенсионера лишают субсидии - пусть меняет квартиру на допустимую по площади и получает свою законную субсидию.
3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?
Viktor
 
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