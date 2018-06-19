|
|
|
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:27
antikkristall написав: Viktor написав:
....
p.s. Напоминаю, что непосильное по квадратуре имущество всегда можно продать и купить небольшую квартирку, прописаться там одному или вдвоем пенсионерам и получать свою законную субсидию.
Наконец-то единственный адекватный комментарий...во всем цивилизованном мире именно так и происходит, а все эти субсидии это путь в никуда.
Во всем цивилизованном мире нет нормы 13 кв. м (или 21 кв. м общей площади)на человека.
А субсидии - зло, только монетизированные льготы для небольшого процента населения.
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6206
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:28
1007qwert написав:
Скажите, кто в курсе, если пенсионер припишет к себе внука, маленького ребёнка, то какой доход берётся для ребенка для расчёта субсидии?
Ребенок до 12 лет может быть зарегистрирован в квартире обязательно с одним из родителей.
Прописать только маленького внука не получится.
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2394
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:33
Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1878
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:38
MGVP написав:
А що, там де ці заробітчани працюють, податки не утримуються, чи подвійне оподаткування запроваджуємо?
Вот пусть там где "працюють" и оформляют субсидию.
-
lwa
-
-
- Повідомлень: 926
- З нами з: 01.06.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:40
Moimir написав: Pegasmaster написав:
а как вы хотели? зарабатывать, не платить налоги, еще и субсидию получать? учитывая еще и что пенсия этому пенсионеру платится со взносов работающих в стране людей.
Трудоспособный и активный, с большим желание работать, получать з/п, позволяющую жить и строить планы его семье, платить налоги в своей стране, не требующий под радой пiльг заробитчанин оставил своих детей, родителей, исключительно по вине власти, перечислил только из Польши $$ в размере до 4% ВВП И на этом основании эта власть лишила гос поддержки стариков, честно отработавших по 40 лет, оказавшись после этих 40 трудовых лет, исключительно по вине власти, в нищите
"нечего на зеркало пинять..." опять вам все должны...
-
lwa
-
-
- Повідомлень: 926
- З нами з: 01.06.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:43
nalim написав: antikkristall написав: Viktor написав:
....
p.s. Напоминаю, что непосильное по квадратуре имущество всегда можно продать и купить небольшую квартирку, прописаться там одному или вдвоем пенсионерам и получать свою законную субсидию.
Наконец-то единственный адекватный комментарий...во всем цивилизованном мире именно так и происходит, а все эти субсидии это путь в никуда.
Во всем цивилизованном мире нет нормы 13 кв. м (или 21 кв. м общей площади)на человека.
А субсидии - зло, только монетизированные льготы для небольшого процента населения.
Вот именно. Субсидии только тем у кого минимальная площадь жилья на человека. С какого перепуга за бюджетные деньги должны компенсироваться лишние квадраты? Не говоря уже о том, что подавляющее большинство квартир не покупались, а достались на шару.
В таком случае, современному работающему гражданину, который приобрел квартиру за свои кровные, будет вдвойне обидно. А тем и квартира на шару и лишние квадраты, видите ли, оплачиваются с налогов этого же работающего гражданина.
-
Viktor
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 23.05.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:43
Viktot, какие доходы "во всем цивилизованном мире"? Фактически каждый сегодняшний пенсионер самостоятельно откладывал себе "на пенсию". Судьбу этих вкладов в единственном на тот момент госбанке вы знаете? (Украина до сих пор имеет обязательства перед вкладчиками ликвидированного после развала СССР Сбербанка на 107,65 млрд гривен.
Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года)
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 584
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:45
otg написав:
Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.
Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.
-
Viktor
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 23.05.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:54
Moimir написав:
Viktot, какие доходы "во всем цивилизованном мире"? Фактически каждый сегодняшний пенсионер самостоятельно откладывал себе "на пенсию". Судьбу этих вкладов в единственном на тот момент госбанке вы знаете? (Украина до сих пор имеет обязательства перед вкладчиками ликвидированного после развала СССР Сбербанка на 107,65 млрд гривен.
Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года)
1. Пенсионерам никто не предлагает отменять субсидию. Но только, если нет лишних квадратов и нет прописанных взрослых детей.
2. Если есть лишние квадраты и пенсионера лишают субсидии - пусть меняет квартиру на допустимую по площади и получает свою законную субсидию.
3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?
-
Viktor
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 23.05.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|