RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:03

  Viktor написав:3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?

Если б этим детям платили действительно зарплату. Часто густо они живут хуже пенсов. Кроме того не забывайте что у нас оголтелая безработица в стране.Кстати поэтому и люди соглашаются на мизерные ЗП.
otg
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:12

  otg написав:
  Viktor написав:
Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.
Думаю если б Вы были у власти и так скерували, то вас бы повесили на собственном заборе. :) Так можно было поступить в 19 веке, возможно такая постановка вопроса проходит в США, а Вы хотите страну, в которой народ за 100 лет так привык к совку переломить через колено? :) Интересно сколько Вам лет?


Мне достаточно лет, чтобы понимать то что наша власть занимается только популизмом, а принять жесткие меры к населению не может. "Бо вибори ж будуть, хто ж за мене проголосує після такого" (с)
Viktor
 
Повідомлень: 122
З нами з: 23.05.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:22

  Viktor написав: Вот именно. Субсидии только тем у кого минимальная площадь жилья на человека. С какого перепуга за бюджетные деньги должны компенсироваться лишние квадраты? Не говоря уже о том, что подавляющее большинство квартир не покупались, а достались на шару.


С квартирами еще куда ни шло, можно продать и переселиться в меньшую площадь.
А в Украине есть не только Киев, а куча мелких депрессивных городов.
Что делать с частными домами в которых остался жить один пенсионер.
Кто их купит при том расходе газа, который нужен (300-400-500 кубов) для отопить.
vladimir07
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:22

  Viktor написав: 1. Пенсионерам никто не предлагает отменять субсидию. Но только, если нет лишних квадратов и нет прописанных взрослых детей. 2. Если есть лишние квадраты и пенсионера лишают субсидии - пусть меняет квартиру на допустимую по площади и получает свою законную субсидию. 3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?

В чем ваша логика? Прописан взрослый сын/дочь - они (дети) социально безответственны. Выписаны - стали социально ответственны (?) а значит субсидии быть
Moimir
 
Повідомлень: 587
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:30

  Moimir написав:Viktot, какие доходы "во всем цивилизованном мире"? Фактически каждый сегодняшний пенсионер самостоятельно откладывал себе "на пенсию". Судьбу этих вкладов в единственном на тот момент госбанке вы знаете? (Украина до сих пор имеет обязательства перед вкладчиками ликвидированного после развала СССР Сбербанка на 107,65 млрд гривен.
Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года)

Вы из секты "нам все должны" ?
lwa
 
Повідомлень: 927
З нами з: 01.06.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:34

  Viktor написав:
Мне достаточно лет, чтобы понимать то что наша власть занимается только популизмом, а принять жесткие меры к населению не может. "Бо вибори ж будуть, хто ж за мене проголосує після такого" (с)
Дело не только в выборах. Так жестко не поступали дальше в Польше во времена шоковой терапии. Да и время давно упущено. Что можно было сделать в 90-х, сейчас уже очень трудно.
otg
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:35

  vladimir07 написав: С квартирами еще куда ни шло, можно продать и переселиться в меньшую площадь. А в Украине есть не только Киев, а куча мелких депрессивных городов. Что делать с частными домами в которых остался жить один пенсионер. Кто их купит при том расходе газа, который нужен (300-400-500 кубов) для отопить.

Для Киева, обл центров и городов областного значения условия назначения субсидии иные. Остальным можно не платить взносы)) и претендовать на субсидии
Moimir
 
Повідомлень: 587
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:36

  lwa написав: Вы из секты "нам все должны" ?

Мне??! Я о пенсионерах
Moimir
 
Повідомлень: 587
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:41

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

На самом деле в нормальном мире есть такая штука как всеобщее декларирование доходов и расходов. Любые субсидии или социальная помощь выдается на основании данных налогового ведомства. Вычислило налоговое ведомство что кто то получил доход, но не задекларировал его, иди сюда. Не вычислило, так это проблем а налогового ведомства. У нас же все как всегда через задницу. Зачем вычислять? Можно назначить три виртуальные минималки для безработного :) Представляете какая это дурка? По логике вещей с этих виртуальных денег еще и налоги тогда нужно драть :)
otg
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:53

  Moimir написав:
  Viktor написав: 1. Пенсионерам никто не предлагает отменять субсидию. Но только, если нет лишних квадратов и нет прописанных взрослых детей. 2. Если есть лишние квадраты и пенсионера лишают субсидии - пусть меняет квартиру на допустимую по площади и получает свою законную субсидию. 3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?

В чем ваша логика? Прописан взрослый сын/дочь - они (дети) социально безответственны. Выписаны - стали социально ответственны (?) а значит субсидии быть


Логика в том, что если выписать взрослых, то площадь квартиры будет превышать допустимый норматив на человека. Например, было 50/2=25, а стало 50/1=50. Хочешь жить один на 50 м.кв. - плати как все. Не хочешь платить - продавай эту квартиру и бери гостинку в 25 кв.м. и получай свою субсидию. Еще и на депозит приличный закинуть останется.
Viktor
 
Повідомлень: 122
З нами з: 23.05.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, otg, p_a_l і 35 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском... 1, 2, 3
R2 » Вів 19 чер, 2018 16:23
26 1064
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 10:34
otg
Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,... 1, 2
R2 » Вів 19 чер, 2018 07:48
18 834
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 06:36
olegpm16
В Україні страховики ініціюють подорожчання автостраховки
R2 » Вів 19 чер, 2018 20:51
3 97
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 22:31
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.