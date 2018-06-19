В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Сер 20 чер, 2018 09:41

На самом деле в нормальном мире есть такая штука как всеобщее декларирование доходов и расходов. Любые субсидии или социальная помощь выдается на основании данных налогового ведомства. Вычислило налоговое ведомство что кто то получил доход, но не задекларировал его, иди сюда. Не вычислило, так это проблем а налогового ведомства. У нас же все как всегда через задницу. Зачем вычислять? Можно назначить три виртуальные минималки для безработногоПредставляете какая это дурка? По логике вещей с этих виртуальных денег еще и налоги тогда нужно драть