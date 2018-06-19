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В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:03
Viktor написав:
3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?
Если б этим детям платили действительно зарплату. Часто густо они живут хуже пенсов. Кроме того не забывайте что у нас оголтелая безработица в стране.Кстати поэтому и люди соглашаются на мизерные ЗП.
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otg
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:12
otg написав: Viktor написав:
Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.
Думаю если б Вы были у власти и так скерували, то вас бы повесили на собственном заборе.
Так можно было поступить в 19 веке, возможно такая постановка вопроса проходит в США, а Вы хотите страну, в которой народ за 100 лет так привык к совку переломить через колено?
Интересно сколько Вам лет?
Мне достаточно лет, чтобы понимать то что наша власть занимается только популизмом, а принять жесткие меры к населению не может. "Бо вибори ж будуть, хто ж за мене проголосує після такого" (с)
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Viktor
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:22
Viktor написав:
Вот именно. Субсидии только тем у кого минимальная площадь жилья на человека. С какого перепуга за бюджетные деньги должны компенсироваться лишние квадраты? Не говоря уже о том, что подавляющее большинство квартир не покупались, а достались на шару.
С квартирами еще куда ни шло, можно продать и переселиться в меньшую площадь.
А в Украине есть не только Киев, а куча мелких депрессивных городов.
Что делать с частными домами в которых остался жить один пенсионер.
Кто их купит при том расходе газа, который нужен (300-400-500 кубов) для отопить.
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vladimir07
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:22
Viktor написав:
1. Пенсионерам никто не предлагает отменять субсидию. Но только, если нет лишних квадратов и нет прописанных взрослых детей. 2. Если есть лишние квадраты и пенсионера лишают субсидии - пусть меняет квартиру на допустимую по площади и получает свою законную субсидию. 3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?
В чем ваша логика? Прописан взрослый сын/дочь - они (дети) социально безответственны. Выписаны - стали социально ответственны (?) а значит субсидии быть
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Moimir
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:30
Moimir написав:
Viktot, какие доходы "во всем цивилизованном мире"? Фактически каждый сегодняшний пенсионер самостоятельно откладывал себе "на пенсию". Судьбу этих вкладов в единственном на тот момент госбанке вы знаете? (Украина до сих пор имеет обязательства перед вкладчиками ликвидированного после развала СССР Сбербанка на 107,65 млрд гривен.
Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года)
Вы из секты "нам все должны" ?
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lwa
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:34
Viktor написав:
Мне достаточно лет, чтобы понимать то что наша власть занимается только популизмом, а принять жесткие меры к населению не может. "Бо вибори ж будуть, хто ж за мене проголосує після такого" (с)
Дело не только в выборах. Так жестко не поступали дальше в Польше во времена шоковой терапии. Да и время давно упущено. Что можно было сделать в 90-х, сейчас уже очень трудно.
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otg
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:35
vladimir07 написав:
С квартирами еще куда ни шло, можно продать и переселиться в меньшую площадь. А в Украине есть не только Киев, а куча мелких депрессивных городов. Что делать с частными домами в которых остался жить один пенсионер. Кто их купит при том расходе газа, который нужен (300-400-500 кубов) для отопить.
Для Киева, обл центров и городов областного значения условия назначения субсидии иные. Остальным можно не платить взносы)) и претендовать на субсидии
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Moimir
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:36
lwa написав:
Вы из секты "нам все должны" ?
Мне??! Я о пенсионерах
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Moimir
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:41
На самом деле в нормальном мире есть такая штука как всеобщее декларирование доходов и расходов. Любые субсидии или социальная помощь выдается на основании данных налогового ведомства. Вычислило налоговое ведомство что кто то получил доход, но не задекларировал его, иди сюда. Не вычислило, так это проблем а налогового ведомства. У нас же все как всегда через задницу. Зачем вычислять? Можно назначить три виртуальные минималки для безработного
Представляете какая это дурка? По логике вещей с этих виртуальных денег еще и налоги тогда нужно драть
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otg
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:53
Moimir написав: Viktor написав:
1. Пенсионерам никто не предлагает отменять субсидию. Но только, если нет лишних квадратов и нет прописанных взрослых детей. 2. Если есть лишние квадраты и пенсионера лишают субсидии - пусть меняет квартиру на допустимую по площади и получает свою законную субсидию. 3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?
В чем ваша логика? Прописан взрослый сын/дочь - они (дети) социально безответственны. Выписаны - стали социально ответственны (?) а значит субсидии быть
Логика в том, что если выписать взрослых, то площадь квартиры будет превышать допустимый норматив на человека. Например, было 50/2=25, а стало 50/1=50. Хочешь жить один на 50 м.кв. - плати как все. Не хочешь платить - продавай эту квартиру и бери гостинку в 25 кв.м. и получай свою субсидию. Еще и на депозит приличный закинуть останется.
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Viktor
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