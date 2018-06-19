В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Сер 20 чер, 2018 10:08

Когда-то в 2000-м я начинал работать молодым бухгалтером! И со мной работала старенькая, но матерая бабуся - потомственный еврейский бухгалтер. И вот она мне говорила: "Рома, никогда не играйте с государством в азартные игры. Оно всегда будет играть с вами нечестно."

Сколько лет прошло, но истина этих слов всегда подтверждалась.

Сколько б тут не говорили, что это правильно, что так и должно быть. Истина заключается в том, что государство - это инструмент эксплуатации высшими элитами низших слоев населения. В состав этих инструментов входят суды, законы (их создание), армия (исполнительная часть), церковь.

Наверху сидят и придумывают лазейки как бы сократить общую расходную часть и увеличить личные доходные поступления.

Поэтому исключение льгот, снижение субсидирования, пенсионная реформа - не должны вас волновать, от вас это не зависит. Закон примут, кого смогут поймать - обяжут платить, кого можно чего-то лишить - лишат. Это нормально для наших реалий.