В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Когда-то в 2000-м я начинал работать молодым бухгалтером! И со мной работала старенькая, но матерая бабуся - потомственный еврейский бухгалтер. И вот она мне говорила: "Рома, никогда не играйте с государством в азартные игры. Оно всегда будет играть с вами нечестно." Сколько лет прошло, но истина этих слов всегда подтверждалась. Сколько б тут не говорили, что это правильно, что так и должно быть. Истина заключается в том, что государство - это инструмент эксплуатации высшими элитами низших слоев населения. В состав этих инструментов входят суды, законы (их создание), армия (исполнительная часть), церковь. Наверху сидят и придумывают лазейки как бы сократить общую расходную часть и увеличить личные доходные поступления. Поэтому исключение льгот, снижение субсидирования, пенсионная реформа - не должны вас волновать, от вас это не зависит. Закон примут, кого смогут поймать - обяжут платить, кого можно чего-то лишить - лишат. Это нормально для наших реалий.
Многие заробитчане, понюхав жизни за бугром, но не за восточным где заробитчан считают за рабов, а за западном, переезжают на постоянное жительство. И клали они болты на ПФ и всех остальных. Личный пример. Кум снимает домик в Польше, купил подержанный авто на польских номерах(чтобы приехать и манатки забрать) Получил карту поляка и вывозит всю семью. Возможно и меня ждет такая же участь. Пока что зарабатываю также как и он в Польше, пока что нефиг рыпаться. А квартиры под сдачу и там ценятся
p_a_l написав:Многие заробитчане, понюхав жизни за бугром, но не за восточным где заробитчан считают за рабов, а за западном, переезжают на постоянное жительство. И клали они болты на ПФ и всех остальных. Личный пример. Кум снимает домик в Польше, купил подержанный авто на польских номерах(чтобы приехать и манатки забрать) Получил карту поляка и вывозит всю семью. Возможно и меня ждет такая же участь. Пока что зарабатываю также как и он в Польше, пока что нефиг рыпаться. А квартиры под сдачу и там ценятся
Ну не все имеют возможность получить карту поляка. Большинство все таки ездят на пол года.
Viktor написав: 1. Пенсионерам никто не предлагает отменять субсидию. Но только, если нет лишних квадратов и нет прописанных взрослых детей. 2. Если есть лишние квадраты и пенсионера лишают субсидии - пусть меняет квартиру на допустимую по площади и получает свою законную субсидию. 3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?
В чем ваша логика? Прописан взрослый сын/дочь - они (дети) социально безответственны. Выписаны - стали социально ответственны (?) а значит субсидии быть
Логика в том, что если выписать взрослых, то площадь квартиры будет превышать допустимый норматив на человека. Например, было 50/2=25, а стало 50/1=50. Хочешь жить один на 50 м.кв. - плати как все. Не хочешь платить - продавай эту квартиру и бери гостинку в 25 кв.м. и получай свою субсидию. Еще и на депозит приличный закинуть останется.
Площадь однокомнатной хрущёвки ок. 30- 32 м2 и один пенсионер получит субсидию на всю площадь, т.к. в пределах нормы. Если он живёт в двушке на 50 м., то ему дадут субсидию на норму в том же объеме, в деньгах субсидии у них будут одинаковые, а разницу пенсионер оплачивают полностью, экономит каждую копейку, или ему помогают дети. В чём экономия будет, по Вашему, Вам станет платить меньше если он обменяется на однушку? Или, если вместо субсидий помощь монетизируют, условно дадут 1000 грн в отопительный период, так её должны получать по-Вашему, только те кто проживает на площади в 30м2? А может, человек плативший 40 лет налоги, заработал себе пенсию такую чтобы самому оплатить коммуналку и ещё осталось на что-то для жизни? Все пенсионеры по достижении 80 лет, в Крыму получают надбавку к пенсии в размере 5 тыс.руб, независимо от стажа и площади, и это при том что "денег нет, но вы...", а наш Уряд ищет на ком сэкономить, только не на себе.
Viktor написав:3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?
Если б этим детям платили действительно зарплату. Часто густо они живут хуже пенсов. Кроме того не забывайте что у нас оголтелая безработица в стране.Кстати поэтому и люди соглашаются на мизерные ЗП.
Вы вообще о какой оголтелой безработице говорите, включите 5 канал и послушайте, или ознакомьтесь с ОФИЦИАЛЬНОЙ статистикой, или просто найдите в инете " В марте 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентных пункта до 1,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики." а вот статистика из Германии "В настоящее время безработица колеблется около отметки в 7,5%" так что мы самые крутые в мире и скоро немцы будут приезжать к нам на работу! Вы знаете а я верю в эту укро-статистику, потому что около 8 млн.украинцев уехали в Россию, Польшу, Италию....ну итд и с каждым годом количество уезжающих только увеличивается. Никто не задумывался почему? Ответ банально прост, рыба ищет где глубже а человек где лучше. Печально но факт и каких либо изменений в лучшую сторону не видно.
otg написав:Если б этим детям платили действительно зарплату. Часто густо они живут хуже пенсов. Кроме того не забывайте что у нас оголтелая безработица в стране.Кстати поэтому и люди соглашаются на мизерные ЗП.
Сейчас я вам расскажу про безработицу и мизерные зарплаты. В одном городке в часе езды от Киева не могут найти людей в супермаркет. Реальная з/п на руки была где-то 5-6 тыс. Вроде бы мелочь, но, с другой стороны, никаких знаний и навыков не требуется, подойдет даже дрессированная обезьяна. Приходят люди на собеседование и задают вопрос: - А у вас оформление официальное? - Ну да. - Тогда мне не подходит. - Почему? - Субсидию заберут.
otg написав:Если б этим детям платили действительно зарплату. Часто густо они живут хуже пенсов. Кроме того не забывайте что у нас оголтелая безработица в стране.Кстати поэтому и люди соглашаются на мизерные ЗП.
Сейчас я вам расскажу про безработицу и мизерные зарплаты. В одном городке в часе езды от Киева не могут найти людей в супермаркет. Реальная з/п на руки была где-то 5-6 тыс. Вроде бы мелочь, но, с другой стороны, никаких знаний и навыков не требуется, подойдет даже дрессированная обезьяна. Приходят люди на собеседование и задают вопрос: - А у вас оформление официальное? - Ну да. - Тогда мне не подходит. - Почему? - Субсидию заберут.
И такая байда по всей стране.
А Вы пробовали прожить на 5-6 тыс грн? Да и правильно, еще субсидию заберут. Считай минус еще 2-3 тыс. Проблема уйдет если Вы им начнете предлагать тыс 15.
Востаннє редагувалось otg в Сер 20 чер, 2018 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Viktor написав:3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?
Если б этим детям платили действительно зарплату. Часто густо они живут хуже пенсов. Кроме того не забывайте что у нас оголтелая безработица в стране.Кстати поэтому и люди соглашаются на мизерные ЗП.
Вы вообще о какой оголтелой безработице говорите, включите 5 канал и послушайте, или ознакомьтесь с ОФИЦИАЛЬНОЙ статистикой, или просто найдите в инете " В марте 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентных пункта до 1,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики." а вот статистика из Германии "В настоящее время безработица колеблется около отметки в 7,5%" так что мы самые крутые в мире и скоро немцы будут приезжать к нам на работу! Вы знаете а я верю в эту укро-статистику, потому что около 8 млн.украинцев уехали в Россию, Польшу, Италию....ну итд и с каждым годом количество уезжающих только увеличивается. Никто не задумывался почему? Ответ банально прост, рыба ищет где глубже а человек где лучше. Печально но факт и каких либо изменений в лучшую сторону не видно.
Официальная статистика учитывает лишь тех кто зареген на бирже.
otg написав:А Вы пробовали прожить на 5-6 тыс грн? Да и правильно, еще субсидию заберут. Считай минус еще 2-3 тыс.
Всяко бывало. Когда летом 2014 3 месяца не мог найти работу, то уже готов был хоть куда идти: хоть на склад, хоть воду развозить. Я не говорю, что 5-6 тыс. это офигеть какая хорошая зарплата. Но какого хрена я должен этих хитросделанных спонсировать? ПС. Если что, то, затянув пояс, прожить на 5-6 тыс. (особенно в провинции) можно.