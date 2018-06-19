В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Сер 20 чер, 2018 11:17

Viktor написав: Moimir написав: Viktor написав: 1. Пенсионерам никто не предлагает отменять субсидию. Но только, если нет лишних квадратов и нет прописанных взрослых детей. 2. Если есть лишние квадраты и пенсионера лишают субсидии - пусть меняет квартиру на допустимую по площади и получает свою законную субсидию. 3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется? 1. Пенсионерам никто не предлагает отменять субсидию. Но только, если нет лишних квадратов и нет прописанных взрослых детей. 2. Если есть лишние квадраты и пенсионера лишают субсидии - пусть меняет квартиру на допустимую по площади и получает свою законную субсидию. 3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?

В чем ваша логика? Прописан взрослый сын/дочь - они (дети) социально безответственны. Выписаны - стали социально ответственны (?) а значит субсидии быть В чем ваша логика? Прописан взрослый сын/дочь - они (дети) социально безответственны. Выписаны - стали социально ответственны (?) а значит субсидии быть



Логика в том, что если выписать взрослых, то площадь квартиры будет превышать допустимый норматив на человека. Например, было 50/2=25, а стало 50/1=50. Хочешь жить один на 50 м.кв. - плати как все. Не хочешь платить - продавай эту квартиру и бери гостинку в 25 кв.м. и получай свою субсидию. Еще и на депозит приличный закинуть останется. Логика в том, что если выписать взрослых, то площадь квартиры будет превышать допустимый норматив на человека. Например, было 50/2=25, а стало 50/1=50. Хочешь жить один на 50 м.кв. - плати как все. Не хочешь платить - продавай эту квартиру и бери гостинку в 25 кв.м. и получай свою субсидию. Еще и на депозит приличный закинуть останется.

Площадь однокомнатной хрущёвки ок. 30- 32 м2 и один пенсионер получит субсидию на всю площадь, т.к. в пределах нормы. Если он живёт в двушке на 50 м., то ему дадут субсидию на норму в том же объеме, в деньгах субсидии у них будут одинаковые, а разницу пенсионер оплачивают полностью, экономит каждую копейку, или ему помогают дети. В чём экономия будет, по Вашему, Вам станет платить меньше если он обменяется на однушку? Или, если вместо субсидий помощь монетизируют, условно дадут 1000 грн в отопительный период, так её должны получать по-Вашему, только те кто проживает на площади в 30м2? А может, человек плативший 40 лет налоги, заработал себе пенсию такую чтобы самому оплатить коммуналку и ещё осталось на что-то для жизни?Все пенсионеры по достижении 80 лет, в Крыму получают надбавку к пенсии в размере 5 тыс.руб, независимо от стажа и площади, и это при том что "денег нет, но вы...", а наш Уряд ищет на ком сэкономить, только не на себе.