В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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otg написав:Если б этим детям платили действительно зарплату. Часто густо они живут хуже пенсов. Кроме того не забывайте что у нас оголтелая безработица в стране.Кстати поэтому и люди соглашаются на мизерные ЗП.
Сейчас я вам расскажу про безработицу и мизерные зарплаты. В одном городке в часе езды от Киева не могут найти людей в супермаркет. Реальная з/п на руки была где-то 5-6 тыс. Вроде бы мелочь, но, с другой стороны, никаких знаний и навыков не требуется, подойдет даже дрессированная обезьяна. И такая байда по всей стране.
Может тогда ответите, почему в итальянском супермаркете, та же кассир получает на руки от 1000 Евро? Скажите, у неё 5 пар рук и она чеки печатает в 5 раз быстрее? С таким керивныцтвом, скоро всё трудоспособное население будет работать в Европе, у них же там рождаемость низкая, останутся здесь инвалиды да пенсионеры. А пенсия будет в 70+.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Сер 20 чер, 2018 12:31, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?
Если б этим детям платили действительно зарплату. Часто густо они живут хуже пенсов. Кроме того не забывайте что у нас оголтелая безработица в стране.Кстати поэтому и люди соглашаются на мизерные ЗП.
Вы вообще о какой оголтелой безработице говорите, включите 5 канал и послушайте, или ознакомьтесь с ОФИЦИАЛЬНОЙ статистикой, или просто найдите в инете " В марте 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентных пункта до 1,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики." а вот статистика из Германии "В настоящее время безработица колеблется около отметки в 7,5%" так что мы самые крутые в мире и скоро немцы будут приезжать к нам на работу! Вы знаете а я верю в эту укро-статистику, потому что около 8 млн.украинцев уехали в Россию, Польшу, Италию....ну итд и с каждым годом количество уезжающих только увеличивается. Никто не задумывался почему? Ответ банально прост, рыба ищет где глубже а человек где лучше. Печально но факт и каких либо изменений в лучшую сторону не видно.
Официальная статистика учитывает лишь тех кто зареген на бирже.
А как может быть иначе, если чел. не зарегистрирован на бирже, значит он имеет работу.
otg написав:А Вы пробовали прожить на 5-6 тыс грн? Да и правильно, еще субсидию заберут. Считай минус еще 2-3 тыс.
Всяко бывало. Когда летом 2014 3 месяца не мог найти работу, то уже готов был хоть куда идти: хоть на склад, хоть воду развозить. Я не говорю, что 5-6 тыс. это офигеть какая хорошая зарплата.
Человек выбирает то что ему лучше. Если его не устраивает 5-6 тыс значит это мало. Его не устраивает. Нормальные рыночные отношения. Если Вам действительно нужны работники Вы должны предложить больше или как то по др. привлечь работника. Уровень оплаты труда это компромисс между хотелками работодателя и работника.
Но какого хрена я должен этих хитросделанных спонсировать? ПС. Если что, то, затянув пояс, прожить на 5-6 тыс. (особенно в провинции) можно.
1007qwert написав:Может тогда ответите, почему в итальянском супермаркете, та же кассир получает на руки от 1000 Евро? Скажите, у неё 5 пар рук и она чеки печатает в 5 раз быстрее?
А в Финляндии 2000 евро. Скажете, что у финской кассирши больше рук, чем у итальянской? А еще в Италии проезд в городском автобусе стоит в 12 раз больше, чем в Киеве. Он в 12 раз быстрее едет? Вы хотите европейскую зарплату? Ну так будут и европейские расходы. Поверьте, если человек зарабатывает простым неквалифицированным трудом, то он будет одинаково бедно жить хоть в Украине, хоть в США, хоть в Германии.
Viktor Прежде чем рассуждать о размере площади, вы хотя бы бегло документы посмотрите, иначе все ваши рассуждения выглядят, мягко говоря, весьма наивно:
Из-за новых правил начисления жилищно-коммунальных компенсаций в 2018 году, право на получение субсидии утратили следующие категории граждан: ... владельцы жилых помещений с большой квадратурой: площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м. Ограничение не распространяется на детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи ... На какие услуги и в каком объеме распространяется субсидия? ... Кабмин пересмотрел социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг для предоставления льгот и субсидий. В частности, для семей, состоящих из 1-2 нетрудоспособных лиц (в том числе пенсионеров), социальная норма жилья, на которую предоставляется субсидия была увеличена с 49 кв. м. до 75 квадратных метров на домохозяйство (Постановление Кабинета Министров Украины № 300 от 26.04.2017 года). ...
Задача государства -- придумать такие законы, что бы люди не уезжали, а работали с удовольствием в собственной стране.
Вспомните 90-91 годы. К нам приезжали поляки и говорили: "вы такие богатые, у вас в магазинах все есть!" (по сравнению с Польшей, конечно). и вот прошло почти 25 лет. Почему поляки по данным статистики богаче украинцев в 4 (четыре) раза? Это ж какие депрессивные законы в Украине, что она развивается со скоростью ниже средне мировой?
И вот в этих условиях в бюджете хроническая дыры -- и во внешней торговле, и здесь причина хронической девальвации. Так что через 1.5 - 2 года и 35 грн за доллар будет вполне "рыночным".
otg написав:Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.
У меня можно обрезать запросто, как и в других новых домах.