В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

otg написав: 3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется? 3. Если прописаны взрослые дети и они не работают официально - лишать субсидии. В таком случае, получается, мы должны платить из своих налогов не только пенсионеру, а его социально безответственным детям. Это уже слишком, Вам не кажется?

Если б этим детям платили действительно зарплату. Часто густо они живут хуже пенсов. Кроме того не забывайте что у нас оголтелая безработица в стране.Кстати поэтому и люди соглашаются на мизерные ЗП.Вы вообще о какой оголтелой безработице говорите, включите 5 канал и послушайте, или ознакомьтесь с ОФИЦИАЛЬНОЙ статистикой, или просто найдите в инете " В марте 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентных пункта до 1,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики." а вот статистика из Германии "В настоящее время безработица колеблется около отметки в 7,5%"так что мы самые крутые в мире и скоро немцы будут приезжать к нам на работу! Вы знаете а я верю в эту укро-статистику, потому что около 8 млн.украинцев уехали в Россию, Польшу, Италию....ну итд и с каждым годом количество уезжающих только увеличивается. Никто не задумывался почему?Ответ банально прост, рыба ищет где глубже а человек где лучше. Печально но факт и каких либо изменений в лучшую сторону не видно.