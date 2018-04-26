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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:52

  nalim написав:
  otg написав:Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.

У меня можно обрезать запросто, как и в других новых домах.


Ну обрезали и что дальше? как и чем отапливать?
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:49

  vladimir07 написав:Кто их купит при том расходе газа, который нужен (300-400-500 кубов) для отопить.


Твердотопливный котел и бурый уголь, бесплатно по субсидии от государства.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:55

  pohl-elena написав:Ну обрезали и что дальше? как и чем отапливать?


Кондиционеры? Или банальный электрокотел. Подключение 1 Квт дополнительной мощности стоит 2 тыс грн, все переоборудование до счетчика делает электросеть. На электрокотел в трехкомнатной квартире нужно 6-8 Квт.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:55

  Gastarbaiter написав:
  otg написав:Если б этим детям платили действительно зарплату. Часто густо они живут хуже пенсов. Кроме того не забывайте что у нас оголтелая безработица в стране.Кстати поэтому и люди соглашаются на мизерные ЗП.

Сейчас я вам расскажу про безработицу и мизерные зарплаты.
В одном городке в часе езды от Киева не могут найти людей в супермаркет. Реальная з/п на руки была где-то 5-6 тыс. Вроде бы мелочь, но, с другой стороны, никаких знаний и навыков не требуется, подойдет даже дрессированная обезьяна. Приходят люди на собеседование и задают вопрос:
- А у вас оформление официальное?
- Ну да.
- Тогда мне не подходит.
- Почему?
- Субсидию заберут.

И такая байда по всей стране.

Что то вы не то говорите. Так возможно было вчера. По новым правилам безработным субсидию отменили.
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