В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Небольшой оффтоп. Все-таки, тему супермаркетов затронули.
Вчера покупал петрушку в Новусе. Цена 179 грн/кг. Помню зимой была по 98 грн/кг. В наших супермаркетах цены уже обошли некоторые европейские страны. Зарплаты же платят от силы 200-300 евро. А в Польше с более низкими ценами платят в 2 раза больше.
p.s. Бизнесмены в Украине обнаглели в край, просто в край.
Viktor написав:Небольшой оффтоп. Все-таки, тему супермаркетов затронули.
Вчера покупал петрушку в Новусе. Цена 179 грн/кг. Помню зимой была по 98 грн/кг. В наших супермаркетах цены уже обошли некоторые европейские страны. Зарплаты же платят от силы 200-300 евро. А в Польше с более низкими ценами платят в 2 раза больше.
p.s. Бизнесмены в Украине обнаглели в край, просто в край.
Так в Европе товар с истекающим сроком в конце дня просто выбрасывают, люди могут затариться едой бесплатно, если купить нету денег, а у нас в Сильпо ставят- 25%, в Форе -30% скидка за подгнившие фрукты, а в АТБ на курицу с душком скидка -25%, даже на испорченном заработать им надо.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Сер 20 чер, 2018 16:25, всього редагувалось 2 разів.
nalim написав:Вот это вброс! Люди неквалифицированного труда будут одинаково жить в Украине и Финляндии? Вы серьезно?
Простое жилье, еда, минимальный набор необходимых услуг. Разница между странами, конечно, есть. Но я не знаю стран, где уборщица или грузчик ездили бы на Феррари и жили в особняке.
Помню мы с Вами уже обсуждали грузчиков Помимо уровня цен на товары/услуги из потребительской корзины, есть еще, так называемые глобальные товары/услуги. Это автомобили, бытовая техника брендовая, брендовая одежда, авиаперелеты, гостинницы, курорты и т.д.
Так вот, цена на это все во странах примерно одинаковая. Для примера возьмем это отдых в турецком отеле за 1000 евро. Можно было взять 3D TV или айфон, неважно. Сами посчитаете за сколько месяцев НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ работник в Украине, Польше, Италии и Финляндии сможет накопить на эту услугу, откладывая 10% из своей ЗП?
nalim написав:Кондиционерами топить не дешевле. По крайней мере в моем варианте. Проверял лично.
Возьмите инверторники у них КПД близко к 100%. В результате получается 2.2 Квт.ч равно кубу газа.
У меня с инвертором. Вы сами пробовали? Или только другим предлагаете? П.С. В помощи не нуждаюсь, просто искал способы сэкономить. Все хорошо получается, пока не добавляешь стоимость обслуживания кондиционера и его стоимость. А вы в курсе, что даже китаец с низкотемпературным комплектом стоит в районе 1000 $?
nalim написав:У меня с инвертором. Вы сами пробовали? Или только другим предлагаете? П.С. В помощи не нуждаюсь, просто искал способы сэкономить. Все хорошо получается, пока не добавляешь стоимость обслуживания кондиционера и его стоимость.
Да у меня в частном доме и квартире отопление на кондиционерах, окупаемость по отношению к газу около 5 лет. Хотя для Украины это может быть слишком большим сроком окупаемости.
С кондиционерами может конкурировать только отепление на буром угле за счет дешевизны котла.