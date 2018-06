В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Сер 20 чер, 2018 16:28

nalim написав: Кондиционерами топить не дешевле. По крайней мере в моем варианте. Проверял лично. Кондиционерами топить не дешевле. По крайней мере в моем варианте. Проверял лично.



Возьмите инверторники у них КПД близко к 100%. В результате получается 2.2 Квт.ч равно кубу газа. Возьмите инверторники у них КПД близко к 100%. В результате получается 2.2 Квт.ч равно кубу газа.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda