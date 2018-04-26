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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:11

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

Небольшой оффтоп. Все-таки, тему супермаркетов затронули.

Вчера покупал петрушку в Новусе. Цена 179 грн/кг. Помню зимой была по 98 грн/кг. В наших супермаркетах цены уже обошли некоторые европейские страны. Зарплаты же платят от силы 200-300 евро. А в Польше с более низкими ценами платят в 2 раза больше.

p.s. Бизнесмены в Украине обнаглели в край, просто в край.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:20

  Viktor написав:Небольшой оффтоп. Все-таки, тему супермаркетов затронули.

Вчера покупал петрушку в Новусе. Цена 179 грн/кг. Помню зимой была по 98 грн/кг. В наших супермаркетах цены уже обошли некоторые европейские страны. Зарплаты же платят от силы 200-300 евро. А в Польше с более низкими ценами платят в 2 раза больше.

p.s. Бизнесмены в Украине обнаглели в край, просто в край.

Так в Европе товар с истекающим сроком в конце дня просто выбрасывают, люди могут затариться едой бесплатно, если купить нету денег, а у нас в Сильпо ставят- 25%, в Форе -30% скидка за подгнившие фрукты, а в АТБ на курицу с душком скидка -25%, даже на испорченном заработать им надо.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Сер 20 чер, 2018 16:25, всього редагувалось 2 разів.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:22

  Gastarbaiter написав:
  nalim написав:Вот это вброс! Люди неквалифицированного труда будут одинаково жить в Украине и Финляндии?
Вы серьезно?

Простое жилье, еда, минимальный набор необходимых услуг. Разница между странами, конечно, есть. Но я не знаю стран, где уборщица или грузчик ездили бы на Феррари и жили в особняке.


Помню мы с Вами уже обсуждали грузчиков :D
Помимо уровня цен на товары/услуги из потребительской корзины, есть еще, так называемые глобальные товары/услуги. Это автомобили, бытовая техника брендовая, брендовая одежда, авиаперелеты, гостинницы, курорты и т.д.

Так вот, цена на это все во странах примерно одинаковая. Для примера возьмем это отдых в турецком отеле за 1000 евро. Можно было взять 3D TV или айфон, неважно. Сами посчитаете за сколько месяцев НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ работник в Украине, Польше, Италии и Финляндии сможет накопить на эту услугу, откладывая 10% из своей ЗП?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:28

  nalim написав:Кондиционерами топить не дешевле. По крайней мере в моем варианте. Проверял лично.


Возьмите инверторники у них КПД близко к 100%. В результате получается 2.2 Квт.ч равно кубу газа.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:07

  Gastarbaiter написав:
  nalim написав:Вот это вброс! Люди неквалифицированного труда будут одинаково жить в Украине и Финляндии?
Вы серьезно?

Простое жилье, еда, минимальный набор необходимых услуг. Разница между странами, конечно, есть. Но я не знаю стран, где уборщица или грузчик ездили бы на Феррари и жили в особняке.

При чем здесь Феррари. У нашей уборщицы и на ланос нет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:12

  AlifeSoft написав:
  nalim написав:Кондиционерами топить не дешевле. По крайней мере в моем варианте. Проверял лично.


Возьмите инверторники у них КПД близко к 100%. В результате получается 2.2 Квт.ч равно кубу газа.

У меня с инвертором. Вы сами пробовали? Или только другим предлагаете?
П.С. В помощи не нуждаюсь, просто искал способы сэкономить. Все хорошо получается, пока не добавляешь стоимость обслуживания кондиционера и его стоимость.
А вы в курсе, что даже китаец с низкотемпературным комплектом стоит в районе 1000 $?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:26

  nalim написав:А вы в курсе, что даже китаец с низкотемпературным комплектом стоит в районе 1000 $?


CH-S09FTXS-B (Arctic)
на обогрев °C -25 ... +24
http://cooperandhunter.ua/product/343/

19880 грн.
http://www.cooper-hunter.com.ua/prodazh ... =127547924

Хотя можно купить более дешевый вариант
CH-S09FTXN-E2WF
на обогрев °C -23 ... +24
http://cooperandhunter.ua/product/724/

14870 грн.
http://cooper-hunter.com.ua/prodazha/ko ... =125527244
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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