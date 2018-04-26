В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Сер 20 чер, 2018 18:03

Viktor написав: Нуда!

"Ходить на работу" можно и в Украине.

" Не говорите мне как надо работать, лучше научитесь платить"

Кто-же Вам запрещает поехать на заработки в Польшу, а чтобы Вы от зависти не треснули, надо отменить субсидии ВСЕМ. Все пусть платят одинаково к чему эта трехходовая афера? Нуда!"Ходить на работу"можно и в Украине." Не говорите мне как надо работать, лучше научитесь платить"Кто-же Вам запрещает поехать на заработки в Польшу, а чтобы Вы от зависти не треснули, надо отменить субсидии ВСЕМ. Все пусть платят одинаково к чему эта трехходовая афера?

Вы вообще адекватный?1.Давайте все поедем в Польшу. Здесь тогда кто останется?2.Субсидии действительно надо отменить всем кто не работает или работает неофициально с целью сокрытия своего истинного финансового положения. Выставлять рыночный счет за услуги и, если не платят - накладывать арест на имущество и продавать с аукциона.3.Если этому "дедушке" в свое время досталась на шару квартира, которая в последствии перейдет по наследству его сыну (тот тем временем работает в Польше), то почему содержание этой ШАРОВОЙ квартиры должно перекладываться на людей, платящих налоги (а значит и не имеющих субсидии).p.s. Напоминаю, что непосильное по квадратуре имущество всегда можно продать и купить небольшую квартирку, прописаться там одному или вдвоем пенсионерам и получать свою законную субсидию.[/quote]Я как раз себя считаю адекватным. К Вам - аналогичный вопрос.1. Я переживаю насчет "кто здесь останется" может больше вашего, но запретить людям искать лучшей жизни никто не в праве. Чем "ходить на работу" за 5 кгрн в месяц, то лучше или вообще не работать (если есть на что жить) либо валить туда, где лучше, где результат работы обеспечит достойную жизнь семье. "За Родину, за Сталина" уже не актуально. Патриотизм начинается с семьи. Не может быть успешной страна с нищим населением.2. Субсидии должны быть отменены ВСЕМ без исключения. Другое дело, что должны быть достойные пенсии и зарплаты при адекватных тарифах. А если рыжий татарин закладывает в тарифы покупку бразильских шахтеров для своего "Шахтера", то это уже из другой оперы. В Украине он "бедный" - Киевэнерго и Укртелеком банкротит, чтобы "вернуть взад" балласт, а все что было там интересное - раздеребанено и переведено на другие структуры. Теперь государство будет расчитываться по долгам и нести затраты, а он купит пару заводов в ЕС и еще пару футболеров. Когда долги почистятся и государство еще вольет в Киевэнерго (Ок, потом это будет Киевтеплоэнерго), и Укртелеком он опять их "захочет" и таки получит. Если-же у какого-то домохозяйства реально не сходятся концы с концами - монетизированные выплаты. Вот вам на еду, вот на комуналку. В любом другом случае, олигахфрены будут задирать тарифы до бесконечности - все-равно за бедных платится из корыта, а те, кто может будут платить и за себя и за бедных.3. Как кому досталось жилье - никого парить не должно. Главный вопрос - законность владения. То что у дедушки много раз сперли результаты его труда..."ну-да, лох, сам виноват". Нефиг было верить государству, хранить деньги в БС да еще и в гривне. Платить налоги и отчисления в ПФУ - тоже верх наивности.зы: Напоминаю. В Украине хоть какой-то ликвидностью характеризуется недвижимость только в Киеве и еще паре городов, а вот тарифы имеют один порядок для всех - и для села Зажопье Голопупского района, где за квартиру еще и доплатить надо, чтобы забрали и для Новопечерских Липок, где один метр квадратный стоит как подъезд в том самом Зажопье. Но у дедули нет денех на метр в НЛ и за его квартиру ему никто ничего не даст...разве что в морду. А организм его так изношен куревом, алкоголем, поганой жратвой из атб и смогом от соседнего меткомбината того самого тататрина из-за хотелок которого у него и предлагаете Вы отобрать дедовскую конуру, что даже если он начнет себя продавать на запчасти (как это предлагает "деловой партнер" рыжего татарина), то его ливер уже никто не купит. И вооот мы подошли к тому, с чего начали - а кому оно надо ждать судьбы дедули в Украине? Не разумней-ли свалить отсюда хоть в Польшу хоть...хоть куда от такого "дедовского счастья"?