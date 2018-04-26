В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Небольшой оффтоп. Все-таки, тему супермаркетов затронули.
Вчера покупал петрушку в Новусе. Цена 179 грн/кг. Помню зимой была по 98 грн/кг. В наших супермаркетах цены уже обошли некоторые европейские страны. Зарплаты же платят от силы 200-300 евро. А в Польше с более низкими ценами платят в 2 раза больше.
p.s. Бизнесмены в Украине обнаглели в край, просто в край.
Viktor написав:Небольшой оффтоп. Все-таки, тему супермаркетов затронули.
Вчера покупал петрушку в Новусе. Цена 179 грн/кг. Помню зимой была по 98 грн/кг. В наших супермаркетах цены уже обошли некоторые европейские страны. Зарплаты же платят от силы 200-300 евро. А в Польше с более низкими ценами платят в 2 раза больше.
p.s. Бизнесмены в Украине обнаглели в край, просто в край.
Так в Европе товар с истекающим сроком в конце дня просто выбрасывают, люди могут затариться едой бесплатно, если купить нету денег, а у нас в Сильпо ставят- 25%, в Форе -30% скидка за подгнившие фрукты, а в АТБ на курицу с душком скидка -25%, даже на испорченном заработать им надо.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Сер 20 чер, 2018 16:25, всього редагувалось 2 разів.
nalim написав:Вот это вброс! Люди неквалифицированного труда будут одинаково жить в Украине и Финляндии? Вы серьезно?
Простое жилье, еда, минимальный набор необходимых услуг. Разница между странами, конечно, есть. Но я не знаю стран, где уборщица или грузчик ездили бы на Феррари и жили в особняке.
Помню мы с Вами уже обсуждали грузчиков Помимо уровня цен на товары/услуги из потребительской корзины, есть еще, так называемые глобальные товары/услуги. Это автомобили, бытовая техника брендовая, брендовая одежда, авиаперелеты, гостинницы, курорты и т.д.
Так вот, цена на это все во странах примерно одинаковая. Для примера возьмем это отдых в турецком отеле за 1000 евро. Можно было взять 3D TV или айфон, неважно. Сами посчитаете за сколько месяцев НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ работник в Украине, Польше, Италии и Финляндии сможет накопить на эту услугу, откладывая 10% из своей ЗП?
nalim написав:Кондиционерами топить не дешевле. По крайней мере в моем варианте. Проверял лично.
Возьмите инверторники у них КПД близко к 100%. В результате получается 2.2 Квт.ч равно кубу газа.
У меня с инвертором. Вы сами пробовали? Или только другим предлагаете? П.С. В помощи не нуждаюсь, просто искал способы сэкономить. Все хорошо получается, пока не добавляешь стоимость обслуживания кондиционера и его стоимость. А вы в курсе, что даже китаец с низкотемпературным комплектом стоит в районе 1000 $?
nalim написав:У меня с инвертором. Вы сами пробовали? Или только другим предлагаете? П.С. В помощи не нуждаюсь, просто искал способы сэкономить. Все хорошо получается, пока не добавляешь стоимость обслуживания кондиционера и его стоимость.
Да у меня в частном доме и квартире отопление на кондиционерах, окупаемость по отношению к газу около 5 лет. Хотя для Украины это может быть слишком большим сроком окупаемости.
С кондиционерами может конкурировать только отепление на буром угле за счет дешевизны котла.
Viktor написав:Нуда! "Ходить на работу" можно и в Украине. " Не говорите мне как надо работать, лучше научитесь платить" Кто-же Вам запрещает поехать на заработки в Польшу, а чтобы Вы от зависти не треснули, надо отменить субсидии ВСЕМ. Все пусть платят одинаково к чему эта трехходовая афера?
Вы вообще адекватный? 1.Давайте все поедем в Польшу. Здесь тогда кто останется? 2.Субсидии действительно надо отменить всем кто не работает или работает неофициально с целью сокрытия своего истинного финансового положения. Выставлять рыночный счет за услуги и, если не платят - накладывать арест на имущество и продавать с аукциона. 3.Если этому "дедушке" в свое время досталась на шару квартира, которая в последствии перейдет по наследству его сыну (тот тем временем работает в Польше), то почему содержание этой ШАРОВОЙ квартиры должно перекладываться на людей, платящих налоги (а значит и не имеющих субсидии).
p.s. Напоминаю, что непосильное по квадратуре имущество всегда можно продать и купить небольшую квартирку, прописаться там одному или вдвоем пенсионерам и получать свою законную субсидию.[/quote]
Я как раз себя считаю адекватным. К Вам - аналогичный вопрос. 1. Я переживаю насчет "кто здесь останется" может больше вашего, но запретить людям искать лучшей жизни никто не в праве. Чем "ходить на работу" за 5 кгрн в месяц, то лучше или вообще не работать (если есть на что жить) либо валить туда, где лучше, где результат работы обеспечит достойную жизнь семье. "За Родину, за Сталина" уже не актуально. Патриотизм начинается с семьи. Не может быть успешной страна с нищим населением. 2. Субсидии должны быть отменены ВСЕМ без исключения. Другое дело, что должны быть достойные пенсии и зарплаты при адекватных тарифах. А если рыжий татарин закладывает в тарифы покупку бразильских шахтеров для своего "Шахтера", то это уже из другой оперы. В Украине он "бедный" - Киевэнерго и Укртелеком банкротит, чтобы "вернуть взад" балласт, а все что было там интересное - раздеребанено и переведено на другие структуры. Теперь государство будет расчитываться по долгам и нести затраты, а он купит пару заводов в ЕС и еще пару футболеров. Когда долги почистятся и государство еще вольет в Киевэнерго (Ок, потом это будет Киевтеплоэнерго), и Укртелеком он опять их "захочет" и таки получит. Если-же у какого-то домохозяйства реально не сходятся концы с концами - монетизированные выплаты. Вот вам на еду, вот на комуналку. В любом другом случае, олигахфрены будут задирать тарифы до бесконечности - все-равно за бедных платится из корыта, а те, кто может будут платить и за себя и за бедных. 3. Как кому досталось жилье - никого парить не должно. Главный вопрос - законность владения. То что у дедушки много раз сперли результаты его труда..."ну-да, лох, сам виноват". Нефиг было верить государству, хранить деньги в БС да еще и в гривне. Платить налоги и отчисления в ПФУ - тоже верх наивности.
зы: Напоминаю. В Украине хоть какой-то ликвидностью характеризуется недвижимость только в Киеве и еще паре городов, а вот тарифы имеют один порядок для всех - и для села Зажопье Голопупского района, где за квартиру еще и доплатить надо, чтобы забрали и для Новопечерских Липок, где один метр квадратный стоит как подъезд в том самом Зажопье. Но у дедули нет денех на метр в НЛ и за его квартиру ему никто ничего не даст...разве что в морду. А организм его так изношен куревом, алкоголем, поганой жратвой из атб и смогом от соседнего меткомбината того самого тататрина из-за хотелок которого у него и предлагаете Вы отобрать дедовскую конуру, что даже если он начнет себя продавать на запчасти (как это предлагает "деловой партнер" рыжего татарина), то его ливер уже никто не купит. И вооот мы подошли к тому, с чего начали - а кому оно надо ждать судьбы дедули в Украине? Не разумней-ли свалить отсюда хоть в Польшу хоть...хоть куда от такого "дедовского счастья"?