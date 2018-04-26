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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:26

  Viktor написав:
  otg написав:Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.


Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.


А! Я понял! То есть - ты бездомный и мечтаешь о хате за ведро картошки! Ню-ню.
Твоей мечте не долго до осуществления - скоро в Киеве будет такое-же запустение как в депрессивных городках Донбасса. Живи-нехочу. Часть собственников свалит, часть вымрет по возрасту. И будет втебе "щастя"! Персональное, отобранное у дедули за долги за коммуналку, "щастя". А условный дедуля будет на грязном матраце у тебя под дверью спать в подъезде. Ничего не екнет? Верю, что ничего. :mrgreen:

ЗЫ: на деревне у дедушки такие-же тарифы, только его хата ничего не стоит - хочешь купить? Тебе фатит на сдачу с пива. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:29

  Viktor написав:
  otg написав:
  Viktor написав:
Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.
Думаю если б Вы были у власти и так скерували, то вас бы повесили на собственном заборе. :) Так можно было поступить в 19 веке, возможно такая постановка вопроса проходит в США, а Вы хотите страну, в которой народ за 100 лет так привык к совку переломить через колено? :) Интересно сколько Вам лет?


Мне достаточно лет, чтобы понимать то что наша власть занимается только популизмом, а принять жесткие меры к населению не может. "Бо вибори ж будуть, хто ж за мене проголосує після такого" (с)


:lol:
Да уж, популизм - полстраны сбежало за бугор, а "жестких мер" все нет. :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:06

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  AlifeSoft написав:Возьмите инверторники у них КПД близко к 100%. В результате получается 2.2 Квт.ч равно кубу газа.


Сумнівно. На платіжках за газ така інфо:
*з урахуванням:
- коефіцієнта приведення до стандартних умов К = 0,990
- величини теплоти згоряння природного газу на маршруті ФХП
Н = 10.49 кВт*год/м3


Це хіба тільки короткочасно обдує теплим повітрячком.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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