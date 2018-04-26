В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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otg написав:Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.
Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.
А! Я понял! То есть - ты бездомный и мечтаешь о хате за ведро картошки! Ню-ню. Твоей мечте не долго до осуществления - скоро в Киеве будет такое-же запустение как в депрессивных городках Донбасса. Живи-нехочу. Часть собственников свалит, часть вымрет по возрасту. И будет втебе "щастя"! Персональное, отобранное у дедули за долги за коммуналку, "щастя". А условный дедуля будет на грязном матраце у тебя под дверью спать в подъезде. Ничего не екнет? Верю, что ничего.
ЗЫ: на деревне у дедушки такие-же тарифы, только его хата ничего не стоит - хочешь купить? Тебе фатит на сдачу с пива.
Viktor написав: Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.
Думаю если б Вы были у власти и так скерували, то вас бы повесили на собственном заборе. Так можно было поступить в 19 веке, возможно такая постановка вопроса проходит в США, а Вы хотите страну, в которой народ за 100 лет так привык к совку переломить через колено? Интересно сколько Вам лет?
Мне достаточно лет, чтобы понимать то что наша власть занимается только популизмом, а принять жесткие меры к населению не может. "Бо вибори ж будуть, хто ж за мене проголосує після такого" (с)
Да уж, популизм - полстраны сбежало за бугор, а "жестких мер" все нет.
Pegasmaster написав: если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство
Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)
Пусть сын хорошо поработает и денег родителям пришлёт чтобы те не попрошайничали у государства, а гордились сыном и оплачивали счета.
Pegasmaster написав: если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство
Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)
Пусть сын хорошо поработает и денег родителям пришлёт чтобы те не попрошайничали у государства, а гордились сыном и оплачивали счета.
Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"