В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Сер 20 чер, 2018 18:26

Viktor написав: otg написав: Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет. Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.



Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки. Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.

А! Я понял! То есть - ты бездомный и мечтаешь о хате за ведро картошки! Ню-ню.Твоей мечте не долго до осуществления - скоро в Киеве будет такое-же запустение как в депрессивных городках Донбасса. Живи-нехочу. Часть собственников свалит, часть вымрет по возрасту. И будет втебе "щастя"! Персональное, отобранное у дедули за долги за коммуналку, "щастя". А условный дедуля будет на грязном матраце у тебя под дверью спать в подъезде. Ничего не екнет? Верю, что ничего.ЗЫ: на деревне у дедушки такие-же тарифы, только его хата ничего не стоит - хочешь купить? Тебе фатит на сдачу с пива.