В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06

Ratatui написав: rjkz



Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?" Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"

Сколько заплатили, столько и получили. А ещё на дядю надейся, а сам не плошай. Заначку надо было делать на будущие периоды (страховая пенсия в действии).[/quote]Тадаканешна.Платили что было по закону, а получили то, что осталось после много раз умножений на ноль.Умным быть хорошо задним числом, а до 91-го никто не мог предположить ни развала страны ни краха единственного банка со всеми сбережениями ни госстраха (там тоже деньги были) ни облигаций. Все остались ни с чем. Потом гиперинфляция, когда украинские деньги каждую неделю обесценивались в два раза на протяжении нескольких лет - сколько ни работай ни зарабатывай - когда получишь зарплату, это уже будет ничто. У меня стипендия была 1,5 бакса. В коммерческих фирмах 50 баксов - обычная зарплата, 100-хорошая, 150 - очень хорошая, 200 -офигенная. Но и это удержать в руках было сложно - всякие МММ, Русский/украинский дом селенга и прочие пирамиды для неокрепших умом постсовков. Реально, очень мало людей даже умудрившихся что-то заработать, смогли это сохранить. Преступность была такая, что больше 100 баксов даже дома надо было прятать в таких местах, что полквартиры разобрать надо, а поменять 100 баксов на улице - 80% вероятности, что далеко не уйдешь. После введения гривны, вроде как начало что-то потихоньку стабилизироваться, но не настолько, чтобы делать какие-то сбережения, народ начал потихоньку с долгами рассчитываться. Потом пришел 98-й. Хоть и ненадлго, но тоже кризис, многие предприниматели погорели, квартиры в Киеве обвалились - 2к панельку 80-х на Венике за 10 куе можно было взять. Потом, в 2001-м вроде и начался подъем и резко стартанули цены на недвигу, а потом и кредитование. И вот этот период до 2008 года, был единственным длительным временем роста, когда делались состояния. Только ведь не все из ныне пенсионерствующих, в то время делали деньги. Многие уже тогда были на пенсии. А потом пришел 2009-й ииии... проиграли те, кто верил банкам и верил гривне. Проиграли те, кто поверил в недвигу. Проиграли те, кто взял кредиты. Даже гривневые. Все остановилось на пару лет. Потом мееедлено в 2012-2013-м как-то начало разруливаться и....опять проиграли те, в первую очередь, кто верил банкам и верил в гривну, проиграли те, кто верил в восстановление рынка недвиги. Совсем проиграли те, кого размолотила война. Многие уже не отыграются никогда.Теперь вопрос - откуда в Украине взяться состоятельным пенсионерам в сколько-нибудь значимом количестве? Столько раз множили на ноль нас - через Сбербанк СССР, пирамиды, гиперинфляцию, тотального криминала 90-х, девалы и кризисы 98-го, 2008-2012, 2013-2018го, лопнувшие банки, тарифы, ипотеки и кредиты. Население нашей страны просто бесконечно обирают. И нет единого правила, чтобы избежать всех этих ловушек кроме как все, что зарабатываешь пробухать. И самое очевидное, что никто не гарантирует, что это когда-нибудь закончится. Вернее закономерность говорит о противоположном.Теперь другой пример. Вернее 2 примера.Родственники моих друзей уехали в Штаты в начале 90-х. Они не застали даже гиперинфляции. Единственное что - очень дешево (по нынешним меркам) продали свою хрущевку (такие были цены), но у них не было ни одного облома за все эти годы - учеба, работа, дети, покупка дома под Нью-Йорком, машины у всех взрослых (уже и выросших детей) в семье каждые 3-года новые. Отличная медицина, обуславливающая более долгую и здоровую жизнь, путешествия. Мои друзья туда-же уехали в начале 00-х, до этого хлебнули всего. Уехали пустые совсем. Первые годы были очень тяжелыми, но потом все наладилось и не было обломов.Отсюда мораль - вероятность дойти до пенсии не растеряв заработанного в Украине крайне мала. Многие, уготованные нам, испытания и ловушки, где мы теряем свои деньги, нервы, здоровье и время жизни, в цивилизованном мире отсутствуют вовсе.Так что Ваши нравоучения, конечно, полезны, но в нашей стране никогда нельзя быть уверенным, что пройдешь по минному полю не подорвавшись несколько раз.