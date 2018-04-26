В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
otg написав:Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.
Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.
А! Я понял! То есть - ты бездомный и мечтаешь о хате за ведро картошки! Ню-ню. Твоей мечте не долго до осуществления - скоро в Киеве будет такое-же запустение как в депрессивных городках Донбасса. Живи-нехочу. Часть собственников свалит, часть вымрет по возрасту. И будет втебе "щастя"! Персональное, отобранное у дедули за долги за коммуналку, "щастя". А условный дедуля будет на грязном матраце у тебя под дверью спать в подъезде. Ничего не екнет? Верю, что ничего.
ЗЫ: на деревне у дедушки такие-же тарифы, только его хата ничего не стоит - хочешь купить? Тебе фатит на сдачу с пива.
Viktor написав: Не в состоянии заплатить...не вопрос. Арест, аукцион и вуаля. Долг погашен, квартира у других собственников, бывшие хозяева на деревне у дедушки.
Думаю если б Вы были у власти и так скерували, то вас бы повесили на собственном заборе. Так можно было поступить в 19 веке, возможно такая постановка вопроса проходит в США, а Вы хотите страну, в которой народ за 100 лет так привык к совку переломить через колено? Интересно сколько Вам лет?
Мне достаточно лет, чтобы понимать то что наша власть занимается только популизмом, а принять жесткие меры к населению не может. "Бо вибори ж будуть, хто ж за мене проголосує після такого" (с)
Да уж, популизм - полстраны сбежало за бугор, а "жестких мер" все нет.
Pegasmaster написав: если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство
Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)
Пусть сын хорошо поработает и денег родителям пришлёт чтобы те не попрошайничали у государства, а гордились сыном и оплачивали счета.
Pegasmaster написав: если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство
Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)
Пусть сын хорошо поработает и денег родителям пришлёт чтобы те не попрошайничали у государства, а гордились сыном и оплачивали счета.
Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"
rjkz написав:Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"
Якщо платили, то утримували своїх батьків. Пенсіонери якби не з довгострокового космічного відрядження повернулись. І в повній мірі причетні до теперішньої економічної, політичної та демографічної ситуації. От їхніх дітей та внуків варто більше пожаліти - економіка та інфраструктура слабенька, та ще і в спадок одні борги дістаються.
nalim написав:При чем здесь Феррари. У нашей уборщицы и на ланос нет.
С другого форума о "сладкой" жизни уборщиц (из понаехавших).
Из рассказа хозяйки. Была год назад. Доход ее семьи из 4-х человек, чуть больше 2000 евро. Она работает на 3-х работах. На двух официально. 4 или 6 часов (не помню) посудомойкой в местной школе и 2 или сколько там часов в день уборщицей в гольфклубе. Это около 1000 в совокупности. "шабашка", что есть громадная редкость, пару раз или раз в неделю уборка дома состоятельных клиентов. Это в "черную", сколько не знаю. Муж - помошник электрика в Гамбурге. Что то около 1300 евро. Солярка его и за его счет. Выходит прилично. Уезжает рано приезжает поздно. Старается подработать, не всегда получается. Так как переработка в принципе не приветствуется. Аренда дома с коммуналкой около 950 евро. Экономят на питании, если можно так назвать. Она питается на работе и по привычке "тащит" домой, что не доели дети. На самом деле это не то что со столов, а то, что остается после раздачи. Это тоже рисковано и не приветствуется. Продукты покупают со скидками раз в неделю. Знают где, когда распродажи. Стараются уложиться в 100-120 евро в неделю. И довольны, когда за счет скидок заправляют полный бак своего небольшого "француза". Девочки в школах, одна в младшей, совсем бесплатно, вторая в средней или как то так. У девочек понял есть льготы по всяким "кружкам". Одна в гольфклубе за символическую плату, вторая - конный спорт (там в округе лошадей разводят) и французский.
Не думаю, что купленный айфон так уж сильно изменит качество жизни этих людей. И что оно сильно отличается от жизни их украинских "коллег".
Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"
Сколько заплатили, столько и получили. А ещё на дядю надейся, а сам не плошай. Заначку надо было делать на будущие периоды (страховая пенсия в действии).[/quote]
Тадаканешна. Платили что было по закону, а получили то, что осталось после много раз умножений на ноль. Умным быть хорошо задним числом, а до 91-го никто не мог предположить ни развала страны ни краха единственного банка со всеми сбережениями ни госстраха (там тоже деньги были) ни облигаций. Все остались ни с чем. Потом гиперинфляция, когда украинские деньги каждую неделю обесценивались в два раза на протяжении нескольких лет - сколько ни работай ни зарабатывай - когда получишь зарплату, это уже будет ничто. У меня стипендия была 1,5 бакса. В коммерческих фирмах 50 баксов - обычная зарплата, 100-хорошая, 150 - очень хорошая, 200 -офигенная. Но и это удержать в руках было сложно - всякие МММ, Русский/украинский дом селенга и прочие пирамиды для неокрепших умом постсовков. Реально, очень мало людей даже умудрившихся что-то заработать, смогли это сохранить. Преступность была такая, что больше 100 баксов даже дома надо было прятать в таких местах, что полквартиры разобрать надо, а поменять 100 баксов на улице - 80% вероятности, что далеко не уйдешь. После введения гривны, вроде как начало что-то потихоньку стабилизироваться, но не настолько, чтобы делать какие-то сбережения, народ начал потихоньку с долгами рассчитываться. Потом пришел 98-й. Хоть и ненадлго, но тоже кризис, многие предприниматели погорели, квартиры в Киеве обвалились - 2к панельку 80-х на Венике за 10 куе можно было взять. Потом, в 2001-м вроде и начался подъем и резко стартанули цены на недвигу, а потом и кредитование. И вот этот период до 2008 года, был единственным длительным временем роста, когда делались состояния. Только ведь не все из ныне пенсионерствующих, в то время делали деньги. Многие уже тогда были на пенсии. А потом пришел 2009-й ииии... проиграли те, кто верил банкам и верил гривне. Проиграли те, кто поверил в недвигу. Проиграли те, кто взял кредиты. Даже гривневые. Все остановилось на пару лет. Потом мееедлено в 2012-2013-м как-то начало разруливаться и....опять проиграли те, в первую очередь, кто верил банкам и верил в гривну, проиграли те, кто верил в восстановление рынка недвиги. Совсем проиграли те, кого размолотила война. Многие уже не отыграются никогда. Теперь вопрос - откуда в Украине взяться состоятельным пенсионерам в сколько-нибудь значимом количестве? Столько раз множили на ноль нас - через Сбербанк СССР, пирамиды, гиперинфляцию, тотального криминала 90-х, девалы и кризисы 98-го, 2008-2012, 2013-2018го, лопнувшие банки, тарифы, ипотеки и кредиты. Население нашей страны просто бесконечно обирают. И нет единого правила, чтобы избежать всех этих ловушек кроме как все, что зарабатываешь пробухать. И самое очевидное, что никто не гарантирует, что это когда-нибудь закончится. Вернее закономерность говорит о противоположном. Теперь другой пример. Вернее 2 примера. Родственники моих друзей уехали в Штаты в начале 90-х. Они не застали даже гиперинфляции. Единственное что - очень дешево (по нынешним меркам) продали свою хрущевку (такие были цены), но у них не было ни одного облома за все эти годы - учеба, работа, дети, покупка дома под Нью-Йорком, машины у всех взрослых (уже и выросших детей) в семье каждые 3-года новые. Отличная медицина, обуславливающая более долгую и здоровую жизнь, путешествия. Мои друзья туда-же уехали в начале 00-х, до этого хлебнули всего. Уехали пустые совсем. Первые годы были очень тяжелыми, но потом все наладилось и не было обломов. Отсюда мораль - вероятность дойти до пенсии не растеряв заработанного в Украине крайне мала. Многие, уготованные нам, испытания и ловушки, где мы теряем свои деньги, нервы, здоровье и время жизни, в цивилизованном мире отсутствуют вовсе. Так что Ваши нравоучения, конечно, полезны, но в нашей стране никогда нельзя быть уверенным, что пройдешь по минному полю не подорвавшись несколько раз.