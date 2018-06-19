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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 23:11

  Ой+ написав:
  rjkz написав:Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"


Якщо платили, то утримували своїх батьків.
Пенсіонери якби не з довгострокового космічного відрядження повернулись. І в повній мірі причетні до теперішньої економічної, політичної та демографічної ситуації.
От їхніх дітей та внуків варто більше пожаліти - економіка та інфраструктура слабенька, та ще і в спадок одні борги дістаються.


Я Вас правильно понимаю - "строители коммунизма" виноваты что мало оставили в наследие.
Даже на 30 лет широкого кутежа не хватило.
Украине досталась вторая по величине экономика из всех республик б.СССР и первая по концентрации. 52 млн населения. Самая большая страна по территории европейской части. 40% всех мировых запасов чернозема. До середины 92 года внешнего долга, можно сказать, не было. Киевский военный округ - самый мощный, многочисленный и боеспособный из всех военных кругов СССР. В конце 80-х, во времена тотального дефицита, УССР обеспечивала до 80% потребности СССР в продуктах сх. Украине достался полный цикл сельхозмашиностроения - 12 заводов выпускали трактора, комбайны, и комплектующие к ним. Химпром полностью обеспечивал потребность в удобрениях. Уровень образования и подготовки технических специалистов был самый высокий в Союзе. Именно украинские специалисты разрабатывали нефте-газовые месторождения Западной Сибири, Казахстана, Ирака и пр. Космос, ВПК, связь, авиа и судостроение, станкостроение (еще в 80-е Япония закупала станки Киевского станкозавода), оптика, флот (один только кравчук в Азию продал как металлолом больше 300 судов Черноморского пароходства), а наш единственный авианосец "Варяг", почти достроенный, продали как лом в Китай, где он и стал авианосцем "Ляонинг".
К чему мы пришли - все знаем? ТРЦ и офисы в цехах бывших заводов и институтов, снесенные заводы ради 20-ти этажных свечек, порезанное в лом оборудование, уничтоженная армия (кстати, в 2014 и 2015 отвоевали на расконсервированной еще советской технике, вот реально давно просившейся на металлолом. Сколько жизней унесло жлобство - вместо Оплотов танкисты шли в бой на глохнущих 40-летних развалюхах. 1 Оплот в бою стоит 4-х Булатов, 1 булат стоит десятка Т64 снятых с консервации. Вернее, из 10 расконсервированных танков хоть как-то работал один), остатки ВПК. А! Еще от СССР досталась почти сотня САУ Пион - самой мощной гаубицы в мире, калибр 203мм, дальность стрельбы до 47 км, масса снаряда до 133 кг, может стрелять снарядами с ядерным зарядом. Используется для подавления тылов. Реально, имея такое вооружение, и умея его применять, можно остановить наступление любой армии просто отсекая тылы. Всего их было произведено в СССР около 500, 99 из них в 91 году были в Украине, 5 были переданы позже Грузии и захвачены войсками рп в 2008.
....отвлекся, пардон.
Сахар доводилось завозить из Беларуси, картошку из Беларуси и Египта, огурцы из Индии и Китая, сало и свинину из Польши, говядину из Аргентины, старые трактора и комбайны в лизинг из ЕС. Население млн 30-32, из них половина - пенсионеры, еще %% 25-30 - дети. Чернозема утеряно 25-30%. Десятки миллиардов внешнего долга. И тд и тп.
Наверное, такие как мой отец, который строил в 60-70-е Институт автоматики, ВУМ, Оболонь и Куреневку, виноваты, а выйдя на пенсию в 90-х, получил минималку .
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 00:25

  pohl-elena написав:
  nalim написав:
  otg написав:Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.

У меня можно обрезать запросто, как и в других новых домах.


Ну обрезали и что дальше? как и чем отапливать?

Хорошо если постелить тёплый пол - достаточно 3 м2 на комнату, включать его на ночь + электрообгреватель на ночной режим и двухтарифный счётчик. При выключенных батареях температура в квартире +18-20 зимой была, счёт за свет с электроплитой и бойлером в пределах 500 грн. в мес. И нет платежей за центральное отопление, горячую воду и газ.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Чет 21 чер, 2018 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 00:40

  Gastarbaiter написав:
  1007qwert написав:Может тогда ответите, почему в итальянском супермаркете, та же кассир получает на руки от 1000 Евро? Скажите, у неё 5 пар рук и она чеки печатает в 5 раз быстрее?

А в Финляндии 2000 евро. Скажете, что у финской кассирши больше рук, чем у итальянской?
А еще в Италии проезд в городском автобусе стоит в 12 раз больше, чем в Киеве. Он в 12 раз быстрее едет?
Вы хотите европейскую зарплату? Ну так будут и европейские расходы. Поверьте, если человек зарабатывает простым неквалифицированным трудом, то он будет одинаково бедно жить хоть в Украине, хоть в США, хоть в Германии.

Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей. А у нас уборщица не только на машину не заработает никогда, но и на бак бензина заправить денег не останется и это касается не только уборщиц.
1007qwert
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