В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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rjkz написав:Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"
Якщо платили, то утримували своїх батьків. Пенсіонери якби не з довгострокового космічного відрядження повернулись. І в повній мірі причетні до теперішньої економічної, політичної та демографічної ситуації. От їхніх дітей та внуків варто більше пожаліти - економіка та інфраструктура слабенька, та ще і в спадок одні борги дістаються.
Я Вас правильно понимаю - "строители коммунизма" виноваты что мало оставили в наследие. Даже на 30 лет широкого кутежа не хватило. Украине досталась вторая по величине экономика из всех республик б.СССР и первая по концентрации. 52 млн населения. Самая большая страна по территории европейской части. 40% всех мировых запасов чернозема. До середины 92 года внешнего долга, можно сказать, не было. Киевский военный округ - самый мощный, многочисленный и боеспособный из всех военных кругов СССР. В конце 80-х, во времена тотального дефицита, УССР обеспечивала до 80% потребности СССР в продуктах сх. Украине достался полный цикл сельхозмашиностроения - 12 заводов выпускали трактора, комбайны, и комплектующие к ним. Химпром полностью обеспечивал потребность в удобрениях. Уровень образования и подготовки технических специалистов был самый высокий в Союзе. Именно украинские специалисты разрабатывали нефте-газовые месторождения Западной Сибири, Казахстана, Ирака и пр. Космос, ВПК, связь, авиа и судостроение, станкостроение (еще в 80-е Япония закупала станки Киевского станкозавода), оптика, флот (один только кравчук в Азию продал как металлолом больше 300 судов Черноморского пароходства), а наш единственный авианосец "Варяг", почти достроенный, продали как лом в Китай, где он и стал авианосцем "Ляонинг". К чему мы пришли - все знаем? ТРЦ и офисы в цехах бывших заводов и институтов, снесенные заводы ради 20-ти этажных свечек, порезанное в лом оборудование, уничтоженная армия (кстати, в 2014 и 2015 отвоевали на расконсервированной еще советской технике, вот реально давно просившейся на металлолом. Сколько жизней унесло жлобство - вместо Оплотов танкисты шли в бой на глохнущих 40-летних развалюхах. 1 Оплот в бою стоит 4-х Булатов, 1 булат стоит десятка Т64 снятых с консервации. Вернее, из 10 расконсервированных танков хоть как-то работал один), остатки ВПК. А! Еще от СССР досталась почти сотня САУ Пион - самой мощной гаубицы в мире, калибр 203мм, дальность стрельбы до 47 км, масса снаряда до 133 кг, может стрелять снарядами с ядерным зарядом. Используется для подавления тылов. Реально, имея такое вооружение, и умея его применять, можно остановить наступление любой армии просто отсекая тылы. Всего их было произведено в СССР около 500, 99 из них в 91 году были в Украине, 5 были переданы позже Грузии и захвачены войсками рп в 2008. ....отвлекся, пардон. Сахар доводилось завозить из Беларуси, картошку из Беларуси и Египта, огурцы из Индии и Китая, сало и свинину из Польши, говядину из Аргентины, старые трактора и комбайны в лизинг из ЕС. Население млн 30-32, из них половина - пенсионеры, еще %% 25-30 - дети. Чернозема утеряно 25-30%. Десятки миллиардов внешнего долга. И тд и тп. Наверное, такие как мой отец, который строил в 60-70-е Институт автоматики, ВУМ, Оболонь и Куреневку, виноваты, а выйдя на пенсию в 90-х, получил минималку .
otg написав:Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.
У меня можно обрезать запросто, как и в других новых домах.
Ну обрезали и что дальше? как и чем отапливать?
Хорошо если постелить тёплый пол - достаточно 3 м2 на комнату, включать его на ночь + электрообгреватель на ночной режим и двухтарифный счётчик. При выключенных батареях температура в квартире +18-20 зимой была, счёт за свет с электроплитой и бойлером в пределах 500 грн. в мес. И нет платежей за центральное отопление, горячую воду и газ.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Чет 21 чер, 2018 00:46, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert написав:Может тогда ответите, почему в итальянском супермаркете, та же кассир получает на руки от 1000 Евро? Скажите, у неё 5 пар рук и она чеки печатает в 5 раз быстрее?
А в Финляндии 2000 евро. Скажете, что у финской кассирши больше рук, чем у итальянской? А еще в Италии проезд в городском автобусе стоит в 12 раз больше, чем в Киеве. Он в 12 раз быстрее едет? Вы хотите европейскую зарплату? Ну так будут и европейские расходы. Поверьте, если человек зарабатывает простым неквалифицированным трудом, то он будет одинаково бедно жить хоть в Украине, хоть в США, хоть в Германии.
Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей. А у нас уборщица не только на машину не заработает никогда, но и на бак бензина заправить денег не останется и это касается не только уборщиц.
rjkz написав:Я Вас правильно понимаю - "строители коммунизма" виноваты что мало оставили в наследие. Даже на 30 лет широкого кутежа не хватило.
Повертачів сибірських рік і ще чогось там реально серед теперішніх пенсіонерів залишилось небагато. Більшість якраз тих хто займався "широким кутежом". Приватизовував хто що міг в 90-ті, підтримував популістів, які понабирали боргів для дітей і внуків в 0-ві та надцяті. Економічні і політичні досягнення цих років маємо перед собою. Як на мене треба хоча би частково підвязувати пенсійні виплати до сплати пенсійних внесків дітьми, щоби більш адресно всі розуміли звідки поки що береться така штука як пенсія.
rjkz написав:Я Вас правильно понимаю - "строители коммунизма" виноваты что мало оставили в наследие. Даже на 30 лет широкого кутежа не хватило.
Повертачів сибірських рік і ще чогось там реально серед теперішніх пенсіонерів залишилось небагато. Більшість якраз тих хто займався "широким кутежом". Приватизовував хто що міг в 90-ті, підтримував популістів, які понабирали боргів для дітей і внуків в 0-ві та надцяті. Економічні і політичні досягнення цих років маємо перед собою. Як на мене треба хоча би частково підвязувати пенсійні виплати до сплати пенсійних внесків дітьми, щоби більш адресно всі розуміли звідки поки що береться така штука як пенсія.
Да нормально их осталось. Я знаю по крайней мере многих. Понятное дело, что с каждым днем их становится все меньше. Ну а насчет 90-х и 00-х, так то единицы нажились, еще меньше дожили до наших дней - тогда за такие деньги отстрел шел, что Вам и не приснится. За 100 баксов могли череп проломить, за 500 на счетчик ставили, за штуку убивали. И это даже в Киеве. Когда-то мне в Донецке сауну показали...своеобразное место...туда "приглашали" для ликвидации, ее только взрывали 6 раз. А уж если что-то прихватизировать или присосаться к кормушке - "людей", готовых на абсолютно все хватало. Разгонялись заводы и институты, кинотеатры и детские сады, спортивные секции и музыкальные школы, военные части и больницы, и пр. пр.пр. Ради имущества этого всего. И "бенефициаром" были единицы - остальные, в лучшем случае челночили Польшу и Турцию.
Когда знакомые оттуда упоминают про "купили дом", я всегда уточняю. Купили, или все же Mortgage? Оказывается, что Mortgage. А это так сказать не совсем "купили". Точнее еще не купили. Хотя, разумеется у нас тут такого вообще вроде как нет. Да и вообще сравнивать, как там и как тут смысла мало. Ибо там свои нюансы. Разве нет?
1007qwert написав:Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей.
Есть где-то инфа о том, что кассир может себе позволить оплачивать страховку, которая покроет что-то серьезней простуды? Разумеется умереть там не дадут, не то, что здесь. Но все же медстраховку нужно и самому платить.
Ой+ написав: Повертачів сибірських рік і ще чогось там реально серед теперішніх пенсіонерів залишилось небагато. Більшість якраз тих хто займався "широким кутежом". Приватизовував хто що міг в 90-ті, підтримував популістів, які понабирали боргів для дітей і внуків в 0-ві та надцяті. Економічні і політичні досягнення цих років маємо перед собою. Як на мене треба хоча би частково підвязувати пенсійні виплати до сплати пенсійних внесків дітьми, щоби більш адресно всі розуміли звідки поки що береться така штука як пенсія.