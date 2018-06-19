В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Сер 20 чер, 2018 23:11

Ой+ написав: rjkz написав: Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?" Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"



Якщо платили, то утримували своїх батьків.

Пенсіонери якби не з довгострокового космічного відрядження повернулись. І в повній мірі причетні до теперішньої економічної, політичної та демографічної ситуації.

От їхніх дітей та внуків варто більше пожаліти - економіка та інфраструктура слабенька, та ще і в спадок одні борги дістаються. Якщо платили, то утримували своїх батьків.Пенсіонери якби не з довгострокового космічного відрядження повернулись. І в повній мірі причетні до теперішньої економічної, політичної та демографічної ситуації.От їхніх дітей та внуків варто більше пожаліти - економіка та інфраструктура слабенька, та ще і в спадок одні борги дістаються.

Я Вас правильно понимаю - "строители коммунизма" виноваты что мало оставили в наследие.Даже на 30 лет широкого кутежа не хватило.Украине досталась вторая по величине экономика из всех республик б.СССР и первая по концентрации. 52 млн населения. Самая большая страна по территории европейской части. 40% всех мировых запасов чернозема. До середины 92 года внешнего долга, можно сказать, не было. Киевский военный округ - самый мощный, многочисленный и боеспособный из всех военных кругов СССР. В конце 80-х, во времена тотального дефицита, УССР обеспечивала до 80% потребности СССР в продуктах сх. Украине достался полный цикл сельхозмашиностроения - 12 заводов выпускали трактора, комбайны, и комплектующие к ним. Химпром полностью обеспечивал потребность в удобрениях. Уровень образования и подготовки технических специалистов был самый высокий в Союзе. Именно украинские специалисты разрабатывали нефте-газовые месторождения Западной Сибири, Казахстана, Ирака и пр. Космос, ВПК, связь, авиа и судостроение, станкостроение (еще в 80-е Япония закупала станки Киевского станкозавода), оптика, флот (один только кравчук в Азию продал как металлолом больше 300 судов Черноморского пароходства), а наш единственный авианосец "Варяг", почти достроенный, продали как лом в Китай, где он и стал авианосцем "Ляонинг".К чему мы пришли - все знаем? ТРЦ и офисы в цехах бывших заводов и институтов, снесенные заводы ради 20-ти этажных свечек, порезанное в лом оборудование, уничтоженная армия (кстати, в 2014 и 2015 отвоевали на расконсервированной еще советской технике, вот реально давно просившейся на металлолом. Сколько жизней унесло жлобство - вместо Оплотов танкисты шли в бой на глохнущих 40-летних развалюхах. 1 Оплот в бою стоит 4-х Булатов, 1 булат стоит десятка Т64 снятых с консервации. Вернее, из 10 расконсервированных танков хоть как-то работал один), остатки ВПК. А! Еще от СССР досталась почти сотня САУ Пион - самой мощной гаубицы в мире, калибр 203мм, дальность стрельбы до 47 км, масса снаряда до 133 кг, может стрелять снарядами с ядерным зарядом. Используется для подавления тылов. Реально, имея такое вооружение, и умея его применять, можно остановить наступление любой армии просто отсекая тылы. Всего их было произведено в СССР около 500, 99 из них в 91 году были в Украине, 5 были переданы позже Грузии и захвачены войсками рп в 2008.....отвлекся, пардон.Сахар доводилось завозить из Беларуси, картошку из Беларуси и Египта, огурцы из Индии и Китая, сало и свинину из Польши, говядину из Аргентины, старые трактора и комбайны в лизинг из ЕС. Население млн 30-32, из них половина - пенсионеры, еще %% 25-30 - дети. Чернозема утеряно 25-30%. Десятки миллиардов внешнего долга. И тд и тп.Наверное, такие как мой отец, который строил в 60-70-е Институт автоматики, ВУМ, Оболонь и Куреневку, виноваты, а выйдя на пенсию в 90-х, получил минималку .