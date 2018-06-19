В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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rjkz написав:Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"
Якщо платили, то утримували своїх батьків. Пенсіонери якби не з довгострокового космічного відрядження повернулись. І в повній мірі причетні до теперішньої економічної, політичної та демографічної ситуації. От їхніх дітей та внуків варто більше пожаліти - економіка та інфраструктура слабенька, та ще і в спадок одні борги дістаються.
Я Вас правильно понимаю - "строители коммунизма" виноваты что мало оставили в наследие. Даже на 30 лет широкого кутежа не хватило. Украине досталась вторая по величине экономика из всех республик б.СССР и первая по концентрации. 52 млн населения. Самая большая страна по территории европейской части. 40% всех мировых запасов чернозема. До середины 92 года внешнего долга, можно сказать, не было. Киевский военный округ - самый мощный, многочисленный и боеспособный из всех военных кругов СССР. В конце 80-х, во времена тотального дефицита, УССР обеспечивала до 80% потребности СССР в продуктах сх. Украине достался полный цикл сельхозмашиностроения - 12 заводов выпускали трактора, комбайны, и комплектующие к ним. Химпром полностью обеспечивал потребность в удобрениях. Уровень образования и подготовки технических специалистов был самый высокий в Союзе. Именно украинские специалисты разрабатывали нефте-газовые месторождения Западной Сибири, Казахстана, Ирака и пр. Космос, ВПК, связь, авиа и судостроение, станкостроение (еще в 80-е Япония закупала станки Киевского станкозавода), оптика, флот (один только кравчук в Азию продал как металлолом больше 300 судов Черноморского пароходства), а наш единственный авианосец "Варяг", почти достроенный, продали как лом в Китай, где он и стал авианосцем "Ляонинг". К чему мы пришли - все знаем? ТРЦ и офисы в цехах бывших заводов и институтов, снесенные заводы ради 20-ти этажных свечек, порезанное в лом оборудование, уничтоженная армия (кстати, в 2014 и 2015 отвоевали на расконсервированной еще советской технике, вот реально давно просившейся на металлолом. Сколько жизней унесло жлобство - вместо Оплотов танкисты шли в бой на глохнущих 40-летних развалюхах. 1 Оплот в бою стоит 4-х Булатов, 1 булат стоит десятка Т64 снятых с консервации. Вернее, из 10 расконсервированных танков хоть как-то работал один), остатки ВПК. А! Еще от СССР досталась почти сотня САУ Пион - самой мощной гаубицы в мире, калибр 203мм, дальность стрельбы до 47 км, масса снаряда до 133 кг, может стрелять снарядами с ядерным зарядом. Используется для подавления тылов. Реально, имея такое вооружение, и умея его применять, можно остановить наступление любой армии просто отсекая тылы. Всего их было произведено в СССР около 500, 99 из них в 91 году были в Украине, 5 были переданы позже Грузии и захвачены войсками рп в 2008. ....отвлекся, пардон. Сахар доводилось завозить из Беларуси, картошку из Беларуси и Египта, огурцы из Индии и Китая, сало и свинину из Польши, говядину из Аргентины, старые трактора и комбайны в лизинг из ЕС. Население млн 30-32, из них половина - пенсионеры, еще %% 25-30 - дети. Чернозема утеряно 25-30%. Десятки миллиардов внешнего долга. И тд и тп. Наверное, такие как мой отец, который строил в 60-70-е Институт автоматики, ВУМ, Оболонь и Куреневку, виноваты, а выйдя на пенсию в 90-х, получил минималку .
otg написав:Немного неправильная постановка вопроса. С чего взяли что если безработный, то он обязательно заробитчанин? Вангую что в этом году значительно увеличится задолженность по уплате за тепло. Именно тепло львиная доля в структуре коммунальных услуг, именно по нему люди не в состоянии заплатить. При чем эту услугу так просто не обрежешь, как газ или свет.
У меня можно обрезать запросто, как и в других новых домах.
Ну обрезали и что дальше? как и чем отапливать?
Хорошо если постелить тёплый пол - достаточно 3 м2 на комнату, включать его на ночь + электрообгреватель на ночной режим и двухтарифный счётчик. При выключенных батареях температура в квартире +18-20 зимой была, счёт за свет с электроплитой и бойлером в пределах 500 грн. в мес. И нет платежей за центральное отопление, горячую воду и газ.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Чет 21 чер, 2018 00:46, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert написав:Может тогда ответите, почему в итальянском супермаркете, та же кассир получает на руки от 1000 Евро? Скажите, у неё 5 пар рук и она чеки печатает в 5 раз быстрее?
А в Финляндии 2000 евро. Скажете, что у финской кассирши больше рук, чем у итальянской? А еще в Италии проезд в городском автобусе стоит в 12 раз больше, чем в Киеве. Он в 12 раз быстрее едет? Вы хотите европейскую зарплату? Ну так будут и европейские расходы. Поверьте, если человек зарабатывает простым неквалифицированным трудом, то он будет одинаково бедно жить хоть в Украине, хоть в США, хоть в Германии.
Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей. А у нас уборщица не только на машину не заработает никогда, но и на бак бензина заправить денег не останется и это касается не только уборщиц.
rjkz написав:Я Вас правильно понимаю - "строители коммунизма" виноваты что мало оставили в наследие. Даже на 30 лет широкого кутежа не хватило.
Повертачів сибірських рік і ще чогось там реально серед теперішніх пенсіонерів залишилось небагато. Більшість якраз тих хто займався "широким кутежом". Приватизовував хто що міг в 90-ті, підтримував популістів, які понабирали боргів для дітей і внуків в 0-ві та надцяті. Економічні і політичні досягнення цих років маємо перед собою. Як на мене треба хоча би частково підвязувати пенсійні виплати до сплати пенсійних внесків дітьми, щоби більш адресно всі розуміли звідки поки що береться така штука як пенсія.
rjkz написав:Я Вас правильно понимаю - "строители коммунизма" виноваты что мало оставили в наследие. Даже на 30 лет широкого кутежа не хватило.
Повертачів сибірських рік і ще чогось там реально серед теперішніх пенсіонерів залишилось небагато. Більшість якраз тих хто займався "широким кутежом". Приватизовував хто що міг в 90-ті, підтримував популістів, які понабирали боргів для дітей і внуків в 0-ві та надцяті. Економічні і політичні досягнення цих років маємо перед собою. Як на мене треба хоча би частково підвязувати пенсійні виплати до сплати пенсійних внесків дітьми, щоби більш адресно всі розуміли звідки поки що береться така штука як пенсія.
Да нормально их осталось. Я знаю по крайней мере многих. Понятное дело, что с каждым днем их становится все меньше. Ну а насчет 90-х и 00-х, так то единицы нажились, еще меньше дожили до наших дней - тогда за такие деньги отстрел шел, что Вам и не приснится. За 100 баксов могли череп проломить, за 500 на счетчик ставили, за штуку убивали. И это даже в Киеве. Когда-то мне в Донецке сауну показали...своеобразное место...туда "приглашали" для ликвидации, ее только взрывали 6 раз. А уж если что-то прихватизировать или присосаться к кормушке - "людей", готовых на абсолютно все хватало. Разгонялись заводы и институты, кинотеатры и детские сады, спортивные секции и музыкальные школы, военные части и больницы, и пр. пр.пр. Ради имущества этого всего. И "бенефициаром" были единицы - остальные, в лучшем случае челночили Польшу и Турцию.
Когда знакомые оттуда упоминают про "купили дом", я всегда уточняю. Купили, или все же Mortgage? Оказывается, что Mortgage. А это так сказать не совсем "купили". Точнее еще не купили. Хотя, разумеется у нас тут такого вообще вроде как нет. Да и вообще сравнивать, как там и как тут смысла мало. Ибо там свои нюансы. Разве нет?
1007qwert написав:Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей.
Есть где-то инфа о том, что кассир может себе позволить оплачивать страховку, которая покроет что-то серьезней простуды? Разумеется умереть там не дадут, не то, что здесь. Но все же медстраховку нужно и самому платить.
Ой+ написав: Повертачів сибірських рік і ще чогось там реально серед теперішніх пенсіонерів залишилось небагато. Більшість якраз тих хто займався "широким кутежом". Приватизовував хто що міг в 90-ті, підтримував популістів, які понабирали боргів для дітей і внуків в 0-ві та надцяті. Економічні і політичні досягнення цих років маємо перед собою. Як на мене треба хоча би частково підвязувати пенсійні виплати до сплати пенсійних внесків дітьми, щоби більш адресно всі розуміли звідки поки що береться така штука як пенсія.
rjkz написав:Да нормально их осталось. Я знаю по крайней мере многих.
Якщо дивитись віко-статеві показники і відкинути пільгові категорії виходу на пенсію, то до 20 % від загальної к-ті. Щодо приватизації, то питання не тільки заводів, але і квартир, землі. От в ФРН до 50 % державний житловий фонд, а у нас окремі категорії фактично непогано наприватизовували на цій темі. Екс-мер Омельченко розказував за ветеранів ВОВ, типа дай бог їм здоров'я, але приватизовують по третій квартирі в столиці. Ясно, що в період великої приватизації окремим особам дісталось на порядки більше.
Moimir написав:Вас через nn время обвинят в похлеще грехах.
По пенсіям прийнятий закон вже суттєво знижує потенційні виплати тим, що ще тільки будуть виходити на неї. І це при тому що мої особисті податкові сплати десь 2-3 і більше середніх по країні впродовж всіх років України. Тому я переконаний що всілякі соціальні блага треба привязувати відповідно до внеску людини в загальний котел і медичні, освітні, пенсійні і т.д.
Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"
Сколько заплатили, столько и получили. А ещё на дядю надейся, а сам не плошай. Заначку надо было делать на будущие периоды (страховая пенсия в действии).
Тадаканешна. Платили что было по закону, а получили то, что осталось после много раз умножений на ноль. Умным быть хорошо задним числом, а до 91-го никто не мог предположить ни развала страны ни краха единственного банка со всеми сбережениями ни госстраха (там тоже деньги были) ни облигаций. Все остались ни с чем. Потом гиперинфляция, когда украинские деньги каждую неделю обесценивались в два раза на протяжении нескольких лет - сколько ни работай ни зарабатывай - когда получишь зарплату, это уже будет ничто. У меня стипендия была 1,5 бакса. В коммерческих фирмах 50 баксов - обычная зарплата, 100-хорошая, 150 - очень хорошая, 200 -офигенная. Но и это удержать в руках было сложно - всякие МММ, Русский/украинский дом селенга и прочие пирамиды для неокрепших умом постсовков. Реально, очень мало людей даже умудрившихся что-то заработать, смогли это сохранить. Преступность была такая, что больше 100 баксов даже дома надо было прятать в таких местах, что полквартиры разобрать надо, а поменять 100 баксов на улице - 80% вероятности, что далеко не уйдешь. После введения гривны, вроде как начало что-то потихоньку стабилизироваться, но не настолько, чтобы делать какие-то сбережения, народ начал потихоньку с долгами рассчитываться. Потом пришел 98-й. Хоть и ненадлго, но тоже кризис, многие предприниматели погорели, квартиры в Киеве обвалились - 2к панельку 80-х на Венике за 10 куе можно было взять. Потом, в 2001-м вроде и начался подъем и резко стартанули цены на недвигу, а потом и кредитование. И вот этот период до 2008 года, был единственным длительным временем роста, когда делались состояния. Только ведь не все из ныне пенсионерствующих, в то время делали деньги. Многие уже тогда были на пенсии. А потом пришел 2009-й ииии... проиграли те, кто верил банкам и верил гривне. Проиграли те, кто поверил в недвигу. Проиграли те, кто взял кредиты. Даже гривневые. Все остановилось на пару лет. Потом мееедлено в 2012-2013-м как-то начало разруливаться и....опять проиграли те, в первую очередь, кто верил банкам и верил в гривну, проиграли те, кто верил в восстановление рынка недвиги. Совсем проиграли те, кого размолотила война. Многие уже не отыграются никогда. Теперь вопрос - откуда в Украине взяться состоятельным пенсионерам в сколько-нибудь значимом количестве? Столько раз множили на ноль нас - через Сбербанк СССР, пирамиды, гиперинфляцию, тотального криминала 90-х, девалы и кризисы 98-го, 2008-2012, 2013-2018го, лопнувшие банки, тарифы, ипотеки и кредиты. Население нашей страны просто бесконечно обирают. И нет единого правила, чтобы избежать всех этих ловушек кроме как все, что зарабатываешь пробухать. И самое очевидное, что никто не гарантирует, что это когда-нибудь закончится. Вернее закономерность говорит о противоположном. Теперь другой пример. Вернее 2 примера. Родственники моих друзей уехали в Штаты в начале 90-х. Они не застали даже гиперинфляции. Единственное что - очень дешево (по нынешним меркам) продали свою хрущевку (такие были цены), но у них не было ни одного облома за все эти годы - учеба, работа, дети, покупка дома под Нью-Йорком, машины у всех взрослых (уже и выросших детей) в семье каждые 3-года новые. Отличная медицина, обуславливающая более долгую и здоровую жизнь, путешествия. Мои друзья туда-же уехали в начале 00-х, до этого хлебнули всего. Уехали пустые совсем. Первые годы были очень тяжелыми, но потом все наладилось и не было обломов. Отсюда мораль - вероятность дойти до пенсии не растеряв заработанного в Украине крайне мала. Многие, уготованные нам, испытания и ловушки, где мы теряем свои деньги, нервы, здоровье и время жизни, в цивилизованном мире отсутствуют вовсе. Так что Ваши нравоучения, конечно, полезны, но в нашей стране никогда нельзя быть уверенным, что пройдешь по минному полю не подорвавшись несколько раз.[/quote]
Спасибо, что ознакомили с историей. Только я тоже не на марсе живу и всё это чудесно сам прошёл.Поэтому много букв тут не помогут. Кто не надеялся на коммунизм и государство что-то отложил на старость. Ну. а кто ждал мёда от государства...
rjkz написав:Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"
Якщо платили, то утримували своїх батьків. Пенсіонери якби не з довгострокового космічного відрядження повернулись. І в повній мірі причетні до теперішньої економічної, політичної та демографічної ситуації. От їхніх дітей та внуків варто більше пожаліти - економіка та інфраструктура слабенька, та ще і в спадок одні борги дістаються.
Я Вас правильно понимаю - "строители коммунизма" виноваты что мало оставили в наследие. Даже на 30 лет широкого кутежа не хватило. Украине досталась вторая по величине экономика из всех республик б.СССР и первая по концентрации. 52 млн населения. Самая большая страна по территории европейской части. 40% всех мировых запасов чернозема. До середины 92 года внешнего долга, можно сказать, не было. Киевский военный округ - самый мощный, многочисленный и боеспособный из всех военных кругов СССР. В конце 80-х, во времена тотального дефицита, УССР обеспечивала до 80% потребности СССР в продуктах сх. Украине достался полный цикл сельхозмашиностроения - 12 заводов выпускали трактора, комбайны, и комплектующие к ним. Химпром полностью обеспечивал потребность в удобрениях. Уровень образования и подготовки технических специалистов был самый высокий в Союзе. Именно украинские специалисты разрабатывали нефте-газовые месторождения Западной Сибири, Казахстана, Ирака и пр. Космос, ВПК, связь, авиа и судостроение, станкостроение (еще в 80-е Япония закупала станки Киевского станкозавода), оптика, флот (один только кравчук в Азию продал как металлолом больше 300 судов Черноморского пароходства), а наш единственный авианосец "Варяг", почти достроенный, продали как лом в Китай, где он и стал авианосцем "Ляонинг". К чему мы пришли - все знаем? ТРЦ и офисы в цехах бывших заводов и институтов, снесенные заводы ради 20-ти этажных свечек, порезанное в лом оборудование, уничтоженная армия (кстати, в 2014 и 2015 отвоевали на расконсервированной еще советской технике, вот реально давно просившейся на металлолом. Сколько жизней унесло жлобство - вместо Оплотов танкисты шли в бой на глохнущих 40-летних развалюхах. 1 Оплот в бою стоит 4-х Булатов, 1 булат стоит десятка Т64 снятых с консервации. Вернее, из 10 расконсервированных танков хоть как-то работал один), остатки ВПК. А! Еще от СССР досталась почти сотня САУ Пион - самой мощной гаубицы в мире, калибр 203мм, дальность стрельбы до 47 км, масса снаряда до 133 кг, может стрелять снарядами с ядерным зарядом. Используется для подавления тылов. Реально, имея такое вооружение, и умея его применять, можно остановить наступление любой армии просто отсекая тылы. Всего их было произведено в СССР около 500, 99 из них в 91 году были в Украине, 5 были переданы позже Грузии и захвачены войсками рп в 2008. ....отвлекся, пардон. Сахар доводилось завозить из Беларуси, картошку из Беларуси и Египта, огурцы из Индии и Китая, сало и свинину из Польши, говядину из Аргентины, старые трактора и комбайны в лизинг из ЕС. Население млн 30-32, из них половина - пенсионеры, еще %% 25-30 - дети. Чернозема утеряно 25-30%. Десятки миллиардов внешнего долга. И тд и тп. Наверное, такие как мой отец, который строил в 60-70-е Институт автоматики, ВУМ, Оболонь и Куреневку, виноваты, а выйдя на пенсию в 90-х, получил минималку .
Если чуток не в теме, то не пишите умных мыслей. Самый боевой и большой был далневосточный военный округ. Китайцев там ждали днём и ночью.