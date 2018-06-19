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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49

rjkz

Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.

Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
Ratatui
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