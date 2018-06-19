В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

rjkz
Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.
Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49
rjkz
Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.
Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
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