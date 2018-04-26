В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

rjkz
Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.
Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49
rjkz
Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.
Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:50
Страховка воспитательницы в дет. саду покрывает лечение в стационаре, лекарства, не включает лечение зубов, их лечить приезжают в Киев, а в первые годы работала в доме престарелых, пока выучила хорошо язык, работы было много, т.к. местные туда не шли работать, купила в первый год машину, жили в арендованной квартире, сейчас живет в своей, выплачивает кредит, в отпуске путешествуют несколько раз в году. Скажите, какая санитарка или учитель в школе в Украине может купить авто и ездить в ней на работу каждый день, платить кредит на квартиру 3-х комн.в Рейкьявике, и ездить в отпуск зимой и летом на океан, покупаться, и тоже говорит что они живут очень экономно, что им не хватает.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:01
У меня Mitsubishi. Сколько выдержит такой китаец в варианте круглосуточной работы?
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:04
У вас в квартире отопление на газу? У меня центральное отопление с индивидуальным счетчиком. У меня получился срок окупаемости 11 лет. На таком периоде я даже в своих Мицубиси не уверен, что они доживут.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:21
Да, взяли в ипотеку дом за много лет назад на 30 лет (уже не так долго до окончания договора, а домик подорожал некисло за это время) и могли-бы выплатить давным-давно, доходы позволяют, но это не выгодно, потому что они выплаты по ипотеке снимают со своих доходов, то есть меньше платят налогов.
Насчет медстраховки, то ТАМ она работает таким образом, что как-раз простуду не покрывает (обычно стоит дидактибл), но вот как-раз серьезное - да. У этих-же людей недавно проблемы были - страховка полностью оплатила сложную операцию, недельное пребывание в одном из лучших госпиталей НЙ, медикаменты и сопутствующие расходы. Так-бы ценник составил порядка 250куе.
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