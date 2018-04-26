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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49

rjkz

Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.

Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:50

  justit написав:


  1007qwert написав:Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей.


Есть где-то инфа о том, что кассир может себе позволить оплачивать страховку, которая покроет что-то серьезней простуды?
Разумеется умереть там не дадут, не то, что здесь.
Но все же медстраховку нужно и самому платить.

Страховка воспитательницы в дет. саду покрывает лечение в стационаре, лекарства, не включает лечение зубов, их лечить приезжают в Киев, а в первые годы работала в доме престарелых, пока выучила хорошо язык, работы было много, т.к. местные туда не шли работать, купила в первый год машину, жили в арендованной квартире, сейчас живет в своей, выплачивает кредит, в отпуске путешествуют несколько раз в году. Скажите, какая санитарка или учитель в школе в Украине может купить авто и ездить в ней на работу каждый день, платить кредит на квартиру 3-х комн.в Рейкьявике, и ездить в отпуск зимой и летом на океан, покупаться, и тоже говорит что они живут очень экономно, что им не хватает.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:01

  AlifeSoft написав:
  nalim написав:А вы в курсе, что даже китаец с низкотемпературным комплектом стоит в районе 1000 $?


CH-S09FTXS-B (Arctic)
на обогрев °C -25 ... +24
http://cooperandhunter.ua/product/343/

19880 грн.
http://www.cooper-hunter.com.ua/prodazh ... =127547924

Хотя можно купить более дешевый вариант
CH-S09FTXN-E2WF
на обогрев °C -23 ... +24
http://cooperandhunter.ua/product/724/

14870 грн.
http://cooper-hunter.com.ua/prodazha/ko ... =125527244

У меня Mitsubishi. Сколько выдержит такой китаец в варианте круглосуточной работы?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:04

  AlifeSoft написав:
  nalim написав:У меня с инвертором. Вы сами пробовали? Или только другим предлагаете?
П.С. В помощи не нуждаюсь, просто искал способы сэкономить. Все хорошо получается, пока не добавляешь стоимость обслуживания кондиционера и его стоимость.


Да у меня в частном доме и квартире отопление на кондиционерах, окупаемость по отношению к газу около 5 лет. Хотя для Украины это может быть слишком большим сроком окупаемости.

С кондиционерами может конкурировать только отепление на буром угле за счет дешевизны котла.

У вас в квартире отопление на газу? У меня центральное отопление с индивидуальным счетчиком. У меня получился срок окупаемости 11 лет. На таком периоде я даже в своих Мицубиси не уверен, что они доживут.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:21

  justit написав:
покупка дома под Нью-Йорком


Когда знакомые оттуда упоминают про "купили дом", я всегда уточняю.
Купили, или все же Mortgage?
Оказывается, что Mortgage.
А это так сказать не совсем "купили".
Точнее еще не купили.
Хотя, разумеется у нас тут такого вообще вроде как нет.
Да и вообще сравнивать, как там и как тут смысла мало.
Ибо там свои нюансы.
Разве нет?

  1007qwert написав:Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей.


Есть где-то инфа о том, что кассир может себе позволить оплачивать страховку, которая покроет что-то серьезней простуды?
Разумеется умереть там не дадут, не то, что здесь.
Но все же медстраховку нужно и самому платить.


Да, взяли в ипотеку дом за много лет назад на 30 лет (уже не так долго до окончания договора, а домик подорожал некисло за это время) и могли-бы выплатить давным-давно, доходы позволяют, но это не выгодно, потому что они выплаты по ипотеке снимают со своих доходов, то есть меньше платят налогов.
Насчет медстраховки, то ТАМ она работает таким образом, что как-раз простуду не покрывает (обычно стоит дидактибл), но вот как-раз серьезное - да. У этих-же людей недавно проблемы были - страховка полностью оплатила сложную операцию, недельное пребывание в одном из лучших госпиталей НЙ, медикаменты и сопутствующие расходы. Так-бы ценник составил порядка 250куе.
rjkz
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