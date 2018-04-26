В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

rjkz
Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.
Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49
rjkz
Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.
Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:50
Страховка воспитательницы в дет. саду покрывает лечение в стационаре, лекарства, не включает лечение зубов, их лечить приезжают в Киев, а в первые годы работала в доме престарелых, пока выучила хорошо язык, работы было много, т.к. местные туда не шли работать, купила в первый год машину, жили в арендованной квартире, сейчас живет в своей, выплачивает кредит, в отпуске путешествуют несколько раз в году. Скажите, какая санитарка или учитель в школе в Украине может купить авто и ездить в ней на работу каждый день, платить кредит на квартиру 3-х комн.в Рейкьявике, и ездить в отпуск зимой и летом на океан, покупаться, и тоже говорит что они живут очень экономно, что им не хватает.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:01
У меня Mitsubishi. Сколько выдержит такой китаец в варианте круглосуточной работы?
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:04
У вас в квартире отопление на газу? У меня центральное отопление с индивидуальным счетчиком. У меня получился срок окупаемости 11 лет. На таком периоде я даже в своих Мицубиси не уверен, что они доживут.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:21
Да, взяли в ипотеку дом за много лет назад на 30 лет (уже не так долго до окончания договора, а домик подорожал некисло за это время) и могли-бы выплатить давным-давно, доходы позволяют, но это не выгодно, потому что они выплаты по ипотеке снимают со своих доходов, то есть меньше платят налогов.
Насчет медстраховки, то ТАМ она работает таким образом, что как-раз простуду не покрывает (обычно стоит дидактибл), но вот как-раз серьезное - да. У этих-же людей недавно проблемы были - страховка полностью оплатила сложную операцию, недельное пребывание в одном из лучших госпиталей НЙ, медикаменты и сопутствующие расходы. Так-бы ценник составил порядка 250куе.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:31
И каким это законным макаром? Право на приватизацию жилплощади можно использовать было 1 раз на социальную норму метров.
А незаконно - да, наши чинущи такой автопарк квартир хапают, что мало не покажется.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:39
Экс-министр обороны Украины: Население бежит из страны целыми селами
«Страна у пропасти и это проблема. Мало кто об этом сейчас говорит, но дефолт впереди. Государство неспособно, люди, такие бедные, ведь только они дают деньги государству, они неспособны выплатить то, что государство уже набрало или разворовало, или неэффективно использует, и это уже серьезно. По всей стране отток сейчас. В одну сторону», — сокрушается Гриценко.
Это становится проблемой — выехали сначала родственники, потом кумовья, потом целое село. Я видел такое в разных областях. И это, повторюсь, по всей стране. Еще так несколько лет, три-пять, то уже не будет иметь значения, президентские, парламентские, любые выборы — не будет просто с кем поднимать страну», — убежден экс-министр обороны.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:40
Ratatui, так я Вам и объяснил "на пальцах", что шансов "дойти до финиша" не обобраным в Украине не так и много. Не всегда вина человека, что он на старости нищий.
Откладывал на старость в банке - банк лопнул. Вот лох - кто-же кладет деньги в банк? Складывал под матрац - пришли, утюг приложили - отдал заначку. Вот лох - кто-же такие деньги дома хранит? Выбрал такую профессию, чтобы мог работать на пенсии - прогресс выкинул эту профессию из реальности. Обзавелся квартирой как пенсионным фондом - настроили новостроев и его хрущ не сильно-то его и прокормит.
Нет в Украине безрискового актива или формы накопления.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:47
Ratatui, ДВО был большим по территории, но не по численности и боеспособности. Флот самый большой был в ДВО. Все-таки сразу выход в Тихий океан - это не лужи Черного и Балтийского морей, где закрыть и уничтожить нефиг делать.
Даже советские генералы поумнели после 41-го. Если не собираешься нападать - не держи много войск возле границ с вероятным противником.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:52
Да это сказки - "покупали в СССР ... и переплавляли на метал". Не такие идиоты японцы, чтобы не купить сразу металл или металлолом.
А КрАЗы были по всему Союзу - я тоже много поездил в свое время. И на Крайнем Севере были и не только КрАЗы, но и Татры чешские и МАЗы и КАМАЗы и Ураганы (МАЗ) и ЗИЛы131 и Уралы. На Кубу все это тоже поставлялось. И ничего не переплавлялось.
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