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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 12131415>
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49

rjkz

Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.

Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:50

  justit написав:


  1007qwert написав:Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей.


Есть где-то инфа о том, что кассир может себе позволить оплачивать страховку, которая покроет что-то серьезней простуды?
Разумеется умереть там не дадут, не то, что здесь.
Но все же медстраховку нужно и самому платить.

Страховка воспитательницы в дет. саду покрывает лечение в стационаре, лекарства, не включает лечение зубов, их лечить приезжают в Киев, а в первые годы работала в доме престарелых, пока выучила хорошо язык, работы было много, т.к. местные туда не шли работать, купила в первый год машину, жили в арендованной квартире, сейчас живет в своей, выплачивает кредит, в отпуске путешествуют несколько раз в году. Скажите, какая санитарка или учитель в школе в Украине может купить авто и ездить в ней на работу каждый день, платить кредит на квартиру 3-х комн.в Рейкьявике, и ездить в отпуск зимой и летом на океан, покупаться, и тоже говорит что они живут очень экономно, что им не хватает.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:01

  AlifeSoft написав:
  nalim написав:А вы в курсе, что даже китаец с низкотемпературным комплектом стоит в районе 1000 $?


CH-S09FTXS-B (Arctic)
на обогрев °C -25 ... +24
http://cooperandhunter.ua/product/343/

19880 грн.
http://www.cooper-hunter.com.ua/prodazh ... =127547924

Хотя можно купить более дешевый вариант
CH-S09FTXN-E2WF
на обогрев °C -23 ... +24
http://cooperandhunter.ua/product/724/

14870 грн.
http://cooper-hunter.com.ua/prodazha/ko ... =125527244

У меня Mitsubishi. Сколько выдержит такой китаец в варианте круглосуточной работы?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:04

  AlifeSoft написав:
  nalim написав:У меня с инвертором. Вы сами пробовали? Или только другим предлагаете?
П.С. В помощи не нуждаюсь, просто искал способы сэкономить. Все хорошо получается, пока не добавляешь стоимость обслуживания кондиционера и его стоимость.


Да у меня в частном доме и квартире отопление на кондиционерах, окупаемость по отношению к газу около 5 лет. Хотя для Украины это может быть слишком большим сроком окупаемости.

С кондиционерами может конкурировать только отепление на буром угле за счет дешевизны котла.

У вас в квартире отопление на газу? У меня центральное отопление с индивидуальным счетчиком. У меня получился срок окупаемости 11 лет. На таком периоде я даже в своих Мицубиси не уверен, что они доживут.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:21

  justit написав:
покупка дома под Нью-Йорком


Когда знакомые оттуда упоминают про "купили дом", я всегда уточняю.
Купили, или все же Mortgage?
Оказывается, что Mortgage.
А это так сказать не совсем "купили".
Точнее еще не купили.
Хотя, разумеется у нас тут такого вообще вроде как нет.
Да и вообще сравнивать, как там и как тут смысла мало.
Ибо там свои нюансы.
Разве нет?

  1007qwert написав:Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей.


Есть где-то инфа о том, что кассир может себе позволить оплачивать страховку, которая покроет что-то серьезней простуды?
Разумеется умереть там не дадут, не то, что здесь.
Но все же медстраховку нужно и самому платить.


Да, взяли в ипотеку дом за много лет назад на 30 лет (уже не так долго до окончания договора, а домик подорожал некисло за это время) и могли-бы выплатить давным-давно, доходы позволяют, но это не выгодно, потому что они выплаты по ипотеке снимают со своих доходов, то есть меньше платят налогов.
Насчет медстраховки, то ТАМ она работает таким образом, что как-раз простуду не покрывает (обычно стоит дидактибл), но вот как-раз серьезное - да. У этих-же людей недавно проблемы были - страховка полностью оплатила сложную операцию, недельное пребывание в одном из лучших госпиталей НЙ, медикаменты и сопутствующие расходы. Так-бы ценник составил порядка 250куе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:31

  Ой+ написав:
  rjkz написав:Да нормально их осталось. Я знаю по крайней мере многих.


Якщо дивитись віко-статеві показники і відкинути пільгові категорії виходу на пенсію, то до 20 % від загальної к-ті. Щодо приватизації, то питання не тільки заводів, але і квартир, землі. От в ФРН до 50 % державний житловий фонд, а у нас окремі категорії фактично непогано наприватизовували на цій темі. Екс-мер Омельченко розказував за ветеранів ВОВ, типа дай бог їм здоров'я, але приватизовують по третій квартирі в столиці. Ясно, що в період великої приватизації окремим особам дісталось на порядки більше.

  Moimir написав:Вас через nn время обвинят в похлеще грехах.


По пенсіям прийнятий закон вже суттєво знижує потенційні виплати тим, що ще тільки будуть виходити на неї. І це при тому що мої особисті податкові сплати десь 2-3 і більше середніх по країні впродовж всіх років України. Тому я переконаний що всілякі соціальні блага треба привязувати відповідно до внеску людини в загальний котел і медичні, освітні, пенсійні і т.д.


И каким это законным макаром? Право на приватизацию жилплощади можно использовать было 1 раз на социальную норму метров.
А незаконно - да, наши чинущи такой автопарк квартир хапают, что мало не покажется.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:39

  p_a_l написав:Многие заробитчане, понюхав жизни за бугром, но не за восточным где заробитчан считают за рабов, а за западном, переезжают на постоянное жительство. И клали они болты на ПФ и всех остальных.
Личный пример. Кум снимает домик в Польше, купил подержанный авто на польских номерах(чтобы приехать и манатки забрать) Получил карту поляка и вывозит всю семью.
Возможно и меня ждет такая же участь. Пока что зарабатываю также как и он в Польше, пока что нефиг рыпаться. А квартиры под сдачу и там ценятся


Экс-министр обороны Украины: Население бежит из страны целыми селами
«Страна у пропасти и это проблема. Мало кто об этом сейчас говорит, но дефолт впереди. Государство неспособно, люди, такие бедные, ведь только они дают деньги государству, они неспособны выплатить то, что государство уже набрало или разворовало, или неэффективно использует, и это уже серьезно. По всей стране отток сейчас. В одну сторону», — сокрушается Гриценко.
Это становится проблемой — выехали сначала родственники, потом кумовья, потом целое село. Я видел такое в разных областях. И это, повторюсь, по всей стране. Еще так несколько лет, три-пять, то уже не будет иметь значения, президентские, парламентские, любые выборы — не будет просто с кем поднимать страну», — убежден экс-министр обороны.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:40

Ratatui, так я Вам и объяснил "на пальцах", что шансов "дойти до финиша" не обобраным в Украине не так и много. Не всегда вина человека, что он на старости нищий.
Откладывал на старость в банке - банк лопнул. Вот лох - кто-же кладет деньги в банк? Складывал под матрац - пришли, утюг приложили - отдал заначку. Вот лох - кто-же такие деньги дома хранит? Выбрал такую профессию, чтобы мог работать на пенсии - прогресс выкинул эту профессию из реальности. Обзавелся квартирой как пенсионным фондом - настроили новостроев и его хрущ не сильно-то его и прокормит.
Нет в Украине безрискового актива или формы накопления.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:47

Ratatui, ДВО был большим по территории, но не по численности и боеспособности. Флот самый большой был в ДВО. Все-таки сразу выход в Тихий океан - это не лужи Черного и Балтийского морей, где закрыть и уничтожить нефиг делать.
Даже советские генералы поумнели после 41-го. Если не собираешься нападать - не держи много войск возле границ с вероятным противником.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:52

  Ratatui написав:rjkz

Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.

Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.


Да это сказки - "покупали в СССР ... и переплавляли на метал". Не такие идиоты японцы, чтобы не купить сразу металл или металлолом.
А КрАЗы были по всему Союзу - я тоже много поездил в свое время. И на Крайнем Севере были и не только КрАЗы, но и Татры чешские и МАЗы и КАМАЗы и Ураганы (МАЗ) и ЗИЛы131 и Уралы. На Кубу все это тоже поставлялось. И ничего не переплавлялось.
rjkz
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