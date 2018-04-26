В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Чет 21 чер, 2018 10:50

justit написав:



1007qwert написав: Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей. Только Вы забыли упомянуть, случайно, наверное, что в Финляндии и других странах есть ещё медицинская страховка у всех работников и на их детей, пенсионеров, и если человек заболел, то он не платит за диагностику и лечение себя и своих детей.



Есть где-то инфа о том, что кассир может себе позволить оплачивать страховку, которая покроет что-то серьезней простуды?

Разумеется умереть там не дадут, не то, что здесь.

Но все же медстраховку нужно и самому платить. Есть где-то инфа о том, что кассир может себе позволить оплачивать страховку, которая покроет что-то серьезней простуды?Разумеется умереть там не дадут, не то, что здесь.Но все же медстраховку нужно и самому платить.

Страховка воспитательницы в дет. саду покрывает лечение в стационаре, лекарства, не включает лечение зубов, их лечить приезжают в Киев, а в первые годы работала в доме престарелых, пока выучила хорошо язык, работы было много, т.к. местные туда не шли работать, купила в первый год машину, жили в арендованной квартире, сейчас живет в своей, выплачивает кредит, в отпуске путешествуют несколько раз в году. Скажите, какая санитарка или учитель в школе в Украине может купить авто и ездить в ней на работу каждый день, платить кредит на квартиру 3-х комн.в Рейкьявике, и ездить в отпуск зимой и летом на океан, покупаться, и тоже говорит что они живут очень экономно, что им не хватает.