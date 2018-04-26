В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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rjkz написав:И каким это законным макаром? Право на приватизацию жилплощади можно использовать было 1 раз на социальную норму метров.
Давно це було, відео уже не знайду, але надибав:
Выпуск газета Сегодня №277 (2219) за 05.12.2005 Кроме того, старый ЖК не запрещает приватизацию "льготного" жилья, построенного за бюджетные средства. Вот и получается, как заметил городской голова Александр Омельченко, что сейчас многие ветераны получают квартиры уже для своих внуков. Между тем, в цивилизованных странах соцжилье всегда остается в коммунальной собственности — жить в нем можно бесконечно долго, а вот распоряжаться по своему усмотрению — нельзя. http://segodnya.ua:83/oldarchive/c22567 ... b1109.html
Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.
rjkz написав:И каким это законным макаром? Право на приватизацию жилплощади можно использовать было 1 раз на социальную норму метров.
Давно це було, відео уже не знайду, але надибав:
Выпуск газета Сегодня №277 (2219) за 05.12.2005 Кроме того, старый ЖК не запрещает приватизацию "льготного" жилья, построенного за бюджетные средства. Вот и получается, как заметил городской голова Александр Омельченко, что сейчас многие ветераны получают квартиры уже для своих внуков. Между тем, в цивилизованных странах соцжилье всегда остается в коммунальной собственности — жить в нем можно бесконечно долго, а вот распоряжаться по своему усмотрению — нельзя. http://segodnya.ua:83/oldarchive/c22567 ... b1109.html
Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.
Уже приезжают на 2 недели-месяц, чтобы продать "за сколько дадут" жилье и обрывают концы. Или уехавший "на разведку" глава семьи, обустроившись, забирает семью, жена все распродает и уезжает. Уже намного реже возвращаются.
Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"
Сколько заплатили, столько и получили. А ещё на дядю надейся, а сам не плошай. Заначку надо было делать на будущие периоды (страховая пенсия в действии).[/quote] У нас так не работает: сколько заплатили - столько получили. У нас солидарная система - пенсионерам платят из взносов работающих сейчас, т. е. прямой связи между взносами и пенсией нет.
Ой+ написав:Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.
Уже приезжают на 2 недели-месяц, чтобы продать "за сколько дадут" жилье и обрывают концы. Или уехавший "на разведку" глава семьи, обустроившись, забирает семью, жена все распродает и уезжает. Уже намного реже возвращаются.
Это кто как. Некоторые вот приезжают со штатов, живя там уже 15 лет, но до сего времени уйдя в отставку в 40 лет с военной службы оркестра, потому как военную пенсию сейчас пересчитали. А здесь с минималки люди "скидываются" подобным на повышенную пенсию. Вот так и живем.
pohl-elena написав:[quote="4390718:nalim У меня можно обрезать запросто, как и в других новых домах.
Ну обрезали и что дальше? как и чем отапливать?
Хорошо если постелить тёплый пол - достаточно 3 м2 на комнату, включать его на ночь + электрообгреватель на ночной режим и двухтарифный счётчик. При выключенных батареях температура в квартире +18-20 зимой была, счёт за свет с электроплитой и бойлером в пределах 500 грн. в мес. И нет платежей за центральное отопление, горячую воду и газ.[/quote] Не знаю как у вас 500 грн. получается. У меня с теплыми полами получается не меньше 2000 грн. Правда у меня еще электроплита и бойлер.