В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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rjkz написав:И каким это законным макаром? Право на приватизацию жилплощади можно использовать было 1 раз на социальную норму метров.
Давно це було, відео уже не знайду, але надибав:
Выпуск газета Сегодня №277 (2219) за 05.12.2005 Кроме того, старый ЖК не запрещает приватизацию "льготного" жилья, построенного за бюджетные средства. Вот и получается, как заметил городской голова Александр Омельченко, что сейчас многие ветераны получают квартиры уже для своих внуков. Между тем, в цивилизованных странах соцжилье всегда остается в коммунальной собственности — жить в нем можно бесконечно долго, а вот распоряжаться по своему усмотрению — нельзя. http://segodnya.ua:83/oldarchive/c22567 ... b1109.html
Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.
rjkz написав:И каким это законным макаром? Право на приватизацию жилплощади можно использовать было 1 раз на социальную норму метров.
Давно це було, відео уже не знайду, але надибав:
Выпуск газета Сегодня №277 (2219) за 05.12.2005 Кроме того, старый ЖК не запрещает приватизацию "льготного" жилья, построенного за бюджетные средства. Вот и получается, как заметил городской голова Александр Омельченко, что сейчас многие ветераны получают квартиры уже для своих внуков. Между тем, в цивилизованных странах соцжилье всегда остается в коммунальной собственности — жить в нем можно бесконечно долго, а вот распоряжаться по своему усмотрению — нельзя. http://segodnya.ua:83/oldarchive/c22567 ... b1109.html
Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.
Уже приезжают на 2 недели-месяц, чтобы продать "за сколько дадут" жилье и обрывают концы. Или уехавший "на разведку" глава семьи, обустроившись, забирает семью, жена все распродает и уезжает. Уже намного реже возвращаются.
Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"
Сколько заплатили, столько и получили. А ещё на дядю надейся, а сам не плошай. Заначку надо было делать на будущие периоды (страховая пенсия в действии).[/quote] У нас так не работает: сколько заплатили - столько получили. У нас солидарная система - пенсионерам платят из взносов работающих сейчас, т. е. прямой связи между взносами и пенсией нет.
Ой+ написав:Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.
Уже приезжают на 2 недели-месяц, чтобы продать "за сколько дадут" жилье и обрывают концы. Или уехавший "на разведку" глава семьи, обустроившись, забирает семью, жена все распродает и уезжает. Уже намного реже возвращаются.
Это кто как. Некоторые вот приезжают со штатов, живя там уже 15 лет, но до сего времени уйдя в отставку в 40 лет с военной службы оркестра, потому как военную пенсию сейчас пересчитали. А здесь с минималки люди "скидываются" подобным на повышенную пенсию. Вот так и живем.
pohl-elena написав:[quote="4390718:nalim У меня можно обрезать запросто, как и в других новых домах.
Ну обрезали и что дальше? как и чем отапливать?
Хорошо если постелить тёплый пол - достаточно 3 м2 на комнату, включать его на ночь + электрообгреватель на ночной режим и двухтарифный счётчик. При выключенных батареях температура в квартире +18-20 зимой была, счёт за свет с электроплитой и бойлером в пределах 500 грн. в мес. И нет платежей за центральное отопление, горячую воду и газ.[/quote] Не знаю как у вас 500 грн. получается. У меня с теплыми полами получается не меньше 2000 грн. Правда у меня еще электроплита и бойлер.
rjkz написав:Уже приезжают на 2 недели-месяц, чтобы продать "за сколько дадут" жилье и обрывают концы. Или уехавший "на разведку" глава семьи, обустроившись, забирает семью, жена все распродает и уезжает. Уже намного реже возвращаются.
Але зростання виїхавших на ПМЖ не спостерігаю, а от всілякі лайфхаки щоби отримувати різну соціалку з числа заробітчан та і з числа майстрів-шабашників, тіньовиків бачу постійно. Нам треба йти в капіталізм послідовно долаючи стандартні періоди для цього устрою, перш ніж дійдем до соціальної держави. В Польщі пам'ятаю в 91-році спілкувався з родичами, а що з тими роблять, що не платять комуналку - переселяють в бараки без зручностей. Зато зараз ПіС наростила рейтинги на дитячих виплатах і т.д. Справедливість перерозподілу у нас пенсій і т.д. це взагалі тема-тем, але певні зобов'язання мають стосуватись всіх.
p_a_l написав:Многие заробитчане, понюхав жизни за бугром, но не за восточным где заробитчан считают за рабов, а за западном, переезжают на постоянное жительство. И клали они болты на ПФ и всех остальных. Личный пример. Кум снимает домик в Польше, купил подержанный авто на польских номерах(чтобы приехать и манатки забрать) Получил карту поляка и вывозит всю семью. Возможно и меня ждет такая же участь. Пока что зарабатываю также как и он в Польше, пока что нефиг рыпаться. А квартиры под сдачу и там ценятся
Не только заробитчан, но и вообще всех рабочих, да и всё население, считают за рабов, и не нужно рассказывать, что в Польше рабовладельцы добрее, чем в России или Украине. Деньги для этого и были придуманы, чтоб контроллировать рабов. Если хотите жить лучше, открывайте свой бизнес, станете приносить больше пользы хозяевам жизни, грамотно управляя другими рабами, будете за это жить чуть лучше.
Ой+ написав: Давно це було, відео уже не знайду, але надибав: Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.
У пересичного задача выжить. Дилемма лишь в том, что чиновник с официальной з/п 13тыс с кот удерживаются налоги, покупающий импортируемый Rolls-Royce и Porsch и скупающий недвигу за бугром почему то у вас не вызывает таких эмоций как пенсионер, чьи дети не хотят тратить жизнь на поиск виноватого и вынуждены бросать здесь все. Посмотрите декларацию чиновницы Львовской таможни заброварной олеси