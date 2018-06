В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Чет 21 чер, 2018 14:13

nalim написав: У меня Mitsubishi. Сколько выдержит такой китаец в варианте круглосуточной работы? У меня Mitsubishi. Сколько выдержит такой китаец в варианте круглосуточной работы?



Пока 4 года без проблем. Один раз заказывали на все кондишены очистку парогенератором (хотя нужно будет купить свой и чистить). Как дальше будет, пока не знаю. Пока 4 года без проблем. Один раз заказывали на все кондишены очистку парогенератором (хотя нужно будет купить свой и чистить). Как дальше будет, пока не знаю.

