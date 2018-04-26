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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:24

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  rjkz написав:И каким это законным макаром? Право на приватизацию жилплощади можно использовать было 1 раз на социальную норму метров.


Давно це було, відео уже не знайду, але надибав:
Выпуск газета Сегодня №277 (2219) за 05.12.2005
Кроме того, старый ЖК не запрещает приватизацию "льготного" жилья, построенного за бюджетные средства. Вот и получается, как заметил городской голова Александр Омельченко, что сейчас многие ветераны получают квартиры уже для своих внуков. Между тем, в цивилизованных странах соцжилье всегда остается в коммунальной собственности — жить в нем можно бесконечно долго, а вот распоряжаться по своему усмотрению — нельзя. http://segodnya.ua:83/oldarchive/c22567 ... b1109.html


Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:37

  Ой+ написав:
  rjkz написав:И каким это законным макаром? Право на приватизацию жилплощади можно использовать было 1 раз на социальную норму метров.


Давно це було, відео уже не знайду, але надибав:
Выпуск газета Сегодня №277 (2219) за 05.12.2005
Кроме того, старый ЖК не запрещает приватизацию "льготного" жилья, построенного за бюджетные средства. Вот и получается, как заметил городской голова Александр Омельченко, что сейчас многие ветераны получают квартиры уже для своих внуков. Между тем, в цивилизованных странах соцжилье всегда остается в коммунальной собственности — жить в нем можно бесконечно долго, а вот распоряжаться по своему усмотрению — нельзя. http://segodnya.ua:83/oldarchive/c22567 ... b1109.html


Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.


Уже приезжают на 2 недели-месяц, чтобы продать "за сколько дадут" жилье и обрывают концы. Или уехавший "на разведку" глава семьи, обустроившись, забирает семью, жена все распродает и уезжает. Уже намного реже возвращаются.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:44

  Ratatui написав:rjkz

Родители в свое время платили отчисления с зп в ПФУ, налоги (и платят)...."где деньги,Зин?"


Сколько заплатили, столько и получили. А ещё на дядю надейся, а сам не плошай. Заначку надо было делать на будущие периоды (страховая пенсия в действии).[/quote]
У нас так не работает: сколько заплатили - столько получили. У нас солидарная система - пенсионерам платят из взносов работающих сейчас, т. е. прямой связи между взносами и пенсией нет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:49

  rjkz написав:
  Ой+ написав:Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.

Уже приезжают на 2 недели-месяц, чтобы продать "за сколько дадут" жилье и обрывают концы. Или уехавший "на разведку" глава семьи, обустроившись, забирает семью, жена все распродает и уезжает. Уже намного реже возвращаются.

Это кто как. Некоторые вот приезжают со штатов, живя там уже 15 лет, но до сего времени уйдя в отставку в 40 лет с военной службы оркестра, потому как военную пенсию сейчас пересчитали. А здесь с минималки люди "скидываются" подобным на повышенную пенсию. Вот так и живем.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:49

  1007qwert написав:
  pohl-elena написав:[quote="4390718:nalim
У меня можно обрезать запросто, как и в других новых домах.


Ну обрезали и что дальше? как и чем отапливать?

Хорошо если постелить тёплый пол - достаточно 3 м2 на комнату, включать его на ночь + электрообгреватель на ночной режим и двухтарифный счётчик. При выключенных батареях температура в квартире +18-20 зимой была, счёт за свет с электроплитой и бойлером в пределах 500 грн. в мес. И нет платежей за центральное отопление, горячую воду и газ.[/quote]
Не знаю как у вас 500 грн. получается. У меня с теплыми полами получается не меньше 2000 грн. Правда у меня еще электроплита и бойлер.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:13

  nalim написав:У меня Mitsubishi. Сколько выдержит такой китаец в варианте круглосуточной работы?


Пока 4 года без проблем. Один раз заказывали на все кондишены очистку парогенератором (хотя нужно будет купить свой и чистить). Как дальше будет, пока не знаю.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:18

  rjkz написав:Откладывал на старость в банке - банк лопнул. Вот лох - кто-же кладет деньги в банк? Складывал под матрац - пришли, утюг приложили - отдал заначку.


Складывать в золоте в Credit Suisse в депозитную ячейку? Вроде случаев чтобы что-то украли из ячеек этого банка не было, ячейка вроде 300 евро в год, а золото не усыхает.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:28

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  rjkz написав:Уже приезжают на 2 недели-месяц, чтобы продать "за сколько дадут" жилье и обрывают концы. Или уехавший "на разведку" глава семьи, обустроившись, забирает семью, жена все распродает и уезжает. Уже намного реже возвращаются.


Я живу в обл. яка на другому місці по трудовій міграції, причому навіть з числа оточуючих бачу вищий % заробітчан ніж наприклад свіжий ДТ https://dt.ua/EDUCATION/rezultati-zno-z ... 0747_.html
Зображення
Але зростання виїхавших на ПМЖ не спостерігаю, а от всілякі лайфхаки щоби отримувати різну соціалку з числа заробітчан та і з числа майстрів-шабашників, тіньовиків бачу постійно.
Нам треба йти в капіталізм послідовно долаючи стандартні періоди для цього устрою, перш ніж дійдем до соціальної держави.
В Польщі пам'ятаю в 91-році спілкувався з родичами, а що з тими роблять, що не платять комуналку - переселяють в бараки без зручностей. Зато зараз ПіС наростила рейтинги на дитячих виплатах і т.д.
Справедливість перерозподілу у нас пенсій і т.д. це взагалі тема-тем, але певні зобов'язання мають стосуватись всіх.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:29

  p_a_l написав:Многие заробитчане, понюхав жизни за бугром, но не за восточным где заробитчан считают за рабов, а за западном, переезжают на постоянное жительство. И клали они болты на ПФ и всех остальных.
Личный пример. Кум снимает домик в Польше, купил подержанный авто на польских номерах(чтобы приехать и манатки забрать) Получил карту поляка и вывозит всю семью.
Возможно и меня ждет такая же участь. Пока что зарабатываю также как и он в Польше, пока что нефиг рыпаться. А квартиры под сдачу и там ценятся

Не только заробитчан, но и вообще всех рабочих, да и всё население, считают за рабов, и не нужно рассказывать, что в Польше рабовладельцы добрее, чем в России или Украине. Деньги для этого и были придуманы, чтоб контроллировать рабов.
Если хотите жить лучше, открывайте свой бизнес, станете приносить больше пользы хозяевам жизни, грамотно управляя другими рабами, будете за это жить чуть лучше.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:37

  Ой+ написав: Давно це було, відео уже не знайду, але надибав: Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.

У пересичного задача выжить. Дилемма лишь в том, что чиновник с официальной з/п 13тыс с кот удерживаются налоги, покупающий импортируемый Rolls-Royce и Porsch и скупающий недвигу за бугром почему то у вас не вызывает таких эмоций как пенсионер, чьи дети не хотят тратить жизнь на поиск виноватого и вынуждены бросать здесь все. Посмотрите декларацию чиновницы Львовской таможни заброварной олеси
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