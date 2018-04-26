В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Чет 21 чер, 2018 14:43

pohl-elena написав: Печально но факт и каких либо изменений в лучшую сторону не видно. Печально но факт и каких либо изменений в лучшую сторону не видно.

Вы на всё смотрите однобоко. Например, 170 000 человек, которые купили по новой машине в Украине за последние 2 года так не считают. А вот, почему вы не вошли в число тех, у которых видны изменения в лучшую сторону, ищите причину в себе. Если у меня жизнь ухудшается, значит я что-то делаю не так. А вы из тех, у кого виноват кто угодно, только не вы сам. Пока не измените мышление, и будете ждать что кто-то улучшит вашу жизнь за вас, так всё и будет только ухудшатьсяЛично для меня, самое очевидное улучшение - открытые границы с большинством стран. Для поездок в Европу - безвиз, а в Россию и Турцию можно вообще по украинским паспортам ездить без загранпаспорта.