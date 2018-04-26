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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:41

  Ой+ написав:В Польщі пам'ятаю в 91-році спілкувався з родичами, а що з тими роблять, що не платять комуналку - переселяють в бараки без зручностей. Зато зараз ПіС наростила рейтинги на дитячих виплатах і т.д.

В 1991 рлці середній поляк був бідніший середнього українця.

А чому вони стали багатше ха нас? тому що вільна економіка. І зауважте -- багаті люди є, але олігархів як Ахметов чомусь немає... Дивно, так?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:43

  nalim написав:
  1007qwert написав:Хорошо если постелить тёплый пол - достаточно 3 м2 на комнату, включать его на ночь + электрообгреватель на ночной режим и двухтарифный счётчик. При выключенных батареях температура в квартире +18-20 зимой была, счёт за свет с электроплитой и бойлером в пределах 500 грн. в мес. И нет платежей за центральное отопление, горячую воду и газ.

Не знаю как у вас 500 грн. получается. У меня с теплыми полами получается не меньше 2000 грн. Правда у меня еще электроплита и бойлер.

Это как с газом в свое время, узнавал у знакомых, выгодно по счетчику или нет.
Да говорят выгодно макс 6, у кого 8 кубов в месяц. У меня меньше 20 хоть убей не выйдет. А все просто, люди не то, что не готовили, даже порой не разогревали. Специально средний за утро расход фиксировал, готовка завтрака и обеда + чайник - 0,200 уходит постоянно. Один чайник 0,020 вот и вся экономия.
Вот так можно экономить - ничего не используя. Есть и такой вариант с отоплением. Сидят люди в шапках и куртках, спрашиваешь болеете что ли? Экономим. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 21 чер, 2018 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:43

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  pohl-elena написав:Печально но факт и каких либо изменений в лучшую сторону не видно.

Вы на всё смотрите однобоко. Например, 170 000 человек, которые купили по новой машине в Украине за последние 2 года так не считают. А вот, почему вы не вошли в число тех, у которых видны изменения в лучшую сторону, ищите причину в себе. Если у меня жизнь ухудшается, значит я что-то делаю не так. А вы из тех, у кого виноват кто угодно, только не вы сам. Пока не измените мышление, и будете ждать что кто-то улучшит вашу жизнь за вас, так всё и будет только ухудшаться
Лично для меня, самое очевидное улучшение - открытые границы с большинством стран. Для поездок в Европу - безвиз, а в Россию и Турцию можно вообще по украинским паспортам ездить без загранпаспорта.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 21 чер, 2018 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:45

  AlifeSoft написав:
  rjkz написав:Откладывал на старость в банке - банк лопнул. Вот лох - кто-же кладет деньги в банк? Складывал под матрац - пришли, утюг приложили - отдал заначку.


Складывать в золоте в Credit Suisse в депозитную ячейку? Вроде случаев чтобы что-то украли из ячеек этого банка не было, ячейка вроде 300 евро в год, а золото не усыхает.

Золото в последнее время не дорожает. Да и с ростом популярности крипты золото может постепенно отойти на 2-й план.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:46

  Ой+ написав:Нам треба йти в капіталізм послідовно долаючи стандартні періоди для цього устрою, перш ніж дійдем до соціальної держави.
В Польщі пам'ятаю в 91-році спілкувався з родичами, а що з тими роблять, що не платять комуналку - переселяють в бараки без зручностей. Зато зараз ПіС наростила рейтинги на дитячих виплатах і т.д.
Справедливість перерозподілу у нас пенсій і т.д. це взагалі тема-тем, але певні зобов'язання мають стосуватись всіх.


В 1991г в Польше еще никто никого не выселял,даже в 1993г такого не было, потом может и было - уже не ездил.
Вот только польских пенсионеров как и обычных граждан там не ограбили как в бывшем СССР - и вклады проиндексировали, и пенсии не уравняли сделал мизерными. Правда, и квартиры приватизировали не совсем бесплатно, а в зависимости от стажа работы.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:48

  Jorj написав:В 1991 рлці середній поляк був бідніший середнього українця.

Миф.
Никогда такого не было - ни во время коммуны, ни после.
Поляки любили прибедняться почище украинцев
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:53

  safonovstanislav написав:
  pohl-elena написав:Печально но факт и каких либо изменений в лучшую сторону не видно.

Вы на всё смотрите однобоко. Например, 170 000 человек, которые купили по новой машине в Украине за последние 2 года так не считают.

Мизерный процент что от уехавших на заработки, что от трудоспособного населения.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:54

  Gastarbaiter написав:Сейчас я вам расскажу про безработицу и мизерные зарплаты.
В одном городке в часе езды от Киева не могут найти людей в супермаркет. Реальная з/п на руки была где-то 5-6 тыс. Вроде бы мелочь, но, с другой стороны, никаких знаний и навыков не требуется, подойдет даже дрессированная обезьяна. Приходят люди на собеседование и задают вопрос:
- А у вас оформление официальное?
- Ну да.
- Тогда мне не подходит.
- Почему?
- Субсидию заберут.

И такая байда по всей стране.

Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:58

  ruvex написав:
  safonovstanislav написав:
  pohl-elena написав:Печально но факт и каких либо изменений в лучшую сторону не видно.

Вы на всё смотрите однобоко. Например, 170 000 человек, которые купили по новой машине в Украине за последние 2 года так не считают.

Мизерный процент что от уехавших на заработки, что от трудоспособного населения.

Уезжают на заработки те, чьи навыки за границей более востребованы, чем у нас. Тут 2 варианта, или учиться тому, за что в Украине больше платят, или ехать туда, где платят больше за то, что уже умеешь. В Украине живут кучеряво просто немеряно людей и уезжать не собираются. Не знаю, где они бабло берут, но ведь берут же где-то
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:03

  safonovstanislav написав: В Украине живут кучеряво просто немеряно людей и уезжать не собираются. Не знаю, где они бабло берут, но ведь берут же где-то

Живут и кучеряво, но их гораздо меньше чем других. Просто из окна лимузина этого не видно. :wink:
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