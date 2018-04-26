В 1991 рлці середній поляк був бідніший середнього українця.
А чому вони стали багатше ха нас? тому що вільна економіка. І зауважте -- багаті люди є, але олігархів як Ахметов чомусь немає... Дивно, так?
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:41
В 1991 рлці середній поляк був бідніший середнього українця.
А чому вони стали багатше ха нас? тому що вільна економіка. І зауважте -- багаті люди є, але олігархів як Ахметов чомусь немає... Дивно, так?
Либертарианец
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:43
Это как с газом в свое время, узнавал у знакомых, выгодно по счетчику или нет.
Да говорят выгодно макс 6, у кого 8 кубов в месяц. У меня меньше 20 хоть убей не выйдет. А все просто, люди не то, что не готовили, даже порой не разогревали. Специально средний за утро расход фиксировал, готовка завтрака и обеда + чайник - 0,200 уходит постоянно. Один чайник 0,020 вот и вся экономия.
Вот так можно экономить - ничего не используя. Есть и такой вариант с отоплением. Сидят люди в шапках и куртках, спрашиваешь болеете что ли? Экономим.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 21 чер, 2018 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:43
Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..
Вы на всё смотрите однобоко. Например, 170 000 человек, которые купили по новой машине в Украине за последние 2 года так не считают. А вот, почему вы не вошли в число тех, у которых видны изменения в лучшую сторону, ищите причину в себе. Если у меня жизнь ухудшается, значит я что-то делаю не так. А вы из тех, у кого виноват кто угодно, только не вы сам. Пока не измените мышление, и будете ждать что кто-то улучшит вашу жизнь за вас, так всё и будет только ухудшаться
Лично для меня, самое очевидное улучшение - открытые границы с большинством стран. Для поездок в Европу - безвиз, а в Россию и Турцию можно вообще по украинским паспортам ездить без загранпаспорта.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 21 чер, 2018 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:45
Золото в последнее время не дорожает. Да и с ростом популярности крипты золото может постепенно отойти на 2-й план.
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:46
В 1991г в Польше еще никто никого не выселял,даже в 1993г такого не было, потом может и было - уже не ездил.
Вот только польских пенсионеров как и обычных граждан там не ограбили как в бывшем СССР - и вклады проиндексировали, и пенсии не уравняли сделал мизерными. Правда, и квартиры приватизировали не совсем бесплатно, а в зависимости от стажа работы.
back in USSR
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:48
Миф.
Никогда такого не было - ни во время коммуны, ни после.
Поляки любили прибедняться почище украинцев
back in USSR
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:53
Мизерный процент что от уехавших на заработки, что от трудоспособного населения.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:54
Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:58
Уезжают на заработки те, чьи навыки за границей более востребованы, чем у нас. Тут 2 варианта, или учиться тому, за что в Украине больше платят, или ехать туда, где платят больше за то, что уже умеешь. В Украине живут кучеряво просто немеряно людей и уезжать не собираются. Не знаю, где они бабло берут, но ведь берут же где-то
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:03
Живут и кучеряво, но их гораздо меньше чем других. Просто из окна лимузина этого не видно.
Black Jack - White Business
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