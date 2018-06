В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Чет 21 чер, 2018 15:50

nalim написав: Золото в последнее время не дорожает. Да и с ростом популярности крипты золото может постепенно отойти на 2-й план. Золото в последнее время не дорожает. Да и с ростом популярности крипты золото может постепенно отойти на 2-й план.



Так за лет 10 подорожает. Золото дешевело только один раз, когда в 2008 все ломанулись в золото, да и там падение ниже 20%. Хотя да, на короткую оно не годится, на короткую лучше играть в гривне в каком нибудь Михайловском.

