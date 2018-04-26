В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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1007qwert написав:Страховка воспитательницы в дет. саду покрывает лечение в стационаре, лекарства, не включает лечение зубов, их лечить приезжают в Киев, а в первые годы работала в доме престарелых, пока выучила хорошо язык, работы было много, т.к. местные туда не шли работать, купила в первый год машину, жили в арендованной квартире, сейчас живет в своей,
Не совсем понятно она одна или не одна?
И, лечение в стационаре от чего?
То, что у нас ничего не покрывает тут и спору нет.
Учительница какая у нас может себе позволить? Ну та, у которой муж хорошо зарабатывает. Да, да. Есть такие В санитарках они не работают разумеется.
Gastarbaiter написав:Сейчас я вам расскажу про безработицу и мизерные зарплаты. В одном городке в часе езды от Киева не могут найти людей в супермаркет. Реальная з/п на руки была где-то 5-6 тыс. Вроде бы мелочь, но, с другой стороны, никаких знаний и навыков не требуется, подойдет даже дрессированная обезьяна. Приходят люди на собеседование и задают вопрос: - А у вас оформление официальное? - Ну да. - Тогда мне не подходит. - Почему? - Субсидию заберут.
И такая байда по всей стране.
Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь
Точно. Да и работать кассиром (работа с кассовым аппаратом, деньгами и т.д.) совсем обезьяна не подойдет.
Ой+ написав:Ось так в нас і дилема, хочеться, щоб держава якнайшвидше дала всього і побільше, при цьому працювати бажано поменше, податки взагалі в ідеалі не платити. Діти внуки нехай їдуть у розвинуті країни, а тут давай побільшу пенсію. Осінню частина заробітчан приїде щоб пооформлювати субсидії та малозабезпеченість і т.д.
Уже приезжают на 2 недели-месяц, чтобы продать "за сколько дадут" жилье и обрывают концы. Или уехавший "на разведку" глава семьи, обустроившись, забирает семью, жена все распродает и уезжает. Уже намного реже возвращаются.
Это кто как. Некоторые вот приезжают со штатов, живя там уже 15 лет, но до сего времени уйдя в отставку в 40 лет с военной службы оркестра, потому как военную пенсию сейчас пересчитали. А здесь с минималки люди "скидываются" подобным на повышенную пенсию. Вот так и живем.
Около 10% легально уехавших в США (не только и не столько из Украины, в основном это расиянцы (Америка противна их скрепам ), но из Украины возвращенцы тоже есть) возвращаются. Есть нелегально оставшиеся - как они возвращаются, сказать сложно, так как некоторые поехали на заработки, другие в надежде на легализацию. Соответственно "заробитчан" возвращается больше, чем ментальных эмигрантов. Но есть еще такая категория, и это скорей именно их касается, которые уехали в США легально в не самом молодом возрасте и во-первых, не успели заработать на приличную пенсию, а во-вторых, не адаптировались настолько, чтобы комфортно там себя чувствовать. И вот, по достижении пенсионного возраста, это не тенденция, просто есть определенный процент таких людей, некоторые из них решают, что можно получать американскую пенсию и живя в Украине. Действительно можно, особенно если у человека американское гражданство, а не только Гринкард. И вот живет гражданин США в условном Киеве на 800-1200 баксов в месяц и во-первых, не станет пачкаться ради еще 50 баксов от ПФУ, во-вторых, ему это не сильно светит - трудовой стаж еще никто не отменил, а в третьих, гражданин США обязан платить налоги где-бы он не находился и где-бы эти деньги не были получены. Не думаю, чтобы ради дополнительных 50 баксов, человек пошел на такую фигню. Если-же у человека гринкард, то он, конечно, может вернуться в Украину ради 50-долларовой пенсии, но по прошествии 180 дней в одном году проживания вне США у него появляется риск лишиться Гринкард (не всегда такое происходит на практике, но риск есть и уж точно, хотя-бы раз в год надо въехать в США, а это по минимуму порядка 500 баксов только на перелет). И при всем этом, держатель Гринкард остается налоговым резидентом США. Вот вернувшиеся "заробитчане"-нелегалы могут и получают пенсию, но на самом деле их очень немного - США такая страна, где пожив несколько лет, уже не сможешь адаптироваться обратно к украинской действительности. "К хорошему быстро привыкаешь" (с). Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
nalim написав:Золото в последнее время не дорожает. Да и с ростом популярности крипты золото может постепенно отойти на 2-й план.
Так за лет 10 подорожает. Золото дешевело только один раз, когда в 2008 все ломанулись в золото, да и там падение ниже 20%. Хотя да, на короткую оно не годится, на короткую лучше играть в гривне в каком нибудь Михайловском.
rjkz написав:Около 10% легально уехавших в США (не только и не столько из Украины, в основном это расиянцы (Америка противна их скрепам ), но из Украины возвращенцы тоже есть) возвращаются. Есть нелегально оставшиеся - как они возвращаются, сказать сложно, так как некоторые поехали на заработки, другие в надежде на легализацию. Соответственно "заробитчан" возвращается больше, чем ментальных эмигрантов. Но есть еще такая категория, и это скорей именно их касается, которые уехали в США легально в не самом молодом возрасте и во-первых, не успели заработать на приличную пенсию, а во-вторых, не адаптировались настолько, чтобы комфортно там себя чувствовать. И вот, по достижении пенсионного возраста, это не тенденция, просто есть определенный процент таких людей, некоторые из них решают, что можно получать американскую пенсию и живя в Украине. Действительно можно, особенно если у человека американское гражданство, а не только Гринкард. И вот живет гражданин США в условном Киеве на 800-1200 баксов в месяц и во-первых, не станет пачкаться ради еще 50 баксов от ПФУ, во-вторых, ему это не сильно светит - трудовой стаж еще никто не отменил, а в третьих, гражданин США обязан платить налоги где-бы он не находился и где-бы эти деньги не были получены. Не думаю, чтобы ради дополнительных 50 баксов, человек пошел на такую фигню. Если-же у человека гринкард, то он, конечно, может вернуться в Украину ради 50-долларовой пенсии, но по прошествии 180 дней в одном году проживания вне США у него появляется риск лишиться Гринкард (не всегда такое происходит на практике, но риск есть и уж точно, хотя-бы раз в год надо въехать в США, а это по минимуму порядка 500 баксов только на перелет). И при всем этом, держатель Гринкард остается налоговым резидентом США. Вот вернувшиеся "заробитчане"-нелегалы могут и получают пенсию, но на самом деле их очень немного - США такая страна, где пожив несколько лет, уже не сможешь адаптироваться обратно к украинской действительности. "К хорошему быстро привыкаешь" (с). Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
Подробностей я осветить не могу, ибо сами понимаете никто об этом рассказывать не будет. Но то, что человек приехал за перерасчетом по военке, остается фактом, но причины этого мне не известны. К тому же знаю людей кто живя на ПМЖ в Польше имеют пенсию по инвалидности здесь.
Ой+ написав:В Польщі пам'ятаю в 91-році спілкувався з родичами, а що з тими роблять, що не платять комуналку - переселяють в бараки без зручностей.
В 1991г в Польше еще никто никого не выселял,даже в 1993г такого не было, потом может и было - уже не ездил.
Я описую конкретний випадок переселення свідком якого був, навіть з неприватного житла, чи як казали поляки "блоків". В той час декілька місяців там працював, але найголовніше приблизно зрозумів тенденції, що мало відбутися у нас найближчим часом. Багато чого, на жаль, так і не відбулося.
Moimir написав:Дилемма лишь в том, что чиновник с официальной з/п 13тыс с кот удерживаются налоги, покупающий импортируемый Rolls-Royce и Porsch и скупающий недвигу за бугром почему то у вас не вызывает таких эмоций как пенсионер, чьи дети не хотят тратить жизнь на поиск виноватого и вынуждены бросать здесь все.
Так якщо є корумповані чи якісь нехороші чиновник, то всім не платити податки і оформлювати незаконні виплати?
rjkz написав:Около 10% легально уехавших в США (не только и не столько из Украины, в основном это расиянцы (Америка противна их скрепам ), но из Украины возвращенцы тоже есть) возвращаются. Есть нелегально оставшиеся - как они возвращаются, сказать сложно, так как некоторые поехали на заработки, другие в надежде на легализацию. Соответственно "заробитчан" возвращается больше, чем ментальных эмигрантов. Но есть еще такая категория, и это скорей именно их касается, которые уехали в США легально в не самом молодом возрасте и во-первых, не успели заработать на приличную пенсию, а во-вторых, не адаптировались настолько, чтобы комфортно там себя чувствовать. И вот, по достижении пенсионного возраста, это не тенденция, просто есть определенный процент таких людей, некоторые из них решают, что можно получать американскую пенсию и живя в Украине. Действительно можно, особенно если у человека американское гражданство, а не только Гринкард. И вот живет гражданин США в условном Киеве на 800-1200 баксов в месяц и во-первых, не станет пачкаться ради еще 50 баксов от ПФУ, во-вторых, ему это не сильно светит - трудовой стаж еще никто не отменил, а в третьих, гражданин США обязан платить налоги где-бы он не находился и где-бы эти деньги не были получены. Не думаю, чтобы ради дополнительных 50 баксов, человек пошел на такую фигню. Если-же у человека гринкард, то он, конечно, может вернуться в Украину ради 50-долларовой пенсии, но по прошествии 180 дней в одном году проживания вне США у него появляется риск лишиться Гринкард (не всегда такое происходит на практике, но риск есть и уж точно, хотя-бы раз в год надо въехать в США, а это по минимуму порядка 500 баксов только на перелет). И при всем этом, держатель Гринкард остается налоговым резидентом США. Вот вернувшиеся "заробитчане"-нелегалы могут и получают пенсию, но на самом деле их очень немного - США такая страна, где пожив несколько лет, уже не сможешь адаптироваться обратно к украинской действительности. "К хорошему быстро привыкаешь" (с). Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
Подробностей я осветить не могу, ибо сами понимаете никто об этом рассказывать не будет. Но то, что человек приехал за перерасчетом по военке, остается фактом, но причины этого мне не известны. К тому же знаю людей кто живя на ПМЖ в Польше имеют пенсию по инвалидности здесь.
А чему вы удивляетесь? во всем мире пенсионеры получают пенсии, потому что они их заработали, а где они живут это их личное дело. К примеру в Таиланде, есть целое поселение около 20000 немецких пенсионеров, пенсию получают на карту и что? надо у них ее забрать? а когда наши пенсионеры не дай бог выехали в Америку или Польшу и при этом получают пенсию в Украине, то просто караул.
rjkz написав:Около 10% легально уехавших в США (не только и не столько из Украины, в основном это расиянцы (Америка противна их скрепам ), но из Украины возвращенцы тоже есть) возвращаются. Есть нелегально оставшиеся - как они возвращаются, сказать сложно, так как некоторые поехали на заработки, другие в надежде на легализацию. Соответственно "заробитчан" возвращается больше, чем ментальных эмигрантов. Но есть еще такая категория, и это скорей именно их касается, которые уехали в США легально в не самом молодом возрасте и во-первых, не успели заработать на приличную пенсию, а во-вторых, не адаптировались настолько, чтобы комфортно там себя чувствовать. И вот, по достижении пенсионного возраста, это не тенденция, просто есть определенный процент таких людей, некоторые из них решают, что можно получать американскую пенсию и живя в Украине. Действительно можно, особенно если у человека американское гражданство, а не только Гринкард. И вот живет гражданин США в условном Киеве на 800-1200 баксов в месяц и во-первых, не станет пачкаться ради еще 50 баксов от ПФУ, во-вторых, ему это не сильно светит - трудовой стаж еще никто не отменил, а в третьих, гражданин США обязан платить налоги где-бы он не находился и где-бы эти деньги не были получены. Не думаю, чтобы ради дополнительных 50 баксов, человек пошел на такую фигню. Если-же у человека гринкард, то он, конечно, может вернуться в Украину ради 50-долларовой пенсии, но по прошествии 180 дней в одном году проживания вне США у него появляется риск лишиться Гринкард (не всегда такое происходит на практике, но риск есть и уж точно, хотя-бы раз в год надо въехать в США, а это по минимуму порядка 500 баксов только на перелет). И при всем этом, держатель Гринкард остается налоговым резидентом США. Вот вернувшиеся "заробитчане"-нелегалы могут и получают пенсию, но на самом деле их очень немного - США такая страна, где пожив несколько лет, уже не сможешь адаптироваться обратно к украинской действительности. "К хорошему быстро привыкаешь" (с). Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
Подробностей я осветить не могу, ибо сами понимаете никто об этом рассказывать не будет. Но то, что человек приехал за перерасчетом по военке, остается фактом, но причины этого мне не известны. К тому же знаю людей кто живя на ПМЖ в Польше имеют пенсию по инвалидности здесь.
А чему вы удивляетесь? во всем мире пенсионеры получают пенсии, потому что они их заработали, а где они живут это их личное дело. К примеру в Таиланде, есть целое поселение около 20000 немецких пенсионеров, пенсию получают на карту и что? надо у них ее забрать? а когда наши пенсионеры не дай бог выехали в Америку или Польшу и при этом получают пенсию в Украине, то просто караул.
Кстати, я знаю людей, которые, уехали в Штаты в предпенсионном и пенсионном возрасте - уезжали их взрослые дети и брали с собой пожилых родителей или уехав, через некоторое время вызывали их. То есть, люди работали здесь, платили отчисления в ПФУ, а пенсию от Украины не получают вовсе. То же самое с более молодыми - поработав некоторое время в Украине и делая отчисления в ПФУ, они уезжают, "прощая" Украине все свои отчисления. Учитывая, что все-таки сваливающих и невозвращающихся намнооооого больше, чем не платящих в ПФУ и вернувшихся, то динамика таки в пользу ПФУ...ааааа ....а может это специально народ из Украины выдавливают, чтобы в какой-то момент пенсов не осталось кроме госслужащих? Только сейчас дошло, что в какой-то момент уйдут нынешние пенсионеры, а новых будет намного меньше, потому что свалили недождавшись пенсий. А что миллиона 3 только за прошлый год минус, из них, правда, в Польшу 1,3 миллиона, но это часть "чистых" заробитчан, то есть часть из них таки вернуться на украинскую пенсию, а вот из Германии, Бельгии, Канады,США, Австралии и тп. возврата намного меньше будет, практически меньше 10%. Идиотизм, конечно, таким путем решать проблемы ПФУ, это все-равно, что отправить на убой дойную корову, чтобы экономить на кормах, но от наших де6илов чего угодно можно ожидать.