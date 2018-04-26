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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:16

  safonovstanislav написав:Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь

Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.
ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
Gastarbaiter
 
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