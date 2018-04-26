В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.
ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:16
Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.
ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
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