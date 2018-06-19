В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.
ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:16
Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.
ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:02
Об этом в свое время писал Карл Маркс, можете ознакомится. На сегодняшний день 1000 людей владеют более 60% мировых денежных запасов. И у нас в Украине таких человек 10 таких наберется, которые добились этого своим "честным" трудом на фабриках, заводах,и в шахтах
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:47
Отнять и поделить?
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:50
Во-первых, "отучился" в вузе и получил необходимые знания и умения в вузе - это совершенно разные понятия, особенно для многих украинских вузов. Нельзя однозначно утверждать, что тот, кто получил образование будет получать больше денег, чем тот, кто его не получил.
Во-вторых, зачем сравнивать с Италией и 1000 евро. Человек приходит на собеседование, вы ему прямо говорите, навыков особенных никаких не нужно, но получать будете ровно столько, чтоб не подохнуть с голоду, и то, при условии, что у вас есть жильё, за которое не нужно платить аренду, и нет детей, на еду которым, денег вам тоже не хватит. Кроме того, нет развития, нет будущего. Вместо этого, прожигание лучших лет своей жизни без каких-либо перспектив.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:27
Gastarbaiter Если в магазине на 7 касс работает 1-2 кассира и очереди постоянно (Экомаркет), и требуются сотрудники, значит зарплата маленькая. А наш министр Рева заявил что украинцы едят больше всех в Европе, значит обороты в магазинах есть, так почему ж нельзя кассиру дать хорошую зарплату и посадить ещё кассиров. Или хозяину не хватает на виллу в Средиземном море? В Исландии хозяин маленькой кондитерской фабрики каждый день ходит на работу и даже часто сам работает на производстве, когда есть большой заказ, есть профсоюз, часто выезжают коллективом семьями на выходных на экскурсии по стране, а там есть на что посмотреть.
Востаннє редагувалось 1007qwert в П'ят 22 чер, 2018 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:27
Человек приходит на собеседование в итальянский супермаркет, вы ему прямо говорите, навыков особенных никаких не нужно, но получать будете ровно столько, чтоб не подохнуть с голоду + купить себе какую-то одежку, старый рассыпающийся на ходу Фиат и отложить 50-100 евро на летний отдых, и то, при условии, что у вас есть жильё, за которое не нужно платить аренду, и нет детей, на еду которым, денег вам пусть и хватит, но дать им что-то кроме еды уже будет тяжело. Кроме того, нет развития, нет будущего. Вместо этого, прожигание лучших лет своей жизни без каких-либо перспектив.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:30
Я Вас наверное расстрою, но мир не справедлив. Британские ученые провели исследования, если сейчас взять отобрать деньги у богатых, разделить всем поровну, то через некоторое время эти деньги все равно окажутся у богатых. Такая селя ви.
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