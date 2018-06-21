В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:50

Gastarbaiter написав: safonovstanislav написав: Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь

Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.

ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило? Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?

Во-первых, "отучился" в вузе и получил необходимые знания и умения в вузе - это совершенно разные понятия, особенно для многих украинских вузов. Нельзя однозначно утверждать, что тот, кто получил образование будет получать больше денег, чем тот, кто его не получил.Во-вторых, зачем сравнивать с Италией и 1000 евро. Человек приходит на собеседование, вы ему прямо говорите, навыков особенных никаких не нужно, но получать будете ровно столько, чтоб не подохнуть с голоду, и то, при условии, что у вас есть жильё, за которое не нужно платить аренду, и нет детей, на еду которым, денег вам тоже не хватит. Кроме того, нет развития, нет будущего. Вместо этого, прожигание лучших лет своей жизни без каких-либо перспектив.