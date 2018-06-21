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В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:16
safonovstanislav написав:
Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь
Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.
ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:02
Gastarbaiter написав: safonovstanislav написав:
Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь
Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.
ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
Об этом в свое время писал Карл Маркс, можете ознакомится. На сегодняшний день 1000 людей владеют более 60% мировых денежных запасов. И у нас в Украине таких человек 10 таких наберется, которые добились этого своим "честным" трудом на фабриках, заводах,и в шахтах
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:47
pohl-elena написав:
Об этом в свое время писал Карл Маркс, можете ознакомится. На сегодняшний день 1000 людей владеют более 60% мировых денежных запасов. И у нас в Украине таких человек 10 таких наберется, которые добились этого своим "честным" трудом на фабриках, заводах,и в шахтах
Отнять и поделить?
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:50
Gastarbaiter написав: safonovstanislav написав:
Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь
Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.
ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
Во-первых, "отучился" в вузе и получил необходимые знания и умения в вузе - это совершенно разные понятия, особенно для многих украинских вузов. Нельзя однозначно утверждать, что тот, кто получил образование будет получать больше денег, чем тот, кто его не получил.
Во-вторых, зачем сравнивать с Италией и 1000 евро. Человек приходит на собеседование, вы ему прямо говорите, навыков особенных никаких не нужно, но получать будете ровно столько, чтоб не подохнуть с голоду, и то, при условии, что у вас есть жильё, за которое не нужно платить аренду, и нет детей, на еду которым, денег вам тоже не хватит. Кроме того, нет развития, нет будущего. Вместо этого, прожигание лучших лет своей жизни без каких-либо перспектив.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:27
Gastarbaiter Если в магазине на 7 касс работает 1-2 кассира и очереди постоянно (Экомаркет), и требуются сотрудники, значит зарплата маленькая. А наш министр Рева заявил что украинцы едят больше всех в Европе, значит обороты в магазинах есть, так почему ж нельзя кассиру дать хорошую зарплату и посадить ещё кассиров. Или хозяину не хватает на виллу в Средиземном море? В Исландии хозяин маленькой кондитерской фабрики каждый день ходит на работу и даже часто сам работает на производстве, когда есть большой заказ, есть профсоюз, часто выезжают коллективом семьями на выходных на экскурсии по стране, а там есть на что посмотреть.
Востаннє редагувалось 1007qwert
в П'ят 22 чер, 2018 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:27
safonovstanislav написав:
Во-вторых, зачем сравнивать с Италией и 1000 евро. Человек приходит на собеседование, вы ему прямо говорите, навыков особенных никаких не нужно, но получать будете ровно столько, чтоб не подохнуть с голоду, и то, при условии, что у вас есть жильё, за которое не нужно платить аренду, и нет детей, на еду которым, денег вам тоже не хватит. Кроме того, нет развития, нет будущего. Вместо этого, прожигание лучших лет своей жизни без каких-либо перспектив.
Человек приходит на собеседование в итальянский супермаркет
, вы ему прямо говорите, навыков особенных никаких не нужно, но получать будете ровно столько, чтоб не подохнуть с голоду + купить себе какую-то одежку, старый рассыпающийся на ходу Фиат и отложить 50-100 евро на летний отдых
, и то, при условии, что у вас есть жильё, за которое не нужно платить аренду, и нет детей, на еду которым, денег вам пусть и хватит, но дать им что-то кроме еды уже будет тяжело
. Кроме того, нет развития, нет будущего. Вместо этого, прожигание лучших лет своей жизни без каких-либо перспектив.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:30
pohl-elena написав: Gastarbaiter написав: safonovstanislav написав:
Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь
Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро.
ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
Об этом в свое время писал Карл Маркс, можете ознакомится. На сегодняшний день 1000 людей владеют более 60% мировых денежных запасов. И у нас в Украине таких человек 10 таких наберется, которые добились этого своим "честным" трудом на фабриках, заводах,и в шахтах
Я Вас наверное расстрою, но мир не справедлив. Британские ученые провели исследования, если сейчас взять отобрать деньги у богатых, разделить всем поровну, то через некоторое время эти деньги все равно окажутся у богатых. Такая селя ви.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:42
rjkz написав:
Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:55
Gastarbaiter написав: pohl-elena написав:
Об этом в свое время писал Карл Маркс, можете ознакомится. На сегодняшний день 1000 людей владеют более 60% мировых денежных запасов. И у нас в Украине таких человек 10 таких наберется, которые добились этого своим "честным" трудом на фабриках, заводах,и в шахтах
Отнять и поделить?
"Люди", о которых идет речь, в свое время отняли и поделили....то есть раздерибанили.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:58
1007qwert написав:Gastarbaiter
Если в магазине на 7 касс работает 1-2 кассира и очереди постоянно (Экомаркет), и требуются сотрудники, значит зарплата маленькая. А наш министр Рева заявил что украинцы едят больше всех в Европе, значит обороты в магазинах есть, так почему ж нельзя кассиру дать хорошую зарплату и посадить ещё кассиров. Или хозяину не хватает на виллу в Средиземном море? В Исландии хозяин маленькой кондитерской фабрики каждый день ходит на работу и даже часто сам работает на производстве, когда есть большой заказ, есть профсоюз, часто выезжают коллективом семьями на выходных на экскурсии по стране, а там есть на что посмотреть.
Как сказал однажды собственник одного украинского предприятия: "Цель ведения бизнеса - получение МАКСИМАЛЬНОЙ (с ударением на этом слове) прибыли".
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