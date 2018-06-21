В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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rjkz написав:Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.
Не знаю, как ВСЕ наши, но знаю, что один из родителей моих друзей, выезжая на ПМЖ, закрыл пенсионное дело (требовалось по процедуре оформления), и получил на руки 2 или 3 месячных пенсии. ВсЕ! "Всем спасибо, все свободны" (из печального анекдота про концлагерь)
rjkz написав:Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.
Не знаю, как ВСЕ наши, но знаю, что один из родителей моих друзей, выезжая на ПМЖ, закрыл пенсионное дело (требовалось по процедуре оформления), и получил на руки 2 или 3 месячных пенсии. ВсЕ! "Всем спасибо, все свободны" (из печального анекдота про концлагерь)
В Крыму такая же ситуация получилась у знакомых, у них в Киеве квартира, а в Крыму тоже было жильё, которое после события в 14м году, продать сложно и они решили там остаться, забирали в Киеве пенсионное дело, но им 2-3 пенсии не давали вовсе, а там через суд назначили, после получения рос. паспортов.