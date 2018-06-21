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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:03

  Kripo написав:
  rjkz написав:Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.


россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.


Не знаю, как ВСЕ наши, но знаю, что один из родителей моих друзей, выезжая на ПМЖ, закрыл пенсионное дело (требовалось по процедуре оформления), и получил на руки 2 или 3 месячных пенсии. ВсЕ! "Всем спасибо, все свободны" (из печального анекдота про концлагерь)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:22

  rjkz написав:
  Kripo написав:
  rjkz написав:Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.


россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.


Не знаю, как ВСЕ наши, но знаю, что один из родителей моих друзей, выезжая на ПМЖ, закрыл пенсионное дело (требовалось по процедуре оформления), и получил на руки 2 или 3 месячных пенсии. ВсЕ! "Всем спасибо, все свободны" (из печального анекдота про концлагерь)

В Крыму такая же ситуация получилась у знакомых, у них в Киеве квартира, а в Крыму тоже было жильё, которое после события в 14м году, продать сложно и они решили там остаться, забирали в Киеве пенсионное дело, но им 2-3 пенсии не давали вовсе, а там через суд назначили, после получения рос. паспортов.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:02

Здесь, как я понимаю, молодые люди часто употребляют термин "совок". Так вот сейчас совок самый что ни на совковый! Совок - это тотальный страх и маниакальная "борьба с нетрудовыми доходами", прессование всех по причине, что где-то там кто-то там и что-то там и вам всем в стойло...эти примеры о том ,что кто-то с домом в 600 квадратов пользовался субсидией...- это чистейший совок! И если кто-то думает, что это приведет к положительным изменениям а не дальнейшей деградации общества, то напомню, что грабли бывают 2х видов: которые чему-то учат и любимые.
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