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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:03

  Kripo написав:
  rjkz написав:Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.


россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.


Не знаю, как ВСЕ наши, но знаю, что один из родителей моих друзей, выезжая на ПМЖ, закрыл пенсионное дело (требовалось по процедуре оформления), и получил на руки 2 или 3 месячных пенсии. ВсЕ! "Всем спасибо, все свободны" (из печального анекдота про концлагерь)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:22

  rjkz написав:
  Kripo написав:
  rjkz написав:Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.


россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.


Не знаю, как ВСЕ наши, но знаю, что один из родителей моих друзей, выезжая на ПМЖ, закрыл пенсионное дело (требовалось по процедуре оформления), и получил на руки 2 или 3 месячных пенсии. ВсЕ! "Всем спасибо, все свободны" (из печального анекдота про концлагерь)

В Крыму такая же ситуация получилась у знакомых, у них в Киеве квартира, а в Крыму тоже было жильё, которое после события в 14м году, продать сложно и они решили там остаться, забирали в Киеве пенсионное дело, но им 2-3 пенсии не давали вовсе, а там через суд назначили, после получения рос. паспортов.
1007qwert
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:02

Здесь, как я понимаю, молодые люди часто употребляют термин "совок". Так вот сейчас совок самый что ни на совковый! Совок - это тотальный страх и маниакальная "борьба с нетрудовыми доходами", прессование всех по причине, что где-то там кто-то там и что-то там и вам всем в стойло...эти примеры о том ,что кто-то с домом в 600 квадратов пользовался субсидией...- это чистейший совок! И если кто-то думает, что это приведет к положительным изменениям а не дальнейшей деградации общества, то напомню, что грабли бывают 2х видов: которые чему-то учат и любимые.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:49

  rjkz написав:
  Kripo написав:
  rjkz написав:Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.


россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.


Не знаю, как ВСЕ наши, но знаю, что один из родителей моих друзей, выезжая на ПМЖ, закрыл пенсионное дело (требовалось по процедуре оформления), и получил на руки 2 или 3 месячных пенсии. ВсЕ! "Всем спасибо, все свободны" (из печального анекдота про концлагерь)


ну можно иметь "вид на жительство" (постоянную визу или грин-блу и так далее карту) и не стоять на ПМЖ.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:03

  1007qwert написав:Gastarbaiter Если в магазине на 7 касс работает 1-2 кассира и очереди постоянно (Экомаркет), и требуются сотрудники, значит зарплата маленькая. А наш министр Рева заявил что украинцы едят больше всех в Европе, значит обороты в магазинах есть, так почему ж нельзя кассиру дать хорошую зарплату и посадить ещё кассиров. Или хозяину не хватает на виллу в Средиземном море?

Я этого тоже не понимаю. Я в такие магазины не хожу просто. Один раз отстоял в очереди и магазин в личном черном списке. Некоторые руководители умудряются и на праздники открывать 5 касс из 30. Прибавив 0.5% к цене всех товаров, за эти деньги, количество кассиров можно будет утроить. Тем более, сами кассы уже оборудованы
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:15

  Gastarbaiter написав:Человек приходит на собеседование в итальянский супермаркет, вы ему прямо говорите, навыков особенных никаких не нужно, но получать будете ровно столько, чтоб не подохнуть с голоду + купить себе какую-то одежку, старый рассыпающийся на ходу Фиат и отложить 50-100 евро на летний отдых, и то, при условии, что у вас есть жильё, за которое не нужно платить аренду, и нет детей, на еду которым, денег вам пусть и хватит, но дать им что-то кроме еды уже будет тяжело. Кроме того, нет развития, нет будущего. Вместо этого, прожигание лучших лет своей жизни без каких-либо перспектив.

Ну а как вы хотите? Или до 20 лет пашешь, как проклятый, получая необходимые знания и умения, а потом всю жизнь отдыхаешь и занимаешься любимыми делами. Или до 20 лет отдыхаешь и занимаешься любимыми делами, а потом всю жизнь пашешь, как проклятый.
safonovstanislav
 
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