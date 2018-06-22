В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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rjkz написав:Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.
Не знаю, как ВСЕ наши, но знаю, что один из родителей моих друзей, выезжая на ПМЖ, закрыл пенсионное дело (требовалось по процедуре оформления), и получил на руки 2 или 3 месячных пенсии. ВсЕ! "Всем спасибо, все свободны" (из печального анекдота про концлагерь)
rjkz написав:Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.
Не знаю, как ВСЕ наши, но знаю, что один из родителей моих друзей, выезжая на ПМЖ, закрыл пенсионное дело (требовалось по процедуре оформления), и получил на руки 2 или 3 месячных пенсии. ВсЕ! "Всем спасибо, все свободны" (из печального анекдота про концлагерь)
В Крыму такая же ситуация получилась у знакомых, у них в Киеве квартира, а в Крыму тоже было жильё, которое после события в 14м году, продать сложно и они решили там остаться, забирали в Киеве пенсионное дело, но им 2-3 пенсии не давали вовсе, а там через суд назначили, после получения рос. паспортов.
Здесь, как я понимаю, молодые люди часто употребляют термин "совок". Так вот сейчас совок самый что ни на совковый! Совок - это тотальный страх и маниакальная "борьба с нетрудовыми доходами", прессование всех по причине, что где-то там кто-то там и что-то там и вам всем в стойло...эти примеры о том ,что кто-то с домом в 600 квадратов пользовался субсидией...- это чистейший совок! И если кто-то думает, что это приведет к положительным изменениям а не дальнейшей деградации общества, то напомню, что грабли бывают 2х видов: которые чему-то учат и любимые.
rjkz написав:Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
россиянцы пенсию в своем посольстве оформляют и получают... От стажа по трудовой там % насчитывают, как наши пенсионеры - не знаю... Пусть это и 50€, но на дороге не валяются.
Не знаю, как ВСЕ наши, но знаю, что один из родителей моих друзей, выезжая на ПМЖ, закрыл пенсионное дело (требовалось по процедуре оформления), и получил на руки 2 или 3 месячных пенсии. ВсЕ! "Всем спасибо, все свободны" (из печального анекдота про концлагерь)
ну можно иметь "вид на жительство" (постоянную визу или грин-блу и так далее карту) и не стоять на ПМЖ.
1007qwert написав:Gastarbaiter Если в магазине на 7 касс работает 1-2 кассира и очереди постоянно (Экомаркет), и требуются сотрудники, значит зарплата маленькая. А наш министр Рева заявил что украинцы едят больше всех в Европе, значит обороты в магазинах есть, так почему ж нельзя кассиру дать хорошую зарплату и посадить ещё кассиров. Или хозяину не хватает на виллу в Средиземном море?
Я этого тоже не понимаю. Я в такие магазины не хожу просто. Один раз отстоял в очереди и магазин в личном черном списке. Некоторые руководители умудряются и на праздники открывать 5 касс из 30. Прибавив 0.5% к цене всех товаров, за эти деньги, количество кассиров можно будет утроить. Тем более, сами кассы уже оборудованы
Gastarbaiter написав:Человек приходит на собеседование в итальянский супермаркет, вы ему прямо говорите, навыков особенных никаких не нужно, но получать будете ровно столько, чтоб не подохнуть с голоду + купить себе какую-то одежку, старый рассыпающийся на ходу Фиат и отложить 50-100 евро на летний отдых, и то, при условии, что у вас есть жильё, за которое не нужно платить аренду, и нет детей, на еду которым, денег вам пусть и хватит, но дать им что-то кроме еды уже будет тяжело. Кроме того, нет развития, нет будущего. Вместо этого, прожигание лучших лет своей жизни без каких-либо перспектив.
Ну а как вы хотите? Или до 20 лет пашешь, как проклятый, получая необходимые знания и умения, а потом всю жизнь отдыхаешь и занимаешься любимыми делами. Или до 20 лет отдыхаешь и занимаешься любимыми делами, а потом всю жизнь пашешь, как проклятый.
rjkz написав:Ratatui, ДВО был большим по территории, но не по численности и боеспособности. Флот самый большой был в ДВО. Все-таки сразу выход в Тихий океан - это не лужи Черного и Балтийского морей, где закрыть и уничтожить нефиг делать. Даже советские генералы поумнели после 41-го. Если не собираешься нападать - не держи много войск возле границ с вероятным противником.
И по численности и по территории. Камчатка с Сахалином и Курилами далеко от Китая, но близки к Америке и базам в Японии. Поэтому все остальные округа выходные. А самая боеспособная группировка была в ЗГВ(Германия).
Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.
Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
Да это сказки - "покупали в СССР ... и переплавляли на метал". Не такие идиоты японцы, чтобы не купить сразу металл или металлолом. А КрАЗы были по всему Союзу - я тоже много поездил в свое время. И на Крайнем Севере были и не только КрАЗы, но и Татры чешские и МАЗы и КАМАЗы и Ураганы (МАЗ) и ЗИЛы131 и Уралы. На Кубу все это тоже поставлялось. И ничего не переплавлялось.
На Кубе до сих пор всё ездит на запчестях из Тайланда и Тайваня тут вы в точку. А из советских утюгов япоши чудесные лезвия для станков делали. Поэтому это не сказки. Не знаете не утверждайте. Кстати эти лезвия потом назад в союз тулили.
Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.
Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
Да это сказки - "покупали в СССР ... и переплавляли на метал". Не такие идиоты японцы, чтобы не купить сразу металл или металлолом. А КрАЗы были по всему Союзу - я тоже много поездил в свое время. И на Крайнем Севере были и не только КрАЗы, но и Татры чешские и МАЗы и КАМАЗы и Ураганы (МАЗ) и ЗИЛы131 и Уралы. На Кубу все это тоже поставлялось. И ничего не переплавлялось.
Кстати , а магирусов на БАМе было просто валом,но ни одного толкового Краза(все в Японии ). Уралы чудесно лес тягали, только вот бензинчика много пили на 100 км 100 литров 93го могли жрать. Богатый был СССР. Дизеля камазовские только в 90м начали ставить.
Почему магирусы и татры доменировали на баме? Наверное потому, что ЗИЛЫ, КОЛХИДЫ и УРАЛЫ С КРАЗАМИ больше ремонтировались чем работали в тех условиях. Или будут ещё предложения?
rjkz написав:Ratatui, так я Вам и объяснил "на пальцах", что шансов "дойти до финиша" не обобраным в Украине не так и много. Не всегда вина человека, что он на старости нищий. Откладывал на старость в банке - банк лопнул. Вот лох - кто-же кладет деньги в банк? Складывал под матрац - пришли, утюг приложили - отдал заначку. Вот лох - кто-же такие деньги дома хранит? Выбрал такую профессию, чтобы мог работать на пенсии - прогресс выкинул эту профессию из реальности. Обзавелся квартирой как пенсионным фондом - настроили новостроев и его хрущ не сильно-то его и прокормит. Нет в Украине безрискового актива или формы накопления.
Вышел из подъезда и кирпич на голову упал. До пенсии не дотянул, деньги и хата как правило шаровая от государства родственникам достались.