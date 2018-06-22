В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

rjkz написав:

Около 10% легально уехавших в США (не только и не столько из Украины, в основном это расиянцы (Америка противна их скрепам), но из Украины возвращенцы тоже есть) возвращаются. Есть нелегально оставшиеся - как они возвращаются, сказать сложно, так как некоторые поехали на заработки, другие в надежде на легализацию. Соответственно "заробитчан" возвращается больше, чем ментальных эмигрантов. Но есть еще такая категория, и это скорей именно их касается, которые уехали в США легально в не самом молодом возрасте и во-первых, не успели заработать на приличную пенсию, а во-вторых, не адаптировались настолько, чтобы комфортно там себя чувствовать. И вот, по достижении пенсионного возраста, это не тенденция, просто есть определенный процент таких людей, некоторые из них решают, что можно получать американскую пенсию и живя в Украине. Действительно можно, особенно если у человека американское гражданство, а не только Гринкард. И вот живет гражданин США в условном Киеве на 800-1200 баксов в месяц и во-первых, не станет пачкаться ради еще 50 баксов от ПФУ, во-вторых, ему это не сильно светит - трудовой стаж еще никто не отменил, а в третьих, гражданин США обязан платить налоги где-бы он не находился и где-бы эти деньги не были получены. Не думаю, чтобы ради дополнительных 50 баксов, человек пошел на такую фигню. Если-же у человека гринкард, то он, конечно, может вернуться в Украину ради 50-долларовой пенсии, но по прошествии 180 дней в одном году проживания вне США у него появляется риск лишиться Гринкард (не всегда такое происходит на практике, но риск есть и уж точно, хотя-бы раз в год надо въехать в США, а это по минимуму порядка 500 баксов только на перелет). И при всем этом, держатель Гринкард остается налоговым резидентом США.Вот вернувшиеся "заробитчане"-нелегалы могут и получают пенсию, но на самом деле их очень немного - США такая страна, где пожив несколько лет, уже не сможешь адаптироваться обратно к украинской действительности. "К хорошему быстро привыкаешь" (с). Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.