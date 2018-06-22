В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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rjkz написав:Около 10% легально уехавших в США (не только и не столько из Украины, в основном это расиянцы (Америка противна их скрепам ), но из Украины возвращенцы тоже есть) возвращаются. Есть нелегально оставшиеся - как они возвращаются, сказать сложно, так как некоторые поехали на заработки, другие в надежде на легализацию. Соответственно "заробитчан" возвращается больше, чем ментальных эмигрантов. Но есть еще такая категория, и это скорей именно их касается, которые уехали в США легально в не самом молодом возрасте и во-первых, не успели заработать на приличную пенсию, а во-вторых, не адаптировались настолько, чтобы комфортно там себя чувствовать. И вот, по достижении пенсионного возраста, это не тенденция, просто есть определенный процент таких людей, некоторые из них решают, что можно получать американскую пенсию и живя в Украине. Действительно можно, особенно если у человека американское гражданство, а не только Гринкард. И вот живет гражданин США в условном Киеве на 800-1200 баксов в месяц и во-первых, не станет пачкаться ради еще 50 баксов от ПФУ, во-вторых, ему это не сильно светит - трудовой стаж еще никто не отменил, а в третьих, гражданин США обязан платить налоги где-бы он не находился и где-бы эти деньги не были получены. Не думаю, чтобы ради дополнительных 50 баксов, человек пошел на такую фигню. Если-же у человека гринкард, то он, конечно, может вернуться в Украину ради 50-долларовой пенсии, но по прошествии 180 дней в одном году проживания вне США у него появляется риск лишиться Гринкард (не всегда такое происходит на практике, но риск есть и уж точно, хотя-бы раз в год надо въехать в США, а это по минимуму порядка 500 баксов только на перелет). И при всем этом, держатель Гринкард остается налоговым резидентом США. Вот вернувшиеся "заробитчане"-нелегалы могут и получают пенсию, но на самом деле их очень немного - США такая страна, где пожив несколько лет, уже не сможешь адаптироваться обратно к украинской действительности. "К хорошему быстро привыкаешь" (с). Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
Подробностей я осветить не могу, ибо сами понимаете никто об этом рассказывать не будет. Но то, что человек приехал за перерасчетом по военке, остается фактом, но причины этого мне не известны. К тому же знаю людей кто живя на ПМЖ в Польше имеют пенсию по инвалидности здесь.
А некторые живя в Израиле получают пенсию и тут и там. И здесь ешё хатынку здают. Так и мучаются бедолаги
safonovstanislav написав:Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь
Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро. ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
Отказаться как Черногория от собственной валюты и сделать свободным хождение баксов и Эвро. Щютка однако.
1007qwert написав:Gastarbaiter Если в магазине на 7 касс работает 1-2 кассира и очереди постоянно (Экомаркет), и требуются сотрудники, значит зарплата маленькая. А наш министр Рева заявил что украинцы едят больше всех в Европе, значит обороты в магазинах есть, так почему ж нельзя кассиру дать хорошую зарплату и посадить ещё кассиров. Или хозяину не хватает на виллу в Средиземном море? В Исландии хозяин маленькой кондитерской фабрики каждый день ходит на работу и даже часто сам работает на производстве, когда есть большой заказ, есть профсоюз, часто выезжают коллективом семьями на выходных на экскурсии по стране, а там есть на что посмотреть.
Рева не сказал сколько ещё в тех магазинах воруют. Причём основное ворье это не покупатели. Поэтому мелкая зп компенсируется выносом товара и много других хитростей как обуть хозяина супермаркета в совке.
Вы намекаете , что ПАПа по локоть руки в шоколадный чан засунет и будет делать шоколад?
1007qwert написав:Gastarbaiter Если в магазине на 7 касс работает 1-2 кассира и очереди постоянно (Экомаркет), и требуются сотрудники, значит зарплата маленькая. А наш министр Рева заявил что украинцы едят больше всех в Европе, значит обороты в магазинах есть, так почему ж нельзя кассиру дать хорошую зарплату и посадить ещё кассиров. Или хозяину не хватает на виллу в Средиземном море?
Я этого тоже не понимаю. Я в такие магазины не хожу просто. Один раз отстоял в очереди и магазин в личном черном списке. Некоторые руководители умудряются и на праздники открывать 5 касс из 30. Прибавив 0.5% к цене всех товаров, за эти деньги, количество кассиров можно будет утроить. Тем более, сами кассы уже оборудованы
У нас в селе остались бы голодным. В АТБ 1-2 кассира, Таврия 2-3, Сильпо 3-5, а в Фуршете иногда самому хочется сесть за второй кассовый аппарат бо кассир всего один.