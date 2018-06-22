В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:00

Ratatui написав: rjkz написав: Ratatui написав: rjkz



Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.



Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много. Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.



Да это сказки - "покупали в СССР ... и переплавляли на метал". Не такие идиоты японцы, чтобы не купить сразу металл или металлолом.

А КрАЗы были по всему Союзу - я тоже много поездил в свое время. И на Крайнем Севере были и не только КрАЗы, но и Татры чешские и МАЗы и КАМАЗы и Ураганы (МАЗ) и ЗИЛы131 и Уралы. На Кубу все это тоже поставлялось. И ничего не переплавлялось. Да это сказки - "покупали в СССР ... и переплавляли на метал". Не такие идиоты японцы, чтобы не купить сразу металл или металлолом.А КрАЗы были по всему Союзу - я тоже много поездил в свое время. И на Крайнем Севере были и не только КрАЗы, но и Татры чешские и МАЗы и КАМАЗы и Ураганы (МАЗ) и ЗИЛы131 и Уралы. На Кубу все это тоже поставлялось. И ничего не переплавлялось.



Кстати , а магирусов на БАМе было просто валом,но ни одного толкового Краза(все в Японии ). Уралы чудесно лес тягали, только вот бензинчика много пили на 100 км 100 литров 93го могли жрать. Богатый был СССР. Дизеля камазовские только в 90м начали ставить.



Почему магирусы и татры доменировали на баме? Наверное потому, что ЗИЛЫ, КОЛХИДЫ и УРАЛЫ С КРАЗАМИ больше ремонтировались чем работали в тех условиях. Или будут ещё предложения? Кстати , а магирусов на БАМе было просто валом,но ни одного толкового Краза(все в Японии). Уралы чудесно лес тягали, только вот бензинчика много пили на 100 км 100 литров 93го могли жрать. Богатый был СССР. Дизеля камазовские только в 90м начали ставить.Почему магирусы и татры доменировали на баме? Наверное потому, что ЗИЛЫ, КОЛХИДЫ и УРАЛЫ С КРАЗАМИ больше ремонтировались чем работали в тех условиях. Или будут ещё предложения?

я одно время на крайнем Севере жил (кажется уже писал, с середины до конца 80-х), Колхид там не было - они и в нормальных условиях нормально долго не работали, а там зимой двигателя не глушили - потом фиг заведеш на 45 градусном морозе (я застал самую низкую температуру -56). Урал 375 был учебный, 20-летний, снятый с армейского хранения - моя первая машина, но жрал он 50 литров (правда пустой) и ездил на 76-м, но по бетонке, а норма, и вправду, была 100 литров на 100 км 92/93, но это армейская по грунтовым дорогам и бездорожью, для гражданских была 75 литров. Но, повторюсь, фактически, это был списанный Урал, а в хозяйстве уже в конце 80-х применялись исключительно дизеля. Еще раз повторюсь - топливо тогда не то, что не экономили и не считали, а сливали в болото, потому что зарплату получали за километраж, его никто не контролировал, кроме как по спидометру, который накручивали, а соляру в СССР девать/продавать было некому, поэтому тоннами сливали в реки, болота, леса. Машины, не то, чтобы не ремонтировались, а порой даже не доставались, если с бетонки слетят. Бетонка - это дорога такая, бесконечное болото, по которому насыпь, на насыпи - дорога из железобетонных плит. Зимой снега наваливает на болото вровень с насыпью (3-5 метров), а на бетонке тоже снег, только укатанный. Вооот. А зимой в 12 дня еще темно, а в 3 дня УЖЕ темно, а фонарей на таежных дорогах обычно нет никаких. И прет водила по вечной темноте, пытается рассмотреть границу между белым укатанным снегом на дороге и неукатанным на обочине, но рано или поздно цепляет правым колесом и мгновенно машина слетает с насыпи. Хорошо, если сможет выбраться из машины, забраться по снегу на насыпь, и его кто-то подберет. А если нет? Телефонов мобильных не было, мороз 40-50 градусов, даже в унтах, кожухе и ватных штанах, не много шансов дождаться света, когда кто-то заметит, да еще и решит проверить или кто-то есть в машине. Часто машины всю зиму в кювете лежали, причем с грузами, трубы, плиты для этой самой бетонки никто вообще не собирал (списывалось все), потом болото оттаивало и все это уходило под воду.КАМАЗы работали нормально, у водил были в почете, ТАТРы вообще лимузинами считались, магирусы были но не так много как ТАТР, КрАЗОВ было ооочень много, но их водилы не любили, там еще были с деревянными кабинами. Единственное преимущество перед ТАТРами и КАМАЗами - "2 метра жизни". Помню, последней зимой перед отъездом, столкнулись ТАТРА с Ураганом. Водила в водилу. 2 трупа. Кузов от ТАТРы (на них гоняли как ненормальные) улетел в болото, метров на 50 от удара, весной, когда ехал на жд станцию, последнее впечатление - торчащий из болота оранжевый кузов.В общем, богатая и дурная страна была - материальные и людские ресурсы без счета гробила.