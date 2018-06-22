В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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rjkz написав:Около 10% легально уехавших в США (не только и не столько из Украины, в основном это расиянцы (Америка противна их скрепам ), но из Украины возвращенцы тоже есть) возвращаются. Есть нелегально оставшиеся - как они возвращаются, сказать сложно, так как некоторые поехали на заработки, другие в надежде на легализацию. Соответственно "заробитчан" возвращается больше, чем ментальных эмигрантов. Но есть еще такая категория, и это скорей именно их касается, которые уехали в США легально в не самом молодом возрасте и во-первых, не успели заработать на приличную пенсию, а во-вторых, не адаптировались настолько, чтобы комфортно там себя чувствовать. И вот, по достижении пенсионного возраста, это не тенденция, просто есть определенный процент таких людей, некоторые из них решают, что можно получать американскую пенсию и живя в Украине. Действительно можно, особенно если у человека американское гражданство, а не только Гринкард. И вот живет гражданин США в условном Киеве на 800-1200 баксов в месяц и во-первых, не станет пачкаться ради еще 50 баксов от ПФУ, во-вторых, ему это не сильно светит - трудовой стаж еще никто не отменил, а в третьих, гражданин США обязан платить налоги где-бы он не находился и где-бы эти деньги не были получены. Не думаю, чтобы ради дополнительных 50 баксов, человек пошел на такую фигню. Если-же у человека гринкард, то он, конечно, может вернуться в Украину ради 50-долларовой пенсии, но по прошествии 180 дней в одном году проживания вне США у него появляется риск лишиться Гринкард (не всегда такое происходит на практике, но риск есть и уж точно, хотя-бы раз в год надо въехать в США, а это по минимуму порядка 500 баксов только на перелет). И при всем этом, держатель Гринкард остается налоговым резидентом США. Вот вернувшиеся "заробитчане"-нелегалы могут и получают пенсию, но на самом деле их очень немного - США такая страна, где пожив несколько лет, уже не сможешь адаптироваться обратно к украинской действительности. "К хорошему быстро привыкаешь" (с). Поэтому все пытаются как-то там зацепиться и уж точно не возвращаются в Украину ради пенсии размером в билет на лифте в Эмпайр Стейт билдинг или 4 часа низкоквалифицированной работы.
Подробностей я осветить не могу, ибо сами понимаете никто об этом рассказывать не будет. Но то, что человек приехал за перерасчетом по военке, остается фактом, но причины этого мне не известны. К тому же знаю людей кто живя на ПМЖ в Польше имеют пенсию по инвалидности здесь.
А некторые живя в Израиле получают пенсию и тут и там. И здесь ешё хатынку здают. Так и мучаются бедолаги
safonovstanislav написав:Посмотрите на цены в этом же супермаркете. Вы хотите, чтоб человек работал за еду, даже несмотря на то, что навыков не требуется. Людей, готовых работать за еду много, со временем сотрудника найдут, но, чтоб люди прям ломились на такую вакансию, сомневаюсь
Нет, я не против, чтобы кассир супермаркета получала 1000 евро, как в Италии. Но тогда и люди, отучившиеся несколько лет в вузе, должны получать хотя бы 3-4 тыс. евро. ПС. Вот только где в таком случае набраться этих евро, чтобы всем хватило?
Отказаться как Черногория от собственной валюты и сделать свободным хождение баксов и Эвро. Щютка однако.
1007qwert написав:Gastarbaiter Если в магазине на 7 касс работает 1-2 кассира и очереди постоянно (Экомаркет), и требуются сотрудники, значит зарплата маленькая. А наш министр Рева заявил что украинцы едят больше всех в Европе, значит обороты в магазинах есть, так почему ж нельзя кассиру дать хорошую зарплату и посадить ещё кассиров. Или хозяину не хватает на виллу в Средиземном море? В Исландии хозяин маленькой кондитерской фабрики каждый день ходит на работу и даже часто сам работает на производстве, когда есть большой заказ, есть профсоюз, часто выезжают коллективом семьями на выходных на экскурсии по стране, а там есть на что посмотреть.
Рева не сказал сколько ещё в тех магазинах воруют. Причём основное ворье это не покупатели. Поэтому мелкая зп компенсируется выносом товара и много других хитростей как обуть хозяина супермаркета в совке.
Вы намекаете , что ПАПа по локоть руки в шоколадный чан засунет и будет делать шоколад?
1007qwert написав:Gastarbaiter Если в магазине на 7 касс работает 1-2 кассира и очереди постоянно (Экомаркет), и требуются сотрудники, значит зарплата маленькая. А наш министр Рева заявил что украинцы едят больше всех в Европе, значит обороты в магазинах есть, так почему ж нельзя кассиру дать хорошую зарплату и посадить ещё кассиров. Или хозяину не хватает на виллу в Средиземном море?
Я этого тоже не понимаю. Я в такие магазины не хожу просто. Один раз отстоял в очереди и магазин в личном черном списке. Некоторые руководители умудряются и на праздники открывать 5 касс из 30. Прибавив 0.5% к цене всех товаров, за эти деньги, количество кассиров можно будет утроить. Тем более, сами кассы уже оборудованы
У нас в селе остались бы голодным. В АТБ 1-2 кассира, Таврия 2-3, Сильпо 3-5, а в Фуршете иногда самому хочется сесть за второй кассовый аппарат бо кассир всего один.
Ratatui написав:У нас в селе остались бы голодным. В АТБ 1-2 кассира, Таврия 2-3, Сильпо 3-5, а в Фуршете иногда самому хочется сесть за второй кассовый аппарат бо кассир всего один.
У меня на районе из крупных - Караван(ашан), несколько АТБ, несколько Сильпо, Варус, Брусника. Само интересно покупать мороженое, когда очередь. 5 минут постоял, и можно не покупать, т.к. уже растаяло. Варус - это вообще какой-то мрак. Ну нельзя людям давать самим набирать мясо. Бабушки там голыми руками копаются, выбирают кусочек получше
Япония кстати и Кразы покупала с утюгами. Лично видел погрузку Кразов во Владивостоке.
Только вот не ездили они никогда по их дорогам.Переплавляли они их. Кузов большой металла много.
Да это сказки - "покупали в СССР ... и переплавляли на метал". Не такие идиоты японцы, чтобы не купить сразу металл или металлолом. А КрАЗы были по всему Союзу - я тоже много поездил в свое время. И на Крайнем Севере были и не только КрАЗы, но и Татры чешские и МАЗы и КАМАЗы и Ураганы (МАЗ) и ЗИЛы131 и Уралы. На Кубу все это тоже поставлялось. И ничего не переплавлялось.
Кстати , а магирусов на БАМе было просто валом,но ни одного толкового Краза(все в Японии ). Уралы чудесно лес тягали, только вот бензинчика много пили на 100 км 100 литров 93го могли жрать. Богатый был СССР. Дизеля камазовские только в 90м начали ставить.
Почему магирусы и татры доменировали на баме? Наверное потому, что ЗИЛЫ, КОЛХИДЫ и УРАЛЫ С КРАЗАМИ больше ремонтировались чем работали в тех условиях. Или будут ещё предложения?
я одно время на крайнем Севере жил (кажется уже писал, с середины до конца 80-х), Колхид там не было - они и в нормальных условиях нормально долго не работали, а там зимой двигателя не глушили - потом фиг заведеш на 45 градусном морозе (я застал самую низкую температуру -56). Урал 375 был учебный, 20-летний, снятый с армейского хранения - моя первая машина, но жрал он 50 литров (правда пустой) и ездил на 76-м, но по бетонке, а норма, и вправду, была 100 литров на 100 км 92/93, но это армейская по грунтовым дорогам и бездорожью, для гражданских была 75 литров. Но, повторюсь, фактически, это был списанный Урал, а в хозяйстве уже в конце 80-х применялись исключительно дизеля. Еще раз повторюсь - топливо тогда не то, что не экономили и не считали, а сливали в болото, потому что зарплату получали за километраж, его никто не контролировал, кроме как по спидометру, который накручивали, а соляру в СССР девать/продавать было некому, поэтому тоннами сливали в реки, болота, леса. Машины, не то, чтобы не ремонтировались, а порой даже не доставались, если с бетонки слетят. Бетонка - это дорога такая, бесконечное болото, по которому насыпь, на насыпи - дорога из железобетонных плит. Зимой снега наваливает на болото вровень с насыпью (3-5 метров), а на бетонке тоже снег, только укатанный. Вооот. А зимой в 12 дня еще темно, а в 3 дня УЖЕ темно, а фонарей на таежных дорогах обычно нет никаких. И прет водила по вечной темноте, пытается рассмотреть границу между белым укатанным снегом на дороге и неукатанным на обочине, но рано или поздно цепляет правым колесом и мгновенно машина слетает с насыпи. Хорошо, если сможет выбраться из машины, забраться по снегу на насыпь, и его кто-то подберет. А если нет? Телефонов мобильных не было, мороз 40-50 градусов, даже в унтах, кожухе и ватных штанах, не много шансов дождаться света, когда кто-то заметит, да еще и решит проверить или кто-то есть в машине. Часто машины всю зиму в кювете лежали, причем с грузами, трубы, плиты для этой самой бетонки никто вообще не собирал (списывалось все), потом болото оттаивало и все это уходило под воду. КАМАЗы работали нормально, у водил были в почете, ТАТРы вообще лимузинами считались, магирусы были но не так много как ТАТР, КрАЗОВ было ооочень много, но их водилы не любили, там еще были с деревянными кабинами. Единственное преимущество перед ТАТРами и КАМАЗами - "2 метра жизни". Помню, последней зимой перед отъездом, столкнулись ТАТРА с Ураганом. Водила в водилу. 2 трупа. Кузов от ТАТРы (на них гоняли как ненормальные) улетел в болото, метров на 50 от удара, весной, когда ехал на жд станцию, последнее впечатление - торчащий из болота оранжевый кузов. В общем, богатая и дурная страна была - материальные и людские ресурсы без счета гробила.
rjkz написав:Ratatui, так я Вам и объяснил "на пальцах", что шансов "дойти до финиша" не обобраным в Украине не так и много. Не всегда вина человека, что он на старости нищий. Откладывал на старость в банке - банк лопнул. Вот лох - кто-же кладет деньги в банк? Складывал под матрац - пришли, утюг приложили - отдал заначку. Вот лох - кто-же такие деньги дома хранит? Выбрал такую профессию, чтобы мог работать на пенсии - прогресс выкинул эту профессию из реальности. Обзавелся квартирой как пенсионным фондом - настроили новостроев и его хрущ не сильно-то его и прокормит. Нет в Украине безрискового актива или формы накопления.
Вышел из подъезда и кирпич на голову упал. До пенсии не дотянул, деньги и хата как правило шаровая от государства родственникам достались.
Вероятность падения кирпича намного ниже, чем встрять в овнобанк.
Ratatui написав:У нас в селе остались бы голодным. В АТБ 1-2 кассира, Таврия 2-3, Сильпо 3-5, а в Фуршете иногда самому хочется сесть за второй кассовый аппарат бо кассир всего один.
У меня на районе из крупных - Караван(ашан), несколько АТБ, несколько Сильпо, Варус, Брусника. Само интересно покупать мороженое, когда очередь. 5 минут постоял, и можно не покупать, т.к. уже растаяло. Варус - это вообще какой-то мрак. Ну нельзя людям давать самим набирать мясо. Бабушки там голыми руками копаются, выбирают кусочек получше
Могу порекомендовать Новус - кассиров хватает, а уровень цен отсеивает значительную часть контингента. В результате - очереди не больше 3-х человек и в основном картами расчитываются, что экономит время. Замороженное или в НОвусе (но там не всегда морозилки держат холод хорошо) или в Метро беру. в АТБ и ашане - никогда.