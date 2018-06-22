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В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:11
Ratatui написав:
А некторые живя в Израиле получают пенсию и тут и там. И здесь ешё хатынку здают. Так и мучаются бедолаги
Если человек проработал в Израиле не менее 10 лет и имеет право на пенсию, то без разницы где он живет - государство будет ему высылать ее куда угодно.
А если человек сидит на пособии по старости ( женщины с 62, мужчины с 67), то ему перестают его выплачивать если он покидает страну более чем на 2 месяца.
С таким пособием (500 баксов) можно жить в Украине, а в Израиле только существовать.Украинская пенсия в 100-150 баксов вообще ничего не стоит при израильских ценах.
back in USSR
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slavek
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:57
Ratatui написав:
Почему магирусы и татры доменировали на баме?
rjkz написав:
ТАТРы вообще лимузинами считались
Татри в сибірських умовах мали перевагу у повітрянному охолодженні двигуна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:04
slavek написав:
С таким пособием (500 баксов) в Израиле только существовать.
Хоть лечить там будут такого человека?
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justit
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:43
justit написав: Ratatui написав:
Отказаться как Черногория от собственной валюты и сделать свободным хождение баксов и Эвро.
Щютка однако.
Тут три вопроса
1) Позволит ли ЕС такое сделать?
2) Как это всопримет население УА
3) Реально ли после этого улучшится ситуация (ибо в той же Черногории не то чтобы очень "светлая жизнь". Туризм спасает их вроде как. )
С учётом периодических кризисов в Украине, своя валюта - это спасение для населения. Недостающую гривну можно всегда допечатать, чуть обвалив курс, и заплатить зарплаты учителям, пенсии пенсионерам и т.д.
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safonovstanislav
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:27
safonovstanislav написав:
С учётом периодических кризисов в Украине, своя валюта - это спасение для населения. Недостающую гривну можно всегда допечатать, чуть обвалив курс, и заплатить зарплаты учителям, пенсии пенсионерам и т.д.
Обвалив курс валите бизнес, инвесторы начинают убегать в доллар и ситуация усугубляется в геометрической прогрессии. Тушить пожар, подкидывая в топку бумагу это утопия.
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