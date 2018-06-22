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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:11

  Ratatui написав:А некторые живя в Израиле получают пенсию и тут и там. И здесь ешё хатынку здают. Так и мучаются бедолаги :mrgreen:


Если человек проработал в Израиле не менее 10 лет и имеет право на пенсию, то без разницы где он живет - государство будет ему высылать ее куда угодно.
А если человек сидит на пособии по старости ( женщины с 62, мужчины с 67), то ему перестают его выплачивать если он покидает страну более чем на 2 месяца.
С таким пособием (500 баксов) можно жить в Украине, а в Израиле только существовать.Украинская пенсия в 100-150 баксов вообще ничего не стоит при израильских ценах.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:57

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  Ratatui написав:Почему магирусы и татры доменировали на баме?


  rjkz написав:ТАТРы вообще лимузинами считались


Татри в сибірських умовах мали перевагу у повітрянному охолодженні двигуна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:04

  slavek написав:С таким пособием (500 баксов) в Израиле только существовать.


Хоть лечить там будут такого человека?
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:43

  justit написав:
  Ratatui написав:Отказаться как Черногория от собственной валюты и сделать свободным хождение баксов и Эвро. :mrgreen: Щютка однако.


Тут три вопроса

1) Позволит ли ЕС такое сделать?
2) Как это всопримет население УА
3) Реально ли после этого улучшится ситуация (ибо в той же Черногории не то чтобы очень "светлая жизнь". Туризм спасает их вроде как. )

С учётом периодических кризисов в Украине, своя валюта - это спасение для населения. Недостающую гривну можно всегда допечатать, чуть обвалив курс, и заплатить зарплаты учителям, пенсии пенсионерам и т.д.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:27

  safonovstanislav написав:С учётом периодических кризисов в Украине, своя валюта - это спасение для населения. Недостающую гривну можно всегда допечатать, чуть обвалив курс, и заплатить зарплаты учителям, пенсии пенсионерам и т.д.
Обвалив курс валите бизнес, инвесторы начинают убегать в доллар и ситуация усугубляется в геометрической прогрессии. Тушить пожар, подкидывая в топку бумагу это утопия.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:53

  otg написав:Обвалив курс валите бизнес, инвесторы начинают убегать в доллар и ситуация усугубляется в геометрической прогрессии. Тушить пожар, подкидывая в топку бумагу это утопия.


А глупые англичане,чехи, поляки,венгры не перешедшие на евро , видимо, меньше вас понимают в финансах
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:08

  slavek написав:
А глупые англичане,чехи, поляки,венгры не перешедшие на евро , видимо, меньше вас понимают в финансах
"глупые англичане, чехи, поляки, венгры" не пользуются этим инструментом что бы кормить бюджетников. А то что некоторые в Центральной Европе не перешли на Евро это не потому что они не хотят, а потому что не выполнены пока требования евроцентробанка. Так понятнее?
otg
 
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  #<1 ... 18192021
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