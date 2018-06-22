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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:09

  rjkz написав:Венесуэла хардкорней. :mrgreen:


Только там 100% совок с субсидиями и защитой малоимущих.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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  #<1 ... 19202122
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