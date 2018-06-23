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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:09

  rjkz написав:Венесуэла хардкорней. :mrgreen:


Только там 100% совок с субсидиями и защитой малоимущих.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:56

  AlifeSoft написав:
  rjkz написав:Венесуэла хардкорней. :mrgreen:


Только там 100% совок с субсидиями и защитой малоимущих.

Почему Вы думаете что в совке давали субсидии? у моей бабушки была пенсия ок. 80 руб, а за квартиру счёт был ок. 20 руб. и она ещё подрабатывала - в хоре пела, у второй бабушки была пенсия по инвалидности - 55 руб и дедушка ветеран ВОВ,офицер, тоже подрабатывал - вахтёрил, до последних дней ходил на работу, паёк с гречневой крупой к 9 мая выдавали, и субсидий тогда в помине не было. Это их при Кучме внедрили.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:05

  nittochca написав:субсидий тогда в помине не было. Это их при Кравчуке внедрили.

По-моему субсидии при Кучме появились.
Но никогда половина населения страны не получала субсидии малообеспеченным семьям как сегодня.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:21

freezeДа, наверное в средине 90-х, уже исправила, Вы быстрее ответили.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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  #<1 ... 19202122
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