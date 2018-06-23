В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Только там 100% совок с субсидиями и защитой малоимущих.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 20:09
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:56
Почему Вы думаете что в совке давали субсидии? у моей бабушки была пенсия ок. 80 руб, а за квартиру счёт был ок. 20 руб. и она ещё подрабатывала - в хоре пела, у второй бабушки была пенсия по инвалидности - 55 руб и дедушка ветеран ВОВ,офицер, тоже подрабатывал - вахтёрил, до последних дней ходил на работу, паёк с гречневой крупой к 9 мая выдавали, и субсидий тогда в помине не было. Это их при Кучме внедрили.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Суб 23 чер, 2018 23:05
Додано: Суб 23 чер, 2018 23:21
freezeДа, наверное в средине 90-х, уже исправила, Вы быстрее ответили.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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